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"תודה גדולה"

חברת הכנסת לשעבר משתפת מהמחלה שלה ומודה לציבור | זה שמה לתפילה

העיתונאית וחברת הכנסת לשעבר מתייחסת לגל התגובות שקיבלה מאז חשפה את מצבה • עונה על שאלות נפוצות על גילוי מוקדם ותרופות חדשות | מציינת לסיום הפוסט את שמה לתפילה (חדשות)

5תגובות
שלי יחימוביץ (צילום: הדס פרוש/פלאש 90)

העיתונאית והפוליטיקאית לשעבר שלי יחימוביץ' פרסמה הבוקר (ראשון) פוסט מרגש ברשתות החברתיות, בו היא מודה לציבור על גל התמיכה שקיבלה מאז חשפה את מאבקה בסרטן הלבלב. "זה היה צונאמי של אמפתיה, דאגה, הצעות עזרה, חיזוקים וסתם טוב לב", כתבה יחימוביץ', שמשמשת כיום כעיתונאית בכאן רשת ב'.

יחימוביץ' התנצלה בפני הגולשים על כך שלא תוכל להגיב לכל אחד באופן אישי. "ממש מתנצלת שלא אצליח לענות ולהודות לכל אחת ואחד אישית", ציינה, והוסיפה כי תענה במקום זאת על שלוש השאלות הנפוצות ביותר שקיבלה.

שלי יחימוביץ' (צילום: Tomer Neuberg/Flash90)

על תרופות חדשות וגילוי מוקדם

השאלה הראשונה שאליה התייחסה יחימוביץ' נגעה לתרופה חדשה לסרטן לבלב. "מכירה, תודה, אבל כרגע לא רלוונטית למצבי", הבהירה. "הגידול הוסר ואין גרורות, ומקווה שגם לא תהיה, אבל אין לדעת".

בנוגע לשאלה כיצד הצליחה לגלות את המחלה בשלב מוקדם, יחימוביץ' הסבירה כי המקרה שלה היה יוצא דופן. "די במזל", כתבה. "הגידול ישב במקרה על צומת הלבלב-דרכי המרה, חסם קצת, וגרם לדלקת בדרכי המרה ולכאבי בטן".

היא תיארה את רצף האירועים שהוביל לאבחון: "הלכתי למרפאה שלי, התעקשו (בצדק) על מיון, במיון - אולטרסאונד ואבחון של הדלקת, ואז CT שאחריו כבר מגיע כירורג ואומר 'זיהינו גם תהליך גידולי בלבלב'". יחימוביץ' אף שיתפה את תגובתה הראשונית: "אני: כלומר סרטן? הרופא: סיכוי די גבוה שכן. אני לבת שלי: רמה תשיגי לי חצי קלונקס. אחות במיון: למה חצי, קחי שלם".

"מקרה נדיר למדי"

יחימוביץ' הדגישה כי המקרה שלה אינו שכיח. "מה שתארתי נדיר למדי, לרוב בסרטן לבלב אין סימנים, וחולים מגיעים מאוחר, עם גידול מפושט", הסבירה. היא ציינה כי בלבלב אין בדיקות ספציפיות או מוסדרות לגילוי מוקדם כמו בסוגי סרטן אחרים.

לסיום, יחימוביץ' השיבה על שאלה אישית שהתקבלה מגולשים רבים. "שלישית: אני שלי רחל ואמא שלי היא חנה רבקה", כתבה, בתגובה לפניות לתפילה עבורה.

כזכור, לפני כשבוע חשפה יחימוביץ' כי לפני שמונה חודשים אובחנה כחולה בסרטן הלבלב. היא מסרה אז כי עברה ניתוח והיא מתמודדת עם טיפולי כימותרפיה. לדבריה, הבדיקות האחרונות מעודדות והסי.טי מראה כבר פעם שלישית שהגידול שהוסר לא חזר ושאין סימנים להישנות המחלה.
סרטןשלי יחימוביץשלי יחימוביץ'גידולחולי סרטןסרטן הלבלב

5 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
שיהיה לה רפואה שלימה כמו לעוד אלפי חולים שלא זוכים ששמם יוזכר באתר מרכזי פופולרי וחבל, רק להזכיר למי שלא זוכר או למי שלא חי עדיין ששלי יחימוביץ הייתה מגדולי המסיתים והמדיחים בתקשורת נגד הימין ונגד החרדים בצורה אכזרית ביותר, לפני כעשרים שנה.
אלי
אתה עשית רק מעשים טובים לפני 20 שנה? איזה עלוב אתה רפואה שלמה לשלי בתוך שאר חולי ישראל יהודי צריך רפואה מתפללים לא עושים חשבונות
רבותי , צריכים חיילים. להתגייס !!
גם אלי איחל רפואה שלימה אבל אי אפשר לשכוח את ההסתה הנוראית שאתה כנראה לא זוכר או שלא היית עדיין בעולם, הסתה בצורה אכזרית ביותר בלי לשמוע שני צדדים וכו' להזכירך לא חזרה בה ולא ביקשה סליחה מכל המושמצים שהשמיצה ומכל הניזוקים ממנה וישנם הרבה מאוד כאלו, אז לבוא היום ביפי נפש כמסכנה גדולה ולבקש רחמים זה ק
אלי
זוכרים ועוד איך זוכרים.
מקס
מה הקשר לזה עכשיו למה לקטרג אשה יהודיה במצב שצריכה ישועה בוא לא נעשה חשבונות שמים בואו נתפלל לה' ושתיהי שנה טובה עם הרבה בריאות
יוסי

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