הסכם מכה ( צילום: משרד החוץ של ממלכת ערב הסעודית )

פקיסטן הבהירה כי תפעיל את הסכם ההגנה המשותף עם סעודיה וטורקיה במקרה של הסלמה בתקיפות החותים מתימן על שטח הממלכה. שר הביטחון הפקיסטני, ח'וואג'ה אסיף, הדגיש את מחויבות מדינתו להגנת השטח הסעודי ואמר כי "תוקפנות נגד מדינה אחת תיחשב כתוקפנות נגד כל שלוש המדינות".

אסיף הוסיף והבהיר את נכונות המדינות לפעול במקרה של הסלמה נוספת וציין כי "אין כל ערפול או ספק... תוקפנות בלתי מופרכת או זליגה... לתוך סעודיה בהחלט יפעילו את ההסכם הזה". ההצהרה מגיעה בעקבות גל תקיפות חריף של המורדים החותים הנתמכים על ידי איראן על מטרות בסעודיה. גורמים צבאיים מסעודיה, פקיסטן וטורקיה נועדו בריאד כדי לתאם את צעדיהם, והסכימו כי כוחותיהם לא ייכנסו לטריטוריה תימנית וכי כל מענה צבאי יופעל אך ורק משטח סעודיה. פקיסטן הדגישה כי ההסכם הינו הגנתי בלבד וכי כוחותיה יוכלו לספק סיוע טכני, קרקעי או אווירי בתוך תחומי הממלכה, ללא השתתפות במבצעים מחוץ לגבולותיה. במקביל לתיאום הצבאי, אסלאמאבאד העבירה אזהרה תקיפה לטהראן בדרישה לרסן את בעלי בריתה בתימן כדי למנוע הידרדרות למלחמה אזורית כוללת. האזהרה הגיעה לאחר שהמורדים החותים תקפו בסיס חיל אוויר ותשתיות נפט בסעודיה ופצעו 73 בני אדם, באחת התקפות הקשות ביותר מאז פברואר 2026.

חיילים חות'ים עם דגלי איראן וחיזבאללה ( צילום: רשתות חברתיות )

מנגד, דובר הצבא החותי יחיא סריע טען כי חיל האוויר הסעודי ביצע עשרות תקיפות בתימן והזהיר כי הפעולות הללו "לא יעברו ללא מענה וללא עונש". בעוד שבכירים בטהראן טענו בתגובה לאזהרה הפקיסטנית כי אינם שולטים בחותים, מקורות מודיעיניים ציינו כי איראן היא שכיוונה את התקיפות האחרונות ואף הבטיחה סיוע צבאי ופיננסי נוסף.

הסכם ההגנה המשותף של מכה נחתם בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן באוגוסט 2026, ומחייב את שלוש המדינות לראות במתקפה על אחת מהן מתקפה על כולן. ההסכם נועד ליצור חזית סונית שתחסום את ההשפעה האיראנית באזור ולספק מעטפת ביטחונית למדינות החברות בו.

הסכם מכה - צילום: משרד החוץ של ממלכת ערב הסעודית 10 10 0:00 / 1:25 הסכם מכה ( צילום: משרד החוץ של ממלכת ערב הסעודית )

ההתפתחויות האחרונות מעלות את החשש מהידרדרות נוספת במפרץ הפרסי ובים האדום, שם פועלים החותים כבר תקופה ארוכה נגד כלי שיט ומטרות סעודיות. התקיפות האחרונות על בסיס חיל האוויר ותשתיות הנפט בסעודיה מהוות הסלמה משמעותית בפעילות החותים, ומעוררות חשש בקרב מדינות המפרץ מפני התפשטות הלחימה.