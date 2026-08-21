השר איתמר בן גביר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

הפרשן הפוליטי עמית סגל, תוקף בחריפות את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בטורו השבועי המתפרסם בעיתון 'ישראל היום', בו הוא טוען כי "ממשלה נוספת עם בן גביר בתפקיד בכיר תהיה אסון לישראל".

לפי עמית סגל, "ארבע שנים חלפו מאז שבן גביר דהר להישג שיא בבחירות עם הבטחה להתמודד עם המשבר. מאז, שיעור מקרי הרצח זינק, משפחות הפשע מחלקות ביניהן אזורי השפעה, ארה"ב מפרסמת אזהרת מסע על רקע הפשע המאורגן בארץ, רימונים מושלכים על בתי עסק דבר יום ביומו, פרוטקשן הוא הוצאה קבועה כמו ארנונה ומע"מ". "מבלי להיות חשוד בשמאלנות, אעז להגיד שממשלה נוספת עם איתמר בן גביר בתפקיד משמעותי תהיה אסון כבד למדינה. ארבע שנות הרעשה ארטילרית בלתי פוסקת, שעניינה השגת רווח פוליטי קצר־טווח כלפי פנים, הסבו נזק אסטרטגי ארוך־טווח כלפי חוץ". הוא מספר על הנזק שבן גביר גורם לתדמית של ישראל ובעולם, ומוסיף כי נתניהו הסכים לשבת עם בעל דעות כהניסטיות בממשלה רק בגלל החרם של מפלגות 'רק לא ביבי'. האימא מזועזעת: זה מה שכתבו חברים על הבן שלה | הסרטון של הליכוד יוני גבאי | 15:16 עמית סגל תוקף: "אפשר לחוקק חוק עונש מוות אפקטיבי למחבלים, כמו של חברי הכנסת מלינובסקי ורוטמן, ואפשר לחוקק מילים ריקות כמו בן גביר, אבל ללכת עם חבל תלייה מוזהב על החליפה. מי עוד מקבל ליום ההולדת עוגה עם חבל תלייה מסוכר? מי עוד קישט את הסלון שלו בתמונה של רוצח המונים נתעב, ברוך גולדשטיין, שהילדים יראו כל בוקר בדרך למטבח עם הקורנפלקס?". בן גביר הגיב בפוסט ארוך, אותו חתם עם המילים "באהבת ישראל".

עמית סגל ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

הפוסט המלא של בן גביר בתגובה לעמית סגל:

"קראתי את הטור של עמית סגל, וזה פגע בי כמו אגרוף בבטן.

הרגשתי כאב עמוק. פנימי. כאב שהוא גדול הרבה יותר מהכעס על סילוף העובדות, העלמת המהפכות וההישגים ההיסטוריים(!) שאני חתום עליהם בקדנציה אחת בודדת - גם במשרד שאני עומד בראשו, וגם בהשפעה על החזיתות השונות, דברים שעמית סגל מודע אליהם היטב.

הכאב הזה, הוא על התחושה שאני חווה שנים. הציונות הדתית היא מגזר מקסים, הכי קרוב למושלם. תורם ומסור לעם ישראל ולארץ ישראל באופן הרואי. ובכל זאת, יש חלק קטן ממנו, שתופס עצמו מעל כולם. אלו שתופסים עצמם כ"אליטה", אלו שתמיד יסתכלו עליך כחוזר בתשובה, מזרחי. יגמדו, יזלזלו, ובעיקר - יתנשאו.

אינני זקוק לגיליון ציונים מידיו של מר סגל. ובכל זאת, הוא פגע בי בדיוק בנקודה הכואבת הזו. כ"כ הרבה שנים אני חווה את זה - היהירות, המבט מלמעלה למטה, המסר הזה - שהם תמיד יודעים הכל ולעולם לא טועים, ואתה תמיד אינך מבין, וכל מה שעשית - לעולם אינו טוב. הכאב שלי הוא לא על השקרים, לא על ההתעלמות מהעשייה המטורפת שלי, לא על כפיות הטובה על כל מה שעשיתי, זה כאב על הזלזול התמידי, המתנשא, היהיר, האדנותי.

עמית סגל יודע היטב שמה שהוא כתב זה שקר, שההישגים שלי, המהפכות והרפורמות הם חסרי תקדים בכל קנה מידה, הוא רק לא מסוגל לפרגן לבן גביר.

