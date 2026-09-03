סקר מנדטים נרחב שפורסם היום (חמישי) ב'ישראל היום' מצביע על שינוי משמעותי במפת הכוחות הפוליטית: מפלגת 'עמך ישראל' בראשות תת-אלוף במיל' עופר וינטר מצליחה לעבור את אחוז החסימה ומכניסה 4 מנדטים לכנסת. כניסתו של וינטר לגוש הימין מעניקה לגוש נתניהו רוח גבית משמעותית ומעלה אותו ל-53 מנדטים.

על פי נתוני הסקר, גוש האופוזיציה בהובלת גדי איזנקוט חווה ירידה ועומד על 55 מנדטים, כאשר המפלגות הערביות מחזיקות ב-12 מנדטים נוספים. הנתונים מצביעים על כך שלשני הגושים המרכזיים אין בשלב זה 61 מנדטים עצמאיים ללא הסתמכות על גורמים נוספים.

איזנקוט מוביל, הליכוד שני

כשצוללים לעומק נתוני המפלגות הבודדות, עולה כי מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט תופסת את הבכורה והופכת למפלגה הגדולה ביותר במערכת הפוליטית עם 24 מנדטים. מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו מדורגת שניה ומקבלת 21 מנדטים.

רשימת 'ביחד' – האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד – ממשיכה לשמור על כוחה ומשיגה 13 מנדטים. מפלגת 'הדמוקרטים' זוכה ב-9 מנדטים, בעוד 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן מקבלת אף היא 9 מנדטים.

המפלגות החרדיות: יהדות התורה יציבה

בגזרה החרדית והדתית מציג הסקר חלוקה מעניינת: סיעת יהדות התורה עומדת על 8 מנדטים, בעוד תנועת ש"ס מקבלת 7 מנדטים. מפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר עומדת אף היא על 7 מנדטים.

בציונות הדתית, הרשימה המאוחדת של בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין מגיעה ל-6 מנדטים. יצוין כי בסקרים קודמים נבדקו תרחישים שבהם סמוטריץ' ובן גביר רצים בנפרד, ובחלקם סמוטריץ' נפל מתחת לאחוז החסימה.