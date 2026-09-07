הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

המערכה הגלויה והסמויה בין ארצות הברית לאיראן אמנם מתנהלת בשבועות האחרונים על "אש קטנה", אך מאחורי הקלעים נראה כי הקשיים של משטר האייתוללות הולכים ונערמים.

טהראן מתמודדת בימים אלו עם חנק כלכלי חסר תקדים, ובמקביל מגלה אוזלת יד בניסיונותיה לשבש את תנועת הסחר הימית במצר הורמוז האסטרטגי. לאחר שנים של סנקציות ממושכות שהחלישו את הכלכלה האיראנית, כעת ניצבת המדינה בפני האתגר הכלכלי הגדול בתולדותיה. שילוב של סנקציות אמריקניות כבדות ומצור ימי המוטל על נמליה, מאיים לשתק לחלוטין את התעשייה המקומית. שורה של בכירים בהנהגה האיראנית, ובהם אף נשיא המדינה מסעוד פזשכיאן, מזהירים לאחרונה בפומבי מפני השלכות המשבר. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הודה אמש (ראשון) בגילוי לב כי "הקרב המרכזי של איראן כעת הוא סביב הייצור ופרנסתם של האזרחים". במקביל, שלושה בכירים איראנים חשפו בפני סוכנות הידיעות 'רויטרס' כי טהראן מתקשה יותר ויותר לחמוק מהסנקציות ולייצא נפט לנוכח הקמפיין האמריקני. הלך 420 קילומטר בגלל וויכוח עם אשתו: השוטרים לא האמינו למראה עיניהם אריה רוזן | 11:03 ברגע האחרון: הילדה הקטנה רצה לכביש - האזרח האמיץ זינק עליה והציל את חייה כיכר השבת | 11:32 האתגר הכלכלי של איראן מתעצם לנוכח חוסר היכולת שלה לייצר "קלפי מיקוח" באמצעות חסימת מעבר הנפט במצר הורמוז. הממשל האמריקני מפעיל מבצע צבאי נרחב לליווי ספינות מסחר, ובכך מצליח לסכל את האיומים והתקיפות האיראניות. הנפט מועבר בבטחה אל מעבר למצר, ומשם לספינות המפזרות אותו ברחבי העולם. צעדים אלו, לצד נתיבי הובלה חלופיים שפיתחו מדינות המפרץ, מצליחים לייצב את מחירי הנפט העולמיים סביב 90 דולר לחבית – מחיר שמאפשר לארה"ב להמשיך בלחץ הכלכלי ללא פגיעה אנושה בשוק העולמי.

( צילום: מהרשתות החברתיות )

שר האנרגיה האמריקני, כריס רייט, אישר את ההצלחה בריאיון לרשת CNN: "המעברים שלנו דרך המצר עומדים על ממוצע של יותר מ-9 מיליון חביות ביום. האיראנים עדיין עושים צרות, אבל הצי האמריקני מנצח במערכה הזאת". רייט התייחס גם לסוגיית הגרעין והבהיר בנחרצות: "פשוט נמשיך להשמיד את היכולות שלהם לפתח נשק גרעיני. ייתכן שהסכם ייאלץ להמתין לממשלה הבאה באיראן".

בעוד בוושינגטון מקווים שהלחץ יוביל לכניעה איראנית בשולחן המו"מ, בטהראן מאותתים דווקא על החרפת הטון.

אזהרות נקמה: קאליבאף איים כי "כל מתקפה נגד האינטרסים והביטחון של איראן תיענה מעתה בתגובה מהירה, קשה וכואבת יותר".

הסכמים ואזורים סגורים: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, מוחסן רזאי, הודיע כי בימים הקרובים יוכרז "אזור מוגבל לתנועה" מחוץ למצר הורמוז שיכלול שטחים במפרץ. בנוסף, חשף כי טהראן קרובה לחתימה על הסכם שליטה במצר יחד עם עומאן.

רזאי הבהיר כי איראן "שומרת לעצמה את הזכות" להגיב על התקיפה האמריקנית הנרחבת ביום שלישי האחרון, שפגעה בין היתר בחתונה בעיר סיריכ שבדרום המדינה.

למרות הניסיון לשדר עסקים כרגיל, וחרף הבטחותיו של שר הכלכלה האיראני עלי מדניזאדה כי "המשטר מתכונן להתמודד עם הלחץ הכלכלי באמצעות רפורמות" – המצוקה ברחוב האיראני מורגשת היטב.

בצעד חריג המעיד על הלחץ בקופה הציבורית, הודיעה ממשלת איראן על ייקור דרמטי במחירי הדלק עבור "צרכנים כבדים". למרות החשש הכבד בטהראן מהצתת מחאות ענק דוגמת אלו שפרצו בשנת 2019, החל ממחר יוכפל מחיר הבנזין (מ-50 אלף ריאל ל-100 אלף ריאל לליטר) לכל אזרח שיצרוך למעלה מ-110 ליטרים בחודש.