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הלחימה ברצועת עזה

שליח הנשיא קושנר: "הבחירות הופכות את ישראל לקצת לא רציונלית"

שליחו של הנשיא טראמפ התייחס לתקיפות בעזה ולקידום תוכנית השלום • "אנחנו מסכימים עם הישראלים על המצב הסופי" (פוליטי מדיני)

6תגובות
(Chaim Goldberg/Flash90)

ג'ארד קושנר, שליחו וחתנו של נשיא דונלד טראמפ, התייחס במהלך ביקורו באוקראינה לתקיפות ב ולקידום תוכנית השלום של טראמפ ברצועה.

בדבריו, קושנר הביע הסכמה עם ישראל על המצב הסופי בעזה, אך הוסיף ביקורת על תהליכי קבלת ההחלטות בישראל.

"אני חושב שאנחנו מסכימים עם הישראלים על המצב הסופי לעזה", אמר קושנר. "יש להם בחירות מטורפות, וזה הופך אותם קצת לא רציונליים בהיבטים מסוימים", הוסיף.

הדברים נאמרו בעת שקושנר שוהה באוקראינה במסגרת מאמצי הבית הלבן להביא לסיום המלחמה. השליח האמריקני נפגש עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, יום לאחר שקיים שיחה בת שלוש שעות במוסקבה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

התייחסותו של קושנר לישראל מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין ממשל טראמפ לממשלת ישראל בנוגע ליישום תוכנית השלום ברצועת עזה. לפי הדיווחים, הבית הלבן מפעיל לחץ על ישראל להתקדם בפירוק נשקה של חמאס ובשיקום התשתיות ברצועה.

בחודש שעבר נפגש קושנר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במשך ארבע שעות, במסגרת מאמצים לקדם את תוכנית השלום. במהלך הפגישה הושגה הסכמה שלא יבוצע כל שיקום ברצועת עזה ללא פירוק כולל של חמאס מנשקו, כאשר הצעד הראשון יהיה מסירת כל הנשקים להשמדה תחת פיקוח בינלאומי.

לשכת ראש הממשלה הודיעה אז כי הוקמו שני צוותי עבודה - אחד לפירוק הנשק ופירוז עזה, והשני לשיקום תשתיות התברואה. בהודעה הודגש כי "פירוק הנשק והפירוז יושלמו לפני תחילת כל תהליך שיקום ברצועה".

השליח המיוחד של טראמפ - קושנר (צילום: פלאש 90)

במקביל לדיפלומטיה, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית ברצועת עזה. בשבוע שעבר לכדו כוחות מיוחדים של השב"כ וצה"ל את מועיין אל-עראביד, בכיר במנגנון הביטחון של חמאס, במבצע שכלל 18 תקיפות אוויריות במקביל. המבצע תוכנן במשך חודשים ואושר על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון.

קושנר, שמשמש כשליח המיוחד של טראמפ למזרח התיכון, קיים לפני כשלושה שבועות גם פגישה חריגה במצרים עם בכירי חמאס. במהלך המפגש הפעיל לחץ כבד על נציגי הארגון ודרש מהם להתחיל ביישום מידי של התחייבותם להתפרק מנשקם. לפגישה נלוו גורמים בינלאומיים בכירים, בהם מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר.
ארה"בעזהג'ארד קושנר

6 תגובות

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6
אתה עושה עסקים ואתה רוצה שכולם יעמדו דום מה שמעניין אתכם זה רק הכסף לצערי ארצות הברית חושבת רק על עצמה .
אברהם אלגלי
5
כן מר רציונל
מנחם ממון
4
מענין שזה לא רציונלי להגן על המדינה שלנו אבל להגן על העסקים שלך ועל אמריקה זה כן רציונלי בולשיט של חמדנות ומחשבה. על רווחים .
מולייר

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