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תיעוד מדהים

נס מול המצלמה: הברק פגע בו ישירות – והוא יצא כמעט ללא פגע

עובד בקונגרס האמריקני שרד באורח פלא לאחר שנפגע ישירות ממכת ברק בסטטן איילנד. התיעוד המדהים ממצלמות האבטחה

הברק ברגעי הפגיעה
הברק ברגעי הפגיעה (צילום: מתוך רשתות חברתיות )

עובד בקונגרס האמריקני שרד באורח יוצא דופן לאחר שנפגע ישירות ממכת ברק, בעת שצעד ברחוב בסטטן איילנד שבניו יורק.

רגע הפגיעה תועד במצלמת אבטחה, ובה נראה תומאס פהמי, איש צוות בלשכתה של חברת הקונגרס הרפובליקנית ניקול מליוטאקיס, צועד עם מטרייה לפני שהברק פוגע בו והוא קורס לקרקע.

"הייתי במרחק של כ־4.5 עד 6 מטרים מהמכונית שלי כשנפגעתי מברק", סיפר פהמי לתקשורת. לדבריו, הוא נותר בהכרה והרגיש את הזרם עובר בגופו: "זו הייתה תחושת שריפה חזקה מאוד, עקצוצים, חוסר תחושה וכאב. כאב חמור בשתי כפות הרגליים".

לאחר ששכב על הקרקע במשך זמן קצר, החל פהמי לצעוק לעזרה. שכנה ששמעה אותו הזעיקה את כוחות החירום והוא פונה לבית החולים האוניברסיטאי של סטטן איילנד, שם אושפז למשך הלילה להשגחה ושוחרר למחרת.

באופן מפתיע, הבדיקות לא העלו כוויות או פציעות חמורות.

"צריך להעריך את החיים, לחייך, לנשום קצת אוויר צח ולא לתת לחיים להכריע אותך", סיכם פהמי את החוויה.

ארה"בניו יורקתיעודסרטון ויראליטבעברק
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