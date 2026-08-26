יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, התייחס היום (רביעי) בראיון למוריה אסרף ואייל ברקוביץ' בחדשות 13 לאפשרות שווינטר ימונה בעתיד לשר הביטחון וקבע כי הוא אינו מתאים לתפקיד.

איזנקוט אמר כי וינטר הוא "מפקד שדה טוב", אך טען כי לא שירת בתפקידי "הפיקוד האסטרטגי של הצבא" ולכן אינו מחזיק בניסיון הנדרש לתפקיד שר הביטחון.

וינטר, יו"ר מפלגת "עמך ישראל", השיב לאיזנקוט בסרטון שפרסם בעקבות הדברים, ותקף את תפיסתו הביטחונית ואת החלטותיו בעבר.

"גדי היקר, תהום תפיסתית אסטרטגית פעורה בינינו", אמר וינטר. "כבר אמרתי שאין לי שום כוונה להיות חלק מממשלתך ואני אעשה הכל כדי שהיא לא תקום.

"אני מתנגד במשך שנים לתפיסת הביטחון שהובלת – התנגדתי להכלה, התנגדתי להסדרה, וגם ראיתי את שיקול הדעת של הפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו במינויים שהובלת, עם יאיר גולן, עם אהרון חליבה, ועם הרצי הלוי"

וינטר הוסיף בסרטון: "אז אם זו המשמעות של פיקוד אסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה. במשמרת שלנו זה לא יהיה. אנשים חדשים יביאו תפיסות חדשות: הכרעה מהירה, הגירה מרצון, ושחיילי צה"ל תמיד, אבל תמיד, יהיו לפני אזרחי אויב. אנחנו, עם ישראל, נשנה לטובה".

העימות מגיע יום לאחר השקת מפלגת "עמך ישראל" בראשות וינטר, שבמהלכה הצהיר כי הוא דורש לעצמו את תיק הביטחון במקרה של הצטרפות לממשלה.

מי שהתייצב לצד וינטר הוא שר החוץ גדעון סער, שתקף את איזנקוט על הטענה כי וינטר אינו כשיר לתפקיד שר הביטחון. סער כתב: "אם תת־אלוף (במיל׳) אינו כשיר להיות שר ביטחון, איך אדם שלא כיהן מעולם כשר ביצועי במשרד ממשלתי כלשהו כשיר להיות ראש ממשלה?"

מתן כהנא הגיב לוינטר: "להזכירך, עופר וינטר: חצי שנה אחרי סיום תפקידו של איזנקוט, בזמן שאתה מזכיר צבאי לראש הממשלה, התקבלה התרעה שכסף שמועבר לעזה מגיע לזרוע הצבאית של חמאס והעברתו לא נמנעה. להזכירך, המשכת לשרת בצה״ל עוד חמש שנים אחרי עזיבת איזנקוט. גם ב־7.10.23 היית חלק מהמערכת שאתה מכנה היום ״הקונספציה״.

"ועוד תזכורת אחרונה, ראש הממשלה של השבעה באוקטובר - זה שאתה מבקש להיות שר הביטחון שלו, אחרי שאמרת שהוא ״חייב לעוף״ הוא מגדולי מובילי מדיניות ההכלה והקונספציה מול חמאס. אז לאיזה עופר וינטר להאמין? קשוט עצמך תחילה".