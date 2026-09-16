אחרי המהלומות: המהלך החדש שנשקל מול וינטר, נתניהו מתנגד

בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחנים בימים אלה אפשרות להרגעת הרוחות ולהכרזה על "הפסקת אש" מול יו"ר מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר ואנשיו. כך דווח הערב (רביעי) בחדשות 13.

המהלך המסתמן, לפי הדיווח, אינו נובע רק מרצון להרגעת העימות התקשורתי, אלא נועד לשרת מטרה אסטרטגית מרכזית של המחנה: להגיע לסיכום עודפים בין וינטר לבין מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר, צעד שנועד להבטיח שקולות יקרים בגוש הימין לא ירדו לטמיון וילכו לאיבוד מתחת לאחוז החסימה. בעוד שחלק מיועצי ראש הממשלה מביעים תמיכה ביוזמה זו מתוך דאגה למאזן האלקטורלי, נתניהו עצמו ממשיך להתנגד למהלך בשלב זה. היוזמה מגיעה על רקע שבועות ארוכים של מתקפות חריפות וחילופי האשמות קשים בין הליכוד לבין וינטר ומפלגתו. רק לאחרונה טענו בשיחות סגורות מטעם הליכוד כי וינטר פועל כמי שעלול לשרוף קולות או אף לחבור לגורמים בשמאל לאחר הבחירות. על פי דיווח ב'ערוץ 14', בישיבה שנערכה בלשכת ראש הממשלה נקבע כי יו"ר מפלגת "עמך ישראל" מהווה איום על גוש הימין, בין היתר לטענתם בשל האפשרות שיחבור בעתיד לאביגדור ליברמן ולנפתלי בנט. הסקרים לוחצים: ליברמן ובנט קיימו היום פגישה פוליטית משותפת יוני גבאי | 14:18 בן גביר לנתניהו: "לא מגיע לי שתחרים צילומים איתי" קובי אטינגר | 15.09.26 מנגד, וינטר לא נשאר חייב ותקף בחריפות בכנס פעילים את התנהלות הדרג המדיני והסביבה הקרובה לראש הממשלה. "צריך לפרק אותו, צריך להוריד אותו, הגיע הזמן לחסל אותו - אלה לא ציטוטים של חברי קבינט על סינוואר או נסראללה, אלא של שרים, חברי כנסת או מועמדים לכנסת בליכוד נגד אדם שלפני דקה וחצי לחצו לשריין לרשימה שלהם", אמר וינטר. בהמשך תקף את מקורבי נתניהו: "לצערי הרב מאוד, מקורביו ויועציו של ראש הממשלה נותנים לו עצות גרועות. הם מנותקים מהשטח! הם לא מבינים את מצב מחנה הימין ומתבשמים מסקרים פיקטיביים שמציגים להם סוקרים אינטרסנטים שכולאים את הימין בקונספציה כאילו הניצחון מונח בכיס".

עופר וינטר ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

וינטר אף הזהיר כי תקיפת מפלגתו מהווה גול עצמי שיפגע בסיכויי הגוש כולו. "ניסו לחבר ולהלחים אותנו, ניסו ומנסים ללכת על הראש שלנו, ניסו לפרק אותנו, ניסו לאיים עלינו, שלחו חוקרים פרטיים, שלחו הודעות נאצה לטלפונים שלי ושל כל חברי המפלגה - אנחנו פה. כולנו. חזקים כאגרוף אחד ובעיקר לא מפחדים", הצהיר.

התגובות במערכת הפוליטית לא איחרו לבוא. לאחר דבריו של וינטר מיהרו בליכוד לדחות מכל וכל את האשמותיו, דרשו שיחזור בו ואף איימו בנקיטת צעדים משפטיים ותביעת דיבה נגדו. "שקר מוחלט", הגיבו בליכוד לטענותיו.

במקביל, בתוך שורות הליכוד עצמן נשמעו קולות בולטים של בכירים שהזהירו כי פתיחת חזית ישירה ומדממת מול וינטר וקהל תומכיו עלולה לעלות למפלגה ביוקר בקלפי ולהוביל לאובדן מנדטים קריטיים להקמת ממשלה. בישיבה קודמת בנושא התפתח ויכוח חריף בקרב בכירי הליכוד, כאשר השר שלמה קרעי טען כי "וינטר הוא התקווה של קפלן", והזהיר כי אם וינטר יצליח לעבור את אחוז החסימה, הוא עשוי לחבור לשמאל, בעוד שאם לא יעבור – הוא עלול לגרום לאיבוד קולות בגוש.

גם השר זאב אלקין התייחס לנושא וטען כי אם הדיווחים על פעילותו של שרון שלום במטה וינטר נכונים, מדובר ב"ליברמן מלא-מלא". במקביל, ארז תדמור ויעקב ברדוגו קראו לקבל החלטה כבר כעת ולא להמתין לרגע האחרון.

ברקע הדברים עומדים ניסיונות העבר לשלב את וינטר במסגרות פוליטיות שונות טרם החלטתו לרוץ ברשימה עצמאית. על פי דיווחים קודמים, לשכת ראש הממשלה הפעילה לחצים כבדים על יוסף חדאד, המוצב במקום השני ברשימת וינטר, עד לרגעים האחרונים לפני הגשת הרשימות, במטרה לשכנע אותו לפרוש ממפלגת וינטר ולעבור לשריון במסגרת הליכוד. אולם חדאד דחה את כל ההצעות.

המתיחות בין הליכוד לעוצמה יהודית אף היא הגיעה לשיא בימים האחרונים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם פנייה אישית וחריגה לראש הממשלה, בה הוא מביע ביקורת חריפה על היחס שלטענתו הוא זוכה לו מלשכת ראש הממשלה. "אדוני ראש הממשלה, אתה יודע כמה אני אוהב אותך", פתח בן גביר את דבריו. "אתה יודע שעוצמה יהודית הייתה נאמנה לך לאורך כל הדרך".

בן גביר פירט שלוש טענות מרכזיות כנגד התנהלות לשכת ראש הממשלה: "לא מגיע לי שבלשכה שלך יתדרכו כל מיני מדינות מחו"ל ויספרו להם שהם לא רוצים את בן גביר בממשלה. לא מגיע לי שבלשכה שלך יכריזו שאייזנקוט הוא זה שהולך להיות השותף הבא שלך ולא איתמר בן גביר. לא מגיע לי שתחרים צילומים איתי, שלא תעלה איתי על במות, שתנסה להתחמק ממני כמה שיותר".

על רקע זה, היוזמה לסיכום עודפים בין וינטר לבן גביר נתפסת כצעד שעשוי למנוע איבוד קולות יקרים מתחת לאחוז החסימה ולהבטיח את עתיד הגוש. עם זאת, התנגדותו של נתניהו למהלך בשלב זה מעידה על הדילמה המורכבת העומדת בפני ההנהגה הפוליטית בגוש הימין.