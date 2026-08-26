 דלג לתוכן הראשי
"שורפים קולות לימין"

יאיר נתניהו מזהיר את עופר וינטר: "אתם תזכרו כמי שהביאו את ממשלת גולן-עבאס"

בנו של ראש הממשלה פרסם אזהרה חריפה למפלגת עופר וינטר • "מתמטית לא יכול להיות תרחיש אחר מלבד ממשלת איזנקוט-גולן-עבאס" | "תזכרו כמו שמפלגת התחייה זכורה כמי שהביאה את אוסלו" (פוליטי מדיני)

23תגובות
עופר וינטר ויוסף חדד בהשקת המפלגה, אמש (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, פרסם אמש (שלישי) מסר חריף במיוחד למועמדים במפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר.

בפנייה ישירה, הזהיר כי ריצה נפרדת מבצלאל סמוטריץ' תוביל בהכרח לממשלת שמאל בראשות גדי איזנקוט, יאיר גולן ומנסור עבאס.

"אם אתם רצים לבד, ולא מתאחדים עם סמוטריץ, מתמטית לא יכול להיות שום תרחיש אחר", כתב יאיר נתניהו. הוא פירט שלושה תרחישים אפשריים, שכולם מובילים לאותה תוצאה: "אתם לא עוברים את אחוז החסימה ושורפים קולות לימין, או שאתם עוברים ומורידים את סמוטריץ מתחת לאחוז החסימה, או ששניכם לא עוברים - ובכל המקרים ממליכים את ממשלת איזנקוט-יאיר גולן-מנסור עבאס".

בנו של ראש הממשלה הוסיף אזהרה וכתב: "אתם תזכרו כמו שמפלגת התחייה זכורה כמי שהביאה את ממשלת רבין ואסון אוסלו".

כזכור, וינטר הכריז אמש על הקמת תנועה פוליטית חדשה, עמך ישראל, ובדבריו הגדיר את מערכת הבחירות הקרובות כמשאל עם על אופיו של צבא המחר – בין יוזמה, תחבולה והכרעה לבין הכלה.

בעניין הפלסטיני והלחימה מול האויב העזתי הצהיר: "לעולם לא תהיה פה מדינה פלסטינית. הפיתרון בעזה הוא אחד: ה ג י ר ה. אויב שיפתח נגדנו במלחמה ישלם מחיר טריטוריאלי כבד. החיילים שלנו, החיילים שלנו, לעולם, אבל לעולם לפני אזרחי האויב! זה המוסר האמיתי".

​את נאומו חתם בקריאה מתוך תפילת שליח הציבור: "ריבונו של עולם, הנני העני ממעש, נרעש ונפחד מפחד יושב תהילות ישראל, באתי לעמוד ולהתחנן על עמך ישראל אשר שלחוני", ולאחר מכן הזמין לבמה את יוסף חדד.

​בין השמות הבולטים במפלגתו החדשה של וינטר ניתן למנות את יוסף חדד, העיתונאית נטעלי שם טוב והאם השכולה ללי דרעי.
יאיר נתניהועופר וינטרבחירות 2026

23 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

20
ואתם תיזכרו בשואת 7.10, לא נשכח לא נסלח
7.10
19
הבחירות הכלליות לקונגרס של ארצות הברית באזור מיאמי בפלורידה יתקיימו ביום שלישי, 3 בנובמבר. שילך לייעץ למיאמי מה לעשות.
עדי
18
יוסף חדאד צריך להיות ראש הממשלה לכולי עלמא וגם לשיטת נטורי קרתא וכדומה זה לדעתי הפיתרון בשביל כולם
הרומני

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר