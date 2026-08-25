סופת טורנדו עוצמתית הכתה ביום שני בכפר פומאס הקטן שבדרום-מערב צרפת, דרומית לעיר קרקסון, והותירה אחריה שובל של הרס נרחב. לפי הנתונים המעודכנים של הרשויות, 39 בני אדם נפצעו באירוע, מתוכם 15 פונו לבתי חולים לקבלת טיפול רפואי, ושניים מצויים במצב קשה.

הטורנדו, שהגיע למהירות רוחות של כ-117 קילומטרים לשעה, גרם לנזקים כבדים במיוחד לתשתיות הכפר. על פי הערכות ראשוניות, כ-300 בתים נפגעו באופן ישיר - גגות נתלשו, קירות קרסו ורכוש רב הושמד. "חצי הכפר נהרס", תיאר תושב בשם פייר את ממדי האסון בראיון לתקשורת המקומית.

פייר, שחווה את הסופה מקרוב, תיאר את הטורנדו כ"ארובה ענקית אדומה וצהובה" שהסתחררה באוויר. "יש טירה ענקית בכפר, ושליש ממנה קרס - למרות שמדובר באבנים שעמדו במקומן אלף שנה", הוסיף בהלם.

תושבת נוספת בשם שנטל תיארה את רגעי האימה: "שמעתי רעש עצום... ואז ראיתי הכול עף באוויר והגג שלי קרס מעל ראשי. לא נשאר לי בית, זה בטוח... פחדתי מאוד. חשבתי שזה הסוף, שזו השעה האחרונה שלי".

גבר אחר סיפר כי אשתו ההרה נפצעה כאשר ביתם קרס עליה במהלך הסופה. מצבה של האישה לא פורסם.

יותר מ-120 כוחות חירום נשלחו לאזור מיד לאחר האירוע, כולל צוותי כיבוי אש, פראמדיקים ומשטרה. הרשויות המקומיות דיווחו כי כ-2,800 בתים ב-10 כפרים באזור נותרו ללא חשמל עקב הנזק לתשתיות החשמל.

אמנואל פלנטייה-למרשאן, סגנית הנציבות המקומית, מסרה לתקשורת הצרפתית כי לא ידוע על נעדרים, והורידה את מספר הנפגעים מ-41 ל-39 לאחר בדיקה מדויקת יותר של הנתונים.

מזג האוויר הקיצוני השפיע גם על אירועים אחרים באזור. מרוץ האופניים המפורסם "וואלטה א-אספניה" (Vuelta a España) נאלץ לבטל את השלב השלישי שלו, שהתקיים באזור אוד שבדרום-מערב צרפת, לאחר שסערת ברד כבדה אילצה את הרוכבים לחפש מחסה כ-15 קילומטרים לפני קו הסיום.

הרשויות הצרפתיות הוציאו התראת מזג אוויר כתומה (דרגה שנייה מתוך שלוש) לאזורים נרחבים בדרום-מערב המדינה, עם אזהרות מפני סופות רעמים נוספות, הפסקות חשמל והפרעות בתחבורה. בנמלי התעופה בבורדו, מרסיי, ניס, טולוז וצפון פריז דווח על עיכובים וביטולי טיסות.

על פי שירות המזג האוויר הלאומי של צרפת, Météo-France, המדינה חווה בממוצע מספר עשרות טורנדואים מדי שנה. האירוע הנוכחי מגיע לאחר קיץ של גלי חום חריגים ושריפות יער נרחבות בצרפת, כאשר אזור דרום-מערב המדינה נפגע במיוחד בשריפה שהחריבה כ-42,000 הקטרים - אחת השריפות הגדולות ביותר מאז מלחמת העולם השנייה.