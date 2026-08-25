מהלך נדיר ומפתיע התרחש הבוקר (שלישי) בשמי רוסיה: מטוס תובלה כבד של חיל האוויר האמריקאי מסוג בואינג C-17A גלובמאסטר III נחת בשדה התעופה ונוקובו שבמוסקבה, לאחר טיסה ישירה מריגה שבלטביה.

מדובר באירוע יוצא דופן במיוחד, שכן טיסות ישירות של מטוסים צבאיים אמריקאים לרוסיה הפכו לנדירות ביותר מאז פרוץ המלחמה באוקראינה לפני כשנתיים.

על פי נתוני שירות מעקב הטיסות Flightradar24, המטוס – בעל מספר זנב 07-7181 וקריאה RCH4555 – המריא מריגה בסביבות השעה 08:50 לפי שעון מוסקבה ונחת בונוקובו כעשר דקות לאחר מכן.

המטוס הגיע לריגה יומיים קודם לכן, ב-23 באוגוסט, מבסיס ג'וינט בייס אנדרוז שבמרילנד, סמוך לוושינגטון הבירה – בסיס המשמש בין היתר לטיסות רשמיות של בכירים אמריקאים.

שתיקה מוחלטת משני הצדדים

הקרמלין הודיע כי אין לו מידע על הגעת המטוס. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב מסר כי אין תכניות לפגישות עם נציגי הממשל האמריקאי במוסקבה השבוע. גם מצד האמריקאי לא נמסרה הודעה רשמית, ודובר של פיקוד אירופה האמריקאי (EUCOM) אמר כי אין לו מידע להציע בנושא.

סוכנות רויטרס דיווחה כי לא ניתן היה לאמת אם המטוס נשא נוסעים או מטען. מטוסי C-17 משמשים בעיקר להובלת כוחות, ציוד כבד ומטענים למרחקים ארוכים, והם מסוגלים לשאת עד 77 טון של מטען או עד 134 חיילים מצוידים.

רקע מדיני מורכב

הטיסה האחרונה הישירה של מטוס רשום אמריקאי מאירופה לרוסיה התרחשה בינואר 2026, אז הועברו שליחים מיוחדים – בהם סטיבן ויטקוף וג'ארד קושנר – לשיחות שלום עם הנשיא ולדימיר פוטין בנושא אוקראינה.

מאז נעצרו השיחות במידה רבה, בין היתר על רקע ההתפתחויות באיראן והמתיחות המתמשכת בין וושינגטון למוסקבה.

ברשתות החברתיות, ובמיוחד ב-X, התפשטו במהירות סרטונים שמראים לכאורה את המטוס מעל מוסקבה ואת נחיתתו. חלק מהפרשנים העלו השערות על משימה דיפלומטית חשאית, חילופי שבויים או תמיכה לוגיסטית, אך מדובר בשלב זה בספקולציות בלבד.

דיווחים נוספים הזכירו תנועת שיירה של רכבים בעלי לוחיות דיפלומטיות באזור, אך גם אלה לא אושרו רשמית. המהלך מדגיש את המתיחות המתמשכת בין וושינגטון למוסקבה, ובמקביל את האפשרות לקיומם של ערוצי תקשורת חשאיים גם בתקופות של קיפאון מדיני.