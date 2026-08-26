הדר מוכתר ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עדכן את הדר מוכתר, הפעילה החברתית ויו"ר מפלגת 'צעירים בוערים' לשעבר, כי היא לא תשובץ ברשימת מפלגת עוצמה יהודית לכנסת הקרובה. כך דיווח הערב (שלישי) הפרשן הפוליטי עמית סגל.

על פי הדיווח, בן גביר מסר למוכתר כי יש לו הערכה רבה כלפיה וכי הוא צופה לה עתיד בתפקידים ציבוריים. עם זאת, השר המליץ לה בשלב זה ללמוד לעומק את עבודת הכנסת ולהגיע בעתיד מוכנה יותר לתפקיד. מוכתר, שעלתה לתודעה הציבורית כיו"ר מפלגת 'צעירים בוערים' בבחירות הקודמות, התפרסמה בזכות מאבקה ביוקר המחייה וסרטונים ויראליים ברשתות החברתיות. במערכת הבחירות האחרונה קיבלה מפלגתה כ-8,800 קולות בלבד ולא עברה את אחוז החסימה. לאחר הכישלון הבחירתי, מוכתר התפקדה למפלגת הליכוד והפכה לפעילה במפלגה. בחודשים האחרונים התפרסמו דיווחים על כך שראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לאשר לה קיצור פז"ם - החרגת ותק - כדי לאפשר לה להתמודד על משבצת "אישה חדשה" ברשימת הליכוד, למרות שהצטרפה למפלגה רק לפני כשנה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

עם זאת, המהלך עורר התנגדות חריפה בקרב חלק מחברי הכנסת מהליכוד. חברת הכנסת טלי גוטליב יצאה בחריפות נגד מוכתר והבהירה כי תפעל למנוע את צירופה לרשימה. גוטליב האשימה את מוכתר בכך ש"שיקרה שאין לה בית ורכב - כשהיו לה", בהתייחס לפרשה שליוותה אותה במהלך מערכת הבחירות הקודמת.

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כזכור, במהלך מערכת הבחירות התברר כי למרות שמוכתר הציגה עצמה כמי שנאבקת ביוקר המחיה וללא דירה, נרשמה על שמה דירה בחיפה שנקנתה על ידי הוריה. בעקבות החשיפה, הוריה נאלצו לשלם את המס הנדרש עבור רכישת הדירה.

מוכתר, שבימים אלו משרתת בצה"ל, הפתיעה לאחרונה כשהכריזה על מעבר לטלפון כשר. "אין תחושה טובה מזאת", כתבה אז ברשתות החברתיות, תוך שהיא מציגה את הטלפון הנושא את חותמת "מאושר" של ועדת הרבנים לענייני תקשורת.

כעת, לאור ההודעה של בן גביר, נותר לראות האם מוכתר תמשיך במאמציה להיכנס לכנסת דרך רשימה אחרת, או שמא תבחר במסלול אחר בזירה הפוליטית.