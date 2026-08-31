עופר וינטר ויוסף חדד בהשקת המפלגה, אמש ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

לראשונה מאז הקמת מפלגתו, תת-אלוף במיל' עופר וינטר עובר את אחוז החסימה בסקר רשמי - כך עולה מסקר חדש של 'כאן 11' שפורסם אמש (ראשון). על פי הנתונים, מפלגת 'עמך ישראל' בראשות וינטר זוכה ב-4 מנדטים, בעוד מפלגת 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' נופלת מתחת לאחוז החסימה.

הממצא המרכזי בסקר מצביע על שינוי משמעותי במפת הכוחות בימין: כניסתו של וינטר לכנסת מגיעה על חשבון סמוטריץ', שלראשונה מאז הקמת הממשלה הנוכחית אינו עובר את הסף. במקביל, גם מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר נחלשת ויורדת ל-7 מנדטים. הליכוד יורד, איזנקוט מוביל מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו יורדת ל-21 מנדטים בלבד, בעוד מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל במפה הפוליטית עם 24 מנדטים. מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט מקבלת 14 מנדטים, ומפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן זוכה ב-9 מנדטים. האימא מזועזעת: זה מה שכתבו חברים על הבן שלה | הסרטון של הליכוד יוני גבאי | 30.08.26 בגזרת המפלגות החרדיות, יהדות התורה שומרת על יציבות עם 8 מנדטים. ש"ס בראשות אריה דרעי מקבלת 7 מנדטים. מפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן זוכה ב-8 מנדטים. המפלגות הערביות מתחזקות במגזר הערבי נרשמת עלייה משמעותית: האיחוד הערבי חד"ש-תע"ל-בל"ד מקבל 8 מנדטים, בעוד רע"ם בראשות מנסור עבאס זוכה ב-5 מנדטים. ביחד, המפלגות הערביות מגיעות ל-13 מנדטים - נתון המהווה התחזקות ניכרת. מתחת לאחוז החסימה נותרות מספר מפלגות: מפלגת 'הציונות הדתית' בראשות סמוטריץ', מפלגת טרופר והנדל, מפלגה בראשות גדעון סער וגלעד ארדן, ומפלגת 'כחול לבן' בראשות בני גנץ.

בנט ואיזנקוט ( צילום: דוברות )

תמונת הגושים: נתניהו עולה ל-52

בחלוקה לגושים, גוש הימין בראשות נתניהו מתחזק ועולה ל-52 מנדטים, כאשר כניסתו של וינטר לכנסת מחזקת את המחנה. גוש איזנקוט נחלש ויורד ל-55 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות מחזיקות ב-13 מנדטים ומהוות גורם מכריע במאזן הכוחות.

הסקר בדק גם תרחישי איחוד שונים: איחוד בין סמוטריץ' לבן גביר מחליש את שניהם ל-10 מנדטים ביחד, לעומת 12 בריצה נפרדת. בתרחיש זה, וינטר מתחזק ל-5 מנדטים. לעומת זאת, 57% ממצביעי הקואליציה תומכים באיחוד כזה.

תרחיש נוסף שנבדק הוא איחוד בין סמוטריץ' למשה פייגלין: במקרה כזה, הציונות הדתית עולה ל-7 מנדטים - תיקו עם בן גביר. אולם בתרחיש זה, וינטר יורד אל מתחת לאחוז החסימה ונשאר מחוץ לכנסת.