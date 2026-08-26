יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, פרסם אמש (שלישי) מסר חריף במיוחד למועמדים במפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר.

בפנייה ישירה, הזהיר כי ריצה נפרדת מבצלאל סמוטריץ' תוביל בהכרח לממשלת שמאל בראשות גדי איזנקוט, יאיר גולן ומנסור עבאס.

"אם אתם רצים לבד, ולא מתאחדים עם סמוטריץ, מתמטית לא יכול להיות שום תרחיש אחר", כתב יאיר נתניהו. הוא פירט שלושה תרחישים אפשריים, שכולם מובילים לאותה תוצאה: "אתם לא עוברים את אחוז החסימה ושורפים קולות לימין, או שאתם עוברים ומורידים את סמוטריץ מתחת לאחוז החסימה, או ששניכם לא עוברים - ובכל המקרים ממליכים את ממשלת איזנקוט-יאיר גולן-מנסור עבאס".

בנו של ראש הממשלה הוסיף אזהרה וכתב: "אתם תזכרו כמו שמפלגת התחייה זכורה כמי שהביאה את ממשלת רבין ואסון אוסלו".

כזכור, וינטר הכריז אמש על הקמת תנועה פוליטית חדשה, עמך ישראל, ובדבריו הגדיר את מערכת הבחירות הקרובות כמשאל עם על אופיו של צבא המחר – בין יוזמה, תחבולה והכרעה לבין הכלה.

בעניין הפלסטיני והלחימה מול האויב העזתי הצהיר: "לעולם לא תהיה פה מדינה פלסטינית. הפיתרון בעזה הוא אחד: ה ג י ר ה. אויב שיפתח נגדנו במלחמה ישלם מחיר טריטוריאלי כבד. החיילים שלנו, החיילים שלנו, לעולם, אבל לעולם לפני אזרחי האויב! זה המוסר האמיתי".

​את נאומו חתם בקריאה מתוך תפילת שליח הציבור: "ריבונו של עולם, הנני העני ממעש, נרעש ונפחד מפחד יושב תהילות ישראל, באתי לעמוד ולהתחנן על עמך ישראל אשר שלחוני", ולאחר מכן הזמין לבמה את יוסף חדד.

​בין השמות הבולטים במפלגתו החדשה של וינטר ניתן למנות את יוסף חדד, העיתונאית נטעלי שם טוב והאם השכולה ללי דרעי.