סערת השיבושים הקשים שפקדו את נמל התעופה בן גוריון בשבוע שעבר ממשיכה להסעיר את הזירה הציבורית. היום (חמישי) שיגר יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, מכתב אישי וטעון לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', שבו דוחה בתוקף את ההאשמות הקשות שהוטחו כלפיו וכלפי ועד העובדים, מבהיר כי לא הייתה כל שביתה או השבתה יזומה מצידם, ואף פותח חזית מול גורמים שונים בדרישה חד-משמעית להקמת ועדת בדיקה שתברר מי באמת קיבל את ההוראה שהובילה להפסקת הפעילות. כך דווח ב'וואלה'.

הרקע לעימות החריף החל בעקבות הפסקה פתאומית של פריקת המזוודות בנתב"ג בעיצומה של עונת השיא. האירוע הוביל לשרשרת עיכובים קשים עבור עשרות אלפי נוסעים, ביטולי טיסות שנמשכו לאורך יממה שלמה, ותמונות קשות של עומסים, תורים בלתי נגמרים וכאוס בטרמינל. בעקבות המצב, תקף שר האוצר סמוטריץ' בחריפות את ארגוני העובדים, כינה את הוועדים "קומוניסטיים כוחניים" והאשים אותם בתקיעת אזרחי ישראל ולקיחתם כבני ערובה. סמוטריץ' אף הוסיף כי נגמרו הימים שבהם חבורת עסקנים משתקת מדינה שלמה וקרא לפרק את מה שהגדיר כארגוני אנרכיה.

"אח שלי יקר" - מכתב אישי ונוקב

בתגובה לדברים הקשים הללו, החליט עידן שלא לשתוק ושיגר למשרדו של שר האוצר מכתב נוקב שבו הביע פגיעה אישית עמוקה. עידן פנה לסמוטריץ' בלשון אישית ואף מכבדת כשכתב לו "אח שלי יקר", אך הבהיר מיד כי ההאשמות כלפיו אינן צודקות בעליל. בדבריו הדגיש כי בריונות וכוחניות אינן דרכו, וכי מאז שנת 2006 לא התקיימה בנתב"ג אף שביתה ביוזמת הוועד המקומי. הוא ציין כי השביתה היחידה שנרשמה בפרק הזמן של עשרים השנים האחרונות הייתה שביתה כללית של ההסתדרות לפני כשנתיים, ולא תוצר של סכסוך עבודה פנימי ברשות.

עידן טען בנחרצות כי "הפילו עליו תיק" וכי הוועד אינו חתום על השבתת או סגירת השדה. בדיוק בשל כך, הבהיר, הוא דורש הקמת ועדת בדיקה רשמית שתחקור את השלשלת הניהולית ותחשוף מי באמת נתן את ההוראה להפסיק את העבודה בשטח. בדבריו הפנה אצבע מאשימה סמויה גם לעבר הנהלת רשות שדות התעופה, מצד אחד על מחסור בכוח אדם ואי-גיוס עובדים בהתאם לדרישות המנהלים בשטח, אך מצד שני סייג וטען כי גם מצוקת כוח אדם לא אמורה הייתה להביא לקריסה מוחלטת כזו וניתן היה להמשיך לעבוד באופן סביר.

"נשגב מבינתי" - תמיהה על הקריסה

עידן הזכיר כי אפילו בשיא ימי הלחימה, כשהנמל פעל תחת איומים ביטחוניים והיה עמוס במטוסי תובלה של חיל האוויר האמריקאי, המשיך נתב"ג לתפקד כבשגרה. לכן, לדבריו, "נשגב מבינתו" מה גלגל האירועים שהוביל לקריסה הפתאומית דווקא כעת. את מכתבו חתם בהפנייה של השר לבדיקת התנהלותו האחראית מול דרגי המקצוע במשרד האוצר והממונה על השכר, תוך הבעת אכזבה עמוקה מהשיח המשתלח כלפיו.

יצוין כי עידן שיגר לאחרונה גם מכתב רשמי לבית הדין של הליכוד, בו הודיע כי לא יערער על החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה. במכתב זה הבהיר עידן באופן חד-משמעי: "למען הסר ספק, לא אני הייתי שנתן את ההוראה להפסיק את הפעילות בנמל ויתרה מכך, אף דרשתי לבצע בדיקה בלתי מתפשרת למציאת האחראי למתן הוראה זו".