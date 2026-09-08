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מסר קטלני 

בליץ של טילים וכטב"מים: החות'ים מעלים באש את סעודיה 

טילים וכטב"מים שוגרו לעבר כמה מוקדים בדרום הממלכה, בעוד מתקני אנרגיה עומדים במוקד המתקפה ועשרות בני אדם נפצעו (חדשות בעולם)

אש בסעודיה: החות'ים תקפו ערים ומתקני אנרגיה - 73 נפצעו (צילום: רשתות חברתיות )

המתיחות בין סעודיה לחות'ים ב התפוצצה הלילה מחדש, עם מתקפה רחבה על דרום הממלכה שכללה פגיעה באתרים אזרחיים וכלכליים ובמתקני אנרגיה. על פי הודעת הקואליציה הסעודית, לפחות 73 בני אדם נפצעו במתקפות, בהם נשים וילדים.

האזורים שהותקפו כוללים את הערים אבהא, ח'מיס מושייט, ג'יזאן ונג'ראן – כולן בדרום סעודיה ובקרבת הגבול עם תימן. דובר הקואליציה הסעודית, הגנרל תורכי אל־מאלכי, הגדיר את המתקפה "הסלמה מסוכנת" והאשים את בפגיעה מכוונת בתשתיות אזרחיות וכלכליות.

אש בסעודיה: החות'ים תקפו ערים ומתקני אנרגיה - 73 נפצעו
אש בסעודיה: החות'ים תקפו ערים ומתקני אנרגיה - 73 נפצעו (צילום: רשתות חברתיות )

אחד המוקדים המרכזיים היה ג'יזאן, שם הותקפה תשתית אנרגיה של חברת Saudi Aramco. משרד האנרגיה הסעודי מסר כי כמה מתקני אנרגיה בדרום המדינה נפגעו, וכי צוותי חירום וכיבוי אש הוזעקו למקום בעקבות שריפות שפרצו במתקנים. בחלק מהאתרים הופסקו פעולות באופן זמני כדי לאפשר טיפול בנזק ובשריפות.

גם מתקני אראמקו בג'יזאן מקבלים משמעות מיוחדת במערכה. בית הזיקוק של החברה באזור מסוגל לעבד כ־400 אלף חביות נפט ביום, והאזור כבר הפך בעבר למטרה של מתקפות מצד החות'ים.

אש בסעודיה: החות'ים תקפו ערים ומתקני אנרגיה - 73 נפצעו
אש בסעודיה: החות'ים תקפו ערים ומתקני אנרגיה - 73 נפצעו (צילום: רשתות חברתיות )

במקביל דווח על מתקפות באזור אבהא וח'מיס מושייט, הסמוכות לבסיס חיל האוויר המלך ח'אלד ולנמל התעופה של אבהא. דיווחים ראשוניים ברשתות ובכלי תקשורת באזור טענו כי בין המטרות היו גם בסיס חיל האוויר ונמל התעופה, אולם הפרטים המדויקים לגבי כל אחת מהמטרות טרם קיבלו אישור מלא ממקורות סעודיים רשמיים.

היקף המתקפה עדיין מתברר. החות'ים השתמשו בתקופה האחרונה בשילוב של טילים וכטב"מים נגד מטרות סעודיות, ובכך ניסו להרחיב את הלחץ הצבאי מעבר לגבולות תימן. ריאד, מצדה, מאשימה את הארגון בפגיעה מכוונת באזרחים ובתשתיות לאומיות.

מקצוענים עם כפכפים: החות'ים צדו בכירים סעודים בטיל בליסטי
מקצוענים עם כפכפים: החות'ים צדו בכירים סעודים בטיל בליסטי (צילום: רשתות חברתיות)

דובר הקואליציה הסעודית הודיע כי ינקטו "כל האמצעים המבצעיים הנדרשים" כדי להתמודד עם האיום ולפעול נגד מקורות הירי. בכך מאותתת ריאד כי מבחינתה המתקפה הנוכחית אינה אירוע נקודתי, אלא שינוי משמעותי ברמת העימות.

ולצד ההתפתחויות הצבאיות, יש משמעות מיוחדת לברית ההגנה החדשה של סעודיה. רק בחודש שעבר חתמו סעודיה, טורקיה ופקיסטן על הסכם הגנה הדדי, שלפיו מתקפה על אחת המדינות תיחשב למתקפה על שלושתן. ההסכם מכונה "ברית ההגנה של מכה", והוא מעניק לאירוע הנוכחי ממד אסטרטגי רחב יותר – אף שבשלב זה אין דיווח מאומת שטורקיה או פקיסטן הצטרפו צבאית למערכה בעקבות המתקפה.
סעודיהתימןחות'יםSaudi Aramcoג'יזאןטילים וכטב"מים
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