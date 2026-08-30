שלי יחימוביץ ( צילום: הדס פרוש/פלאש 90 )

העיתונאית והפוליטיקאית לשעבר שלי יחימוביץ' פרסמה הבוקר (ראשון) פוסט מרגש ברשתות החברתיות, בו היא מודה לציבור על גל התמיכה שקיבלה מאז חשפה את מאבקה בסרטן הלבלב. "זה היה צונאמי של אמפתיה, דאגה, הצעות עזרה, חיזוקים וסתם טוב לב", כתבה יחימוביץ', שמשמשת כיום כעיתונאית בכאן רשת ב'.

יחימוביץ' התנצלה בפני הגולשים על כך שלא תוכל להגיב לכל אחד באופן אישי. "ממש מתנצלת שלא אצליח לענות ולהודות לכל אחת ואחד אישית", ציינה, והוסיפה כי תענה במקום זאת על שלוש השאלות הנפוצות ביותר שקיבלה.

שלי יחימוביץ' ( צילום: Tomer Neuberg/Flash90 )