אם ארשום פה את מה שעשיתי בקדנציה אחת, הפוסט הזה לא יסתיים בימים הקרובים, ולכן אמנה רק העיקריות שבהן:

רפורמת המחבלים בכלא וסיום הקייטנות. סיימתי ביד ברזל את החגיגה, בדיוק כמו שהבטחתי בבחירות הקודמות. זו רפורמה שראש השב"כ אמר לי עליה "המחבלים מפחדים להגיע לכלא של המג'נון בן גביר", התוצאה היא ירידה של יותר מ-75% בפיגועים!

חילקתי 300,000 נשקים. אנחנו במזרח התיכון, ויהודים צריכים להיות עם כוח להגן על עצמם. לא סתם בכל פיגוע תוך שניות מחוסל המחבל. אנחנו חמושים, חזקים, מסוגלים להגן על עצמנו.

הקמתי למעלה מ-1,000 כיתות כוננות משטרתיות, עם למעלה מ-14,000 לוחמים מאומנים ומצוידים. אתם מבינים מה המשמעות? זו אוגדה(!) נוספת שמגינה על מדינת ישראל. אם היא הייתה קיימת ב-7.10, מצבנו היה שונה לגמרי

הנגב, ששנים בכו על ההשתלטות הבדואית על אדמות מדינה, הרסתי שם רק בשנה וחצי האחרונות 10,000 בתים. כשבנט היה, הוא ביטל את האכיפה בנגב. אני עושה מה שלא עשו פה עשרות שנים, החזרתי לידי המדינה שטחי ענק.

עשיתי מהפכה במשטרת ישראל, עצרתי את מגמת התפטרות השוטרים, הגדלתי משכורות, גייסתי למעלה מ-4,000 שוטרים חדשים, הקמתי את המשמר הלאומי, אפילו מספר ניידות המשטרה הוכפל בקדנציה שלי - מכ-5,000 לכמעט 10,000.

הלאה, גניבות רכבים: השנה אנחנו בירידה של כבר כ-25%, בשנה שעברה הייתה ירידה של 19%, וגם בשנה שלפניה הייתה ירידה. רק לשם ההשוואה: בישראל היום נגנבים שליש מהרכבים שנגנבו פה בשנת 2006 (לפי 20 שנה), כאשר מספר הרכבים הוכפל בזמן הזה. מילה טובה?

גם בנושא הפשיעה הערבית, יש הישגים. נתוני המחוז הדרומי של משטרת ישראל מוכיחים ירידה של עשרות אחוזים בכל תחומי הפשיעה.

גם בנושא פרוטקשן העשייה שלי כבירה - בקדנציה האחרונה עלתה במאות אחוזים פעילות המשטרה נגד העבריינים. נפתחו כמה מחלקי פרוטקשן חדשים, יש עלייה של מאות אחוזים בפעולות האכיפה, במעצרים, בהחרמת הרכוש ובכתבי האישום. רד לשטח עמית, דבר עם השוטרים, תשמע מהם ישירות – לא היו מקום המדינה פעולות משילות כאלו משמעותיות וחזקות.

כל זה נעשה כשהיועמ"שית קושרת למשטרה את הידיים ומונעת ממנה כלים טכנולוגיים למאבק פשיעה, עד שתקבל את מבוקשה – אותם כלי למאבק נגד נבחרי הציבור.

עוד? גיוס חרדים. מכל הדיבורים והאיומים, אני עשיתי מעשים. הגדלתי במאות אחוזים את גיוס החרדים למשטרה, פתחתי יחידות חרדיות במג"ב, 1,400 חרדים התגייס למשטרת ישראל.

אני יכול להמשיך עוד ולתאר אין סוף את התחומים בה נגעתי לראשונה אחרי שנים שכולם פחדו, מחלקי הפוליגמיה שפתחנו, הקנסות למסגדים המרעישים שכולם חששו להתעסק איתם, אבל הרעיון הוא אחד: עשיתי בקדנציה אחת מה שמקום המדינה אף אחד לא העז לעשות.

תשאל את אחיך ארנון, על המהפך בהר הבית. השולט בהר שולט בארץ, ובכן - גם שם חוללתי מהפך, נלחמתי בגזענות נגד יהודים במקום הקדוש ביותר לעם היהודי. אולי פה תחליק לך איזו מילה טובה אחת?!

עמית סגל יודע היטב גם את הישגי הביטחוניים בממשלה, או לפחות חלק מהם. הוא יודע שהווטו והאיום שלי בפרישה מהממשלה מנעו רגע לפני החתימה את הסכם הפסקת אש בלבנון בימים לפני חיסול נסראללה, כשכוח רדואן ישב על הגדרות. במקום זאת הלכנו למהלך של חיסול נסראללה (בהתנגדות סמוטריץ' שסגל מהלל כל היום), מבצע הביפרים, כיבוש רצועת הביטחון, ועוד ