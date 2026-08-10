זכר צדיק לברכה געגועים לעמוד האש שהאיר את הדרך; הרבנים התכנסו בשיכון ה' והזילו דמעה במלאות ארבע שנים להסתלקותו של ראש הישיבה חכם שלום כהן זצ"ל, התקיימה עצרת הספד מרכזית לזכרו בהיכל בית המדרש "מניין אברכים" בשיכון ה' • במעמד נטלו חלק רבנים רמי מעלה, שהרחיבו בדברים על שגב דמותו היוקדת של עמוד האש שהלך לפני המחנה להאיר את הדרך לבני ישראל (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | כ"ז באב | 10.08.26