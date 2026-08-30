העיתונאית והפוליטיקאית לשעבר שלי יחימוביץ' פרסמה הבוקר (ראשון) פוסט מרגש ברשתות החברתיות, בו היא מודה לציבור על גל התמיכה שקיבלה מאז חשפה את מאבקה בסרטן הלבלב. "זה היה צונאמי של אמפתיה, דאגה, הצעות עזרה, חיזוקים וסתם טוב לב", כתבה יחימוביץ', שמשמשת כיום כעיתונאית בכאן רשת ב'.
יחימוביץ' התנצלה בפני הגולשים על כך שלא תוכל להגיב לכל אחד באופן אישי. "ממש מתנצלת שלא אצליח לענות ולהודות לכל אחת ואחד אישית", ציינה, והוסיפה כי תענה במקום זאת על שלוש השאלות הנפוצות ביותר שקיבלה.
על תרופות חדשות וגילוי מוקדם
השאלה הראשונה שאליה התייחסה יחימוביץ' נגעה לתרופה חדשה לסרטן לבלב. "מכירה, תודה, אבל כרגע לא רלוונטית למצבי", הבהירה. "הגידול הוסר ואין גרורות, ומקווה שגם לא תהיה, אבל אין לדעת".
בנוגע לשאלה כיצד הצליחה לגלות את המחלה בשלב מוקדם, יחימוביץ' הסבירה כי המקרה שלה היה יוצא דופן. "די במזל", כתבה. "הגידול ישב במקרה על צומת הלבלב-דרכי המרה, חסם קצת, וגרם לדלקת בדרכי המרה ולכאבי בטן".
היא תיארה את רצף האירועים שהוביל לאבחון: "הלכתי למרפאה שלי, התעקשו (בצדק) על מיון, במיון - אולטרסאונד ואבחון של הדלקת, ואז CT שאחריו כבר מגיע כירורג ואומר 'זיהינו גם תהליך גידולי בלבלב'". יחימוביץ' אף שיתפה את תגובתה הראשונית: "אני: כלומר סרטן? הרופא: סיכוי די גבוה שכן. אני לבת שלי: רמה תשיגי לי חצי קלונקס. אחות במיון: למה חצי, קחי שלם".
"מקרה נדיר למדי"
יחימוביץ' הדגישה כי המקרה שלה אינו שכיח. "מה שתארתי נדיר למדי, לרוב בסרטן לבלב אין סימנים, וחולים מגיעים מאוחר, עם גידול מפושט", הסבירה. היא ציינה כי בלבלב אין בדיקות ספציפיות או מוסדרות לגילוי מוקדם כמו בסוגי סרטן אחרים.
לסיום, יחימוביץ' השיבה על שאלה אישית שהתקבלה מגולשים רבים. "שלישית: אני שלי רחל ואמא שלי היא חנה רבקה", כתבה, בתגובה לפניות לתפילה עבורה.
כזכור, לפני כשבוע חשפה יחימוביץ' כי לפני שמונה חודשים אובחנה כחולה בסרטן הלבלב. היא מסרה אז כי עברה ניתוח והיא מתמודדת עם טיפולי כימותרפיה. לדבריה, הבדיקות האחרונות מעודדות והסי.טי מראה כבר פעם שלישית שהגידול שהוסר לא חזר ושאין סימנים להישנות המחלה.
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