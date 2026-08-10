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זכר צדיק לברכה

געגועים לעמוד האש שהאיר את הדרך; הרבנים התכנסו בשיכון ה' והזילו דמעה

במלאות ארבע שנים להסתלקותו של ראש הישיבה חכם שלום כהן זצ"ל, התקיימה עצרת הספד מרכזית לזכרו בהיכל בית המדרש "מניין אברכים" בשיכון ה' • במעמד נטלו חלק רבנים רמי מעלה, שהרחיבו בדברים על שגב דמותו היוקדת של עמוד האש שהלך לפני המחנה להאיר את הדרך לבני ישראל (חרדים)

עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)
עצרת לזכרו של הגאון רבי שלום כהן זצ"ל (צילום: נועם אליהו)

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חכם שלום כהןעצרת הספדשיכון ה'

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