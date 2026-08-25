וינטר בנאום - צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 0:32 וינטר בנאום ( צילום: כיכר השבת )

תת-אלוף במילואים עופר וינטר הכריז בערב מיוחד שנערך במתחם שלוה בירושלים על הקמת תנועה פוליטית חדשה, והודה למארחים ולמשתתפים.

בדבריו הגדיר את מערכת הבחירות הקרובות כמשאל עם על אופיו של צבא המחר – בין יוזמה, תחבולה והכרעה לבין הכלה. ​בדבריו הדגיש כי מדובר במשאל עם על הטיפול באתגרי המדינה, בהם שילוב חרדים, חיבור המגזר הערבי, שינוי במערכת המשפט ופירוק הפשיעה בנגב ובגליל, לצד המאבק באנטישמיות והחלפת ההרכב הפוליטי מ-7 באוקטובר במנהיגות חדשה. ​וינטר שיתף ברקע האישי שלו וסיפר: "אני בן למשפחה ששרדה את התופת של שואת יהודי הונגריה, נכד לסבתא אסתר גרוס שבסיפור של רעות ואחוות אחיות אדירה, הצילה את אחותה מרים ושתיהן עלו לארץ וגידלו ילדים ונכדים פה". ח"כ צבי סוכות ניפץ אנדרטה לזכר מחבל | צה"ל יוצא במתקפה נגדו יוסי נכטיגל | 10:35 טיסה מסתורית: "מפלצת תובלה" אמריקני נחת במוסקבה - וכולם שותקים | תיעוד כיכר השבת | 17:02 ​הוא הוסיף על מסלולו הצבאי: "זכיתי להתגייס לצה״ל, בהתחלה לסיירת מטכ"ל, אחר כך כמפקד במגלן, בדובדבן וכמובן בחטיבה הסגולה- חטיבת גבעתי", תוך שהוא מזכיר מפקדים, נופלים ולוחמים מכלל החטיבות אותם כינה "דור הניצחון".

בדבריו התחייב לפעול למען שינוי סדר העדיפויות הלאומי והעדפה מתקנת למשרתים, תוך מתיחת ביקורת חריפה על הקונספציה והתפיסות המעוותות שהובילו לאירועי שמחת תורה 2023, והדגיש את המאמץ להבטיח שמחדל כזה לא יחזור על עצמו.

​בהמשך הציג את מגוון הפעילים והשותפים שהצטרפו לדרכו מכל שדרות החברה, וציין כי מדובר בכוחות חדשים המבקשים לשרת את העם מתוך אהבת הארץ ומסורת ישראל, כחלק בלתי נפרד ממחנה הימין.

​בעניין הפלסטיני והלחימה מול האויב העזתי הצהיר: "לעולם לא תהיה פה מדינה פלסטינית. הפיתרון בעזה הוא אחד: ה ג י ר ה. אויב שיפתח נגדנו במלחמה ישלם מחיר טריטוריאלי כבד. החיילים שלנו, החיילים שלנו, לעולם, אבל לעולם לפני אזרחי האויב! זה המוסר האמיתי".

​הוא התייחס לסערת "שמע ישראל" ממבצע צוק איתן, וציין כי כיום הלוחמים בשטח נושאים עיניים לשמיים באותה האמת. לקראת יום הבחירות ב-27 באוקטובר הכריז רשמית על השם "מפלגת עמך ישראל".

​את נאומו חתם בקריאה מתוך תפילת שליח הציבור: "ריבונו של עולם, הנני העני ממעש, נרעש ונפחד מפחד יושב תהילות ישראל, באתי לעמוד ולהתחנן על עמך ישראל אשר שלחוני", ולאחר מכן הזמין לבמה את יוסף חדד.

​בין השמות הבולטים במפלגתו החדשה של וינטר ניתן למנות את יוסף חדד, אשר פועל ברחבי העולם להגנה על מדינת ישראל, ואת העיתונאית נטעלי שם טוב.