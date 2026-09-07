שליח הנשיא קושנר: "הבחירות הופכות את ישראל לקצת לא רציונלית"

ג'ארד קושנר, שליחו וחתנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, התייחס במהלך ביקורו באוקראינה לתקיפות בעזה ולקידום תוכנית השלום של טראמפ ברצועה.

בדבריו, קושנר הביע הסכמה עם ישראל על המצב הסופי בעזה, אך הוסיף ביקורת על תהליכי קבלת ההחלטות בישראל.

"אני חושב שאנחנו מסכימים עם הישראלים על המצב הסופי לעזה", אמר קושנר. "יש להם בחירות מטורפות, וזה הופך אותם קצת לא רציונליים בהיבטים מסוימים", הוסיף.

הדברים נאמרו בעת שקושנר שוהה באוקראינה במסגרת מאמצי הבית הלבן להביא לסיום המלחמה. השליח האמריקני נפגש עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, יום לאחר שקיים שיחה בת שלוש שעות במוסקבה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

התייחסותו של קושנר לישראל מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין ממשל טראמפ לממשלת ישראל בנוגע ליישום תוכנית השלום ברצועת עזה. לפי הדיווחים, הבית הלבן מפעיל לחץ על ישראל להתקדם בפירוק נשקה של חמאס ובשיקום התשתיות ברצועה.

בחודש שעבר נפגש קושנר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במשך ארבע שעות, במסגרת מאמצים לקדם את תוכנית השלום. במהלך הפגישה הושגה הסכמה שלא יבוצע כל שיקום ברצועת עזה ללא פירוק כולל של חמאס מנשקו, כאשר הצעד הראשון יהיה מסירת כל הנשקים להשמדה תחת פיקוח בינלאומי.

לשכת ראש הממשלה הודיעה אז כי הוקמו שני צוותי עבודה - אחד לפירוק הנשק ופירוז עזה, והשני לשיקום תשתיות התברואה. בהודעה הודגש כי "פירוק הנשק והפירוז יושלמו לפני תחילת כל תהליך שיקום ברצועה".