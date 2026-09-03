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הפתעת וינטר: זה מה שמקבל בסקר החדש, ומה קורה לסמוטריץ ופייגלין?

מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר מצליחה לעבור את אחוז החסימה עם 4 מנדטים • גוש האופוזיציה בהובלת איזנקוט יורד ל-55 מנדטים | הסקר המלא (פוליטי מדיני)

10תגובות
עופר וינטר ויוסף חדד בהשקת המפלגה, אמש (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

סקר מנדטים נרחב שפורסם היום (חמישי) ב'ישראל היום' מצביע על שינוי משמעותי במפת הכוחות הפוליטית: מפלגת 'עמך ישראל' בראשות תת-אלוף במיל' עופר וינטר מצליחה לעבור את אחוז החסימה ומכניסה 4 מנדטים לכנסת. כניסתו של וינטר לגוש הימין מעניקה לגוש נתניהו רוח גבית משמעותית ומעלה אותו ל-53 מנדטים.

על פי נתוני הסקר, גוש האופוזיציה בהובלת גדי איזנקוט חווה ירידה ועומד על 55 מנדטים, כאשר המפלגות הערביות מחזיקות ב-12 מנדטים נוספים. הנתונים מצביעים על כך שלשני הגושים המרכזיים אין בשלב זה 61 מנדטים עצמאיים ללא הסתמכות על גורמים נוספים.

איזנקוט מוביל, הליכוד שני

כשצוללים לעומק נתוני המפלגות הבודדות, עולה כי מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט תופסת את הבכורה והופכת למפלגה הגדולה ביותר במערכת הפוליטית עם 24 מנדטים. מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו מדורגת שניה ומקבלת 21 מנדטים.

רשימת 'ביחד' – האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד – ממשיכה לשמור על כוחה ומשיגה 13 מנדטים. מפלגת 'הדמוקרטים' זוכה ב-9 מנדטים, בעוד 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן מקבלת אף היא 9 מנדטים.

המפלגות החרדיות: יהדות התורה יציבה

בגזרה החרדית והדתית מציג הסקר חלוקה מעניינת: סיעת יהדות התורה עומדת על 8 מנדטים, בעוד תנועת ש"ס מקבלת 7 מנדטים. מפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר עומדת אף היא על 7 מנדטים.

בציונות הדתית, הרשימה המאוחדת של בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין מגיעה ל-6 מנדטים. יצוין כי בסקרים קודמים נבדקו תרחישים שבהם סמוטריץ' ובן גביר רצים בנפרד, ובחלקם סמוטריץ' נפל מתחת לאחוז החסימה.

עופר וינטר (צילום: Flash90)

ההפתעה: וינטר מכניס 4 מנדטים

ההפתעה הסקרנית של המפה היא מפלגתו החדשה של עופר וינטר, 'עמך ישראל', שמצליחה לעבור את אחוז החסימה ומכניסה 4 מנדטים לבית הנבחרים. כניסתו של וינטר לגוש הימין מעניקה לו רוח גבית משמעותית ומקרבת את הגוש ליציבות פוליטית.

בסקרים קודמים שפורסמו בשבועות האחרונים, וינטר התקשה לעבור את אחוז החסימה, אך הסקר הנוכחי מצביע על שינוי מגמה. יצוין כי בראיון שנערך לאחרונה, פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן התייחס לשינוי הקו שהציג וינטר בסוגיית חוק הגיוס על רקע הקריסה בסקרים.

המפלגות הערביות מתחזקות

במגזר הערבי, הרשימה המשותפת מגיעה ל-7 מנדטים ותנועת רע"מ מקבלת 5 מנדטים, סך הכל 12 מנדטים למגזר הערבי. תמונת המנדטים הכוללת מראה כי המאבק על הרכבת הקואליציה הבאה יוסיף להיות צמוד ומתוח.

הסקר מגיע על רקע סגירת הרשימות הקרבה לבחירות לכנסת ה-26, כאשר המפלגות החרדיות נערכות להכרעות פנימיות. כידוע, ב'כיכר השבת' יצא לאחרונה 'הפריימריז החרדי' שאפשר לגולשים לבחור את חברי הכנסת שהם רוצים לראות בכנסת הבאה.
סקרבחירות 2026

10 תגובות

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5
לאיזנקוט יש רוב עם הערבים הוא כבר הכריז שילך אתם, לחרדים צפויים גזרות קשות
לאיזנקוט יש רוב עם הערבים
בע"ה גם יהדות התורה תלך איתם ותיהיה ישועה גדולה מאוד, יתנו לחרדים לחיות סוף סוף
יצחק
חח ממש, כנראה אתם לא זוכרים איזה כיף היה בממשלת בנט-לפיד הקודמת
אדיר
4
יהדות התורה הם שמאל אין להם בעיה ללכת עם מרץ
ועשית ככל אשר יורוך
אכן כשהיו עם מרץ יוסי שריד אז שפך כמויות של כסף על הישיבות, תשאל כל מי שזוכר את זה, תמיד עם השמאל יותר טוב
מירי
3
תכלס כל חודש יוצא סקר חדש וממציא גיבורים. בסוף נזכרים מי דואג לשכונות ולחינוך. וינטר אחלה גבר אבל פוליטיקה זה מקצוע אחר, לא בונים בית על סקר בטלוויזיה.
נתנאל בשטח

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