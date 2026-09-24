ד"ר נחומי יפה באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 24:59 ד"ר נחומי יפה באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

בריאיון לאולפן 'כיכר השבת', מציגה ד"ר נחומי יפה – האישה החרדית הראשונה המתמודדת לכנסת במסגרת מפלגת 'הציבור החרדי' – את קולה של מועמדות יוצאת דופן במפה הפוליטית.

יפה, אשת אקדמיה חרדית, שעברה תהליך תודעתי וימני בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, מנסה לבסס אלטרנטיבה המכוונת לציבור החרדי-העובד והמודרני, תוך שהיא מדגישה שוב ושוב את מחויבותה המוחלטת להוראות הרבנים ולציות דעתי-הלכתי בכל צעד ושעל. במהלך הריאיון מתייחסת יפה לסקרים הלא-מחמיאים ומביעה אמון בכוחו של "הציבור השקט" במגזר החרדי שאינו משתתף בסקרים, אך מבהירה כי המפלגה תפעל באחריות במידה וביום פקודה תהיה רחוקה מאחוז החסימה. לצד השאיפה לייצג נשים חרדיות ולתת מענה למצוקותיהן היומיומיות, היא מציגה עמדה נחרצת בסוגיית חוק הגיוס: שילוב בצבא של מי שאינו לומד, לצד הגנה מלאה, ביטול סנקציות ותמיכה חד-משמעית בלומדי התורה. צפו בריאיון המלא פרוש פותח במתקפה חריפה על גור ומסביר מדוע הלך על מהלך הפיצול עם בעלזא: 'לא יכולתי לשתוק יותר' חנני ברייטקופף | 10:16 קטעים מהריאיון תחילה התייחס נחומי יפה לסקרים שלא מעבירים את המפלגה את אחוז החסימה: "בעזרת השם רצים, ונכנסים, ומביאים שינוי. אני חושבת שעכשיו יתחילו לראות בסקרים את העלייה שלנו. בגלל האופי של החברה החרדית, יש הרבה אנשים שגם לא משתתפים בסקרים וגם לא מדווחים, ובשעת האמת הם יסתכלו על מה אנחנו מביאים, מה אנחנו רוצים לעשות, והם יגידו: זה עולה בקנה אחד עם מה שאנחנו רוצים לעצמנו ולילדים שלנו".

ד"ר נחומי יפה באולפן 'כיכר השבת'

שאלנו מי המצביעים של המפלגה: "אנשים שמסתכלים על המציאות ואומרים: מה שהמפלגות החרדיות עושות לא מתכתב עם האתגרים של הזמן, ואנחנו צריכים פתרונות במציאות, והם יגידו: טוב, הנה חבר'ה רציניים, הם באו לתת עבודה, והם יצביעו לנו. אני חושבת שאנחנו מייצגים כנראה יותר את הציבור המודרני והעובד".

באשר לרבנים שעומדים מאחורח המפלגה, רשימה שעד כה לא פורסמה למרות הבטחות המפלגה אומרת נחומי: "אפשר לספר לך משהו? בדרך אני מתקשרת, אני אומרת: בבקשה, תנו לי לשחרר את השמות. ואמרו לי: עוד לא. אבל אתה יודע מה אני רוצה? אני רוצה להבטיח לך: הציבור החרדי לא ילך לקלפי בלי לקבל את רשימת הרבנים".

לפני שעשית את הצעד הדרמטי התייעצת עם רבנים?

"התייעצתי גם עם הרב שאני תמיד מתייעצת איתו, וגם עם עוד רבנים, וגם הלכתי להתפלל וקיבלתי הרבה ברכות, ולקח לי כמה ימים להחליט כי זה באמת צעד...".

היה ציטוט שלך מהימים האחרונים שאמרת: 'אם האדמו"ר מסלונים יורה לי לפרוש מהתמודדות – אפרוש מיד'. שאלת אותו לפני?

"אני לא יכולה להגיד. מהבית אני חסידת סלונים, ואני והמשפחה שלי היינו בקשר ישיר עם האדמו"ר. אני לא עושה דברים בלי לשאול רבנים, לא עושה שום דבר בלי לשאול רבנים"

את אומרת, וגם ביום שאחרי, אם והיה והתרחש הנס – ואתם עוברים את אחוז החסימה, את אומרת: כל צעד ושעל על פי הוראות הרבנים?

"מעולה. אני באופן אישי, שום דבר בחיים שלי – האישיים, הפרטיים, הציבוריים, באקדמיה – תמיד שאלתי רבנים. פשוט אני חרדית, זה מה שאנחנו עושים וככה אני אמשיך לעשות, פשוט מאוד".

למה לך פוליטיקה?

"מעולם לא תכננתי ללכת לפוליטיקה. אם תשאל אותי בכל התרחישים שיכלו להיות לי בחיים – זה אף פעם לא היה שם. לי הייתה תוכנית: הייתי בהרווארד לשנה, והיו לי בתוך הרווארד כמה משימות, וגם כל מיני הצעות שקשורות להתקדמות האקדמית שלי, מאוד אטרקטיביות. ופתאום הגיעה ההצעה הזאת. ואתה יודע מה זה נקרא, לא ידעתי את נפשי.

"אחרי איזה חצי שעה מבינה שזו לא בדיחה, שזו הצעה רצינית. התחלתי להתקשר: התקשרתי לרב, התקשרתי לעוד כמה רבנים, התקשרתי באמת לכמה פרופסורים, נסעתי לרבי, לאוהל, להתפלל, בכיתי, דיברתי עם המשפחה שלי, דיברתי עם ההורים שלי, דיברתי עם האחיות שלי. כמה ימים מאוד קשים".

וכשאת מתייעצת עם הרבנים את מסבירה את המשמעות של העובדה שלראשונה בהיסטוריה של הפוליטיקה החרדית מקום המדינה אישה חרדית מתמודדת לכנסת?

"כן, ואומרים לי כן, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך, במילים האלה. ואמא שלי, שכל השנים לא ממש תמכה במסלול האקדמי, אמרה לי: 'נחומי, מהשם יצא הדבר. אני מבינה למה הלכת לאקדמיה'. היא אמרה לי: 'נחומי, זה מהשם, זה המסלול בשביל להגיע לפה'. זה מה שהיא אמרה לי".

את מייצגת את אותה קבוצת נשים פמיניסטיות שדחפו לזה שוב ושוב?

"בוא אני אספר לך מה קורה בשבוע האחרון: אני מרגישה שבאמת כל השבוע האחרון מה שאני מקבלת זה נשים שבאות ובוכות עם דמעות ומספרות לי סיפורים. אתה יודע, אני חשבתי שאני יודעת מה קורה – סיפורים מאוד מאוד קשים, ואומרות: 'בבקשה תטפלי בזה, בבקשה תהיי הפה שלנו, בבקשה תצעקי את זה, בבקשה תביאי את זה לקדמת הבמה'.

ד"ר נחומי יפה באולפן 'כיכר השבת'

"ואני מבינה שכמה שחשבתי שזה חשוב, לא הבנתי. לא הבנתי כמה חשוב לנשים לראות אישה שהיא אמא... ואלו נשים שמרניות, שמרניות, הן רוצות לראות אישה שהיא אמא, שהיא מבינה מה זה התמודדות עם ילדים, שמבינה מה זה התמודדות עם בריאות ונושאים שקשורים רק לנשים חרדיות, והיא נראית כמוהן והיא מבינה מה שכואב להן".

ואני רוצה לשאול שוב חזרה עם מה שפתחנו: בסוף, בקצה, כשאת מסתכלת על הסקרים אתם רחוקים מאחוז החסימה. אתם אומרים: 'אנחנו רצים עד הסוף כדי להוכיח שיש לנו 40-50 אלף מצביעים גם אם לא נעבור את אחוז החסימה'?

"אני חושבת שאנחנו פועלים באחריות. אני חושבת שאם כמה ימים לפני הבחירות הסקרים יראו שאנחנו באמת רחוקים באופן שאי אפשר גם להכניס בפקטור סטטיסטי את כל האנשים האלה שלא אומרים שהם יצביעו ובעצם יצביעו – אני חושבת שנפעל באחריות".

נפעל באחריות, זאת אומרת לפרוש?

"כנראה. אבל אני לא חושבת שנגיע לשם. אני חושבת שהסקרים יתחילו להראות מה באמת השטח אומר. וגם אני רוצה להציע לכל מי שאומר 'אני רוצה להצביע לכם אבל לא תעברו את אחוז החסימה': אולי אנשים צריכים להגיד 'אם משהו הוא ישר בעיניי, אני צריך לעשות את הצעד שלי ולא לעשות את החישובים'? ואז, אם כל האנשים האלה יצטרפו, אנחנו נעבור וניכנס".

מה לגבי הטענה שאנשי קפלן מממנים אתכם?

"רוב הכסף מגיע מאותם אנשים שתומכים בעולם התורה... יש גם כספים של אנשים שהרבה שנים משקיעים בתוך החברה החרדית, אתה יודע, בהייטק של החברה החרדית, בכל מיני דברים שקשורים לחברה החרדית. אבל הייתי אומרת ש-80% מהכסף זה פשוט אותם שמות".

בעבר את בעצמך היית אשת שמאל, לא?

"אז אני חושבת שאנחנו מכירים מספיק שנים בשביל שתעקוב אחרי ההשתנות המאוד דרמטית שלי. אני חושבת שהיו לי דעות בניחוח שמאלני, ואני חושבת שעברתי מהפכה מאוד גדולה סביב השביעי באוקטובר. אני זוכרת שהיינו ביחד בחמ"ל, אתה ראית את הפעולה שלי לחיילי צה"ל, למיגון של חיילי צה"ל, לנשות המילואים. עברתי שינוי מאוד גדול, ואתה יודע, זה לא רק דיבורים, בפועל אני למעשה הצטרפתי למפלגה חרדית-ימנית".

אם היית רוצה להיות חברת כנסת ולקבל שריון, בטוח היה לך איפה לעשות את זה בבחירות האלו. יכולת להתמודד בלפחות מפלגה אחת שאני מכיר בגוש השינוי, שהיו נותנים לך באותו רגע שריון במקום גבוה עם תפקיד שרה. אז למה לך מפלגה שלפי הסקרים לא עוברת את אחוז החסימה?

"תראה, אני חרדית ואני פועלת למען החברה החרדית. ובעיניי הדרך היחידה לעשות את התיקונים הנצרכים זה מתוך החברה החרדית – משהו שמריח כמו חרדים, שטועם כמו חרדים, שנאמן לחברה החרדית. אז המקום שלי זה במפלגה חרדית. והתיקונים שאנחנו רוצים לעשות צריכים להגיע מתוך החברה החרדית, זה מה שמעניין אותי, זו השליחות שלי בעולם".

מי שלא לומד – משרת. מי שלומד - לומד. תורה מגנא ומצלא. אנחנו יכולים למלא אוגדה של אנשים שלא לומדים. אנחנו יושבים ממש עכשיו על הנוסחאות האחרונות של חוק הגיוס, ואנחנו חושבים שאנחנו נצטרך להגיע לשם. יהיה פשוט הסכם מקובל, טוב, שהחברה הישראלית תשמח איתו, שהיא תראה שאנחנו אוהבים, שאנחנו חלק, שאכפת לנו, שזו המדינה שלנו".

את תתמכי בהסרת כל הסנקציות על לומדי התורה?

"בעזרת השם, חד-משמעית! נראה לך דבר נורמלי שאברכים שיושבים ולומדים הם פושעים, הם עריקים, הילדים שלהם לא מקבלים סבסוד במעונות? כל המחקר שלי וכל מה שאנחנו יודעים על עוני, זו מציאות מחרידה".

עת את נפתלי בנט שאומר "זירו, זירו"?

"אתה יודע, אני בחרתי לא ללכת עם האנשים האלה. אני פועלת בשביל המשפחה שלי, בשביל הקהילה שלי, בשביל האנשים שאני אוהבת ורוצה לתמוך בהם".