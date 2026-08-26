זה מה שהתגלה במכשירי הטלפון של שני בכירים במטה אייזנקוט

( צילום: Michael Giladi/Flash90 )

גילוי דרמטי במטה הבחירות של גדי איזנקוט: בשבועות האחרונים אותרו תוכנות זדוניות ומורכבות במכשירי הטלפון הניידים של שני עובדים בכירים במטה. הממצאים עלו במסגרת נוהל אבטחה קפדני שננקט במטה, הכולל סריקות סייבר יומיות לכלל אנשי המפתח ובעלי התפקידים הרגישים. כך דווח היום (רביעי) במהדורה המרכזית בחדשות 12.

על פי ההערכות, התוכנות הזדוניות שהותקנו במכשירים נועדו לבצע האזנות סתר, לנטר באופן רציף את הפעילות ולשאוב מידע פוליטי, אסטרטגי וארגוני רגיש מתוך תוכי המטה. החשש המרכזי נבע ממהות התפקידים של אותם גורמים שנפגעו, המחזיקים בנגישות גבוהה לתוכניות העבודה, למהלכים הפוליטיים ולשיחות הפנימיות הסודיות ביותר שמנהל המטה בתקופת הבחירות הרגישה. מכשירו של איזנקוט לא נפגע עוד דווח, בדיווח של העיתונאי ירון אברהם, כי למרות זאת, מתוך הממצאים עד כה עולה כי מכשירו האישי של גדי איזנקוט עצמו לא נפגע ולא אותרו בו שום סממנים לחדירה או להתקנת רכיבים זדוניים. הפגיעה התמקדה בעובדים בכירים במעגל הקרוב של המטה, אך לא הגיעה למכשיר של יו"ר המפלגה עצמו. מעליב: העדכון שהדר מוכתר קיבלה מבן גביר על אפשרות שיבוצה ברשימה יוני גבאי | 26.08.26 וינטר בסרטון אישי לגדי איזנקוט: "אעשה הכל שלא תקום ממשלה שלך" | צפו קובי ישראל | 26.08.26 הגילוי מגיע על רקע מתיחות פוליטית גוברת סביב איזנקוט, שהפך ליריבו הבולט של ראש הממשלה בנימין נתניהו במערכת הבחירות. מפלגת 'ישר!' מובילה בחלק מהסקרים האחרונים, כאשר בסקר שפורסם לאחרונה היא קיבלה 23 מנדטים לעומת 21 לליכוד, ובסקר אחר אף קיבלה 24 מנדטים לעומת 23 לליכוד.

גדי איזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

החלטה שלא לפנות למשטרה

צעד מעניין ולא פחות מפתיע שנרשם בעקבות חשיפת הפרשה הוא החלטת ראשי המטה שלא לפנות לרשויות החוק. למרות אופיה החמור של החדירה והחשד הממשי לביצוע עבירות פליליות חמורות של האזנת סתר וחדירה לחומר מחשב, החליטו במטה איזנקוט בשלב זה שלא להגיש תלונה רשמית למשטרת ישראל ולא לערב את גורמי האכיפה הממלכתיים.

תחת זאת, בחרו במטה להמשיך ולהסתמך באופן מלא על חברת אבטחת סייבר פרטית. החברה מלווה את המטה באופן שוטף, מבצעת את הבדיקות היומיות בטלפונים הניידים של הבכירים, ובמקביל הובילה שורה של פעולות הגנה והקשחה מקיפות על כל מערך המחשוב, התקשורת והאבטחה של המטה במטרה למנוע ניסיונות חדירה נוספים בעתיד.

הפרשה מצטרפת לסדרה של אירועים ביטחוניים ופוליטיים סביב מטה איזנקוט. כזכור, לפני כחודש פנה ראש המטה של איזנקוט, רון ברקאי, במכתב לראש השב"כ דוד זיני בנוגע לסוגיית האבטחה. ברקאי כתב אז כי כמועמד מוביל לראשות ממשלה וכשהשיח כל כך רותח ומוקצן, לא ניתן לאיזנקוט מענה בסוגיית האבטחה. בשל כך, אנשי איזנקוט נאלצים לאבטח אותו באופן פרטי וללא נשק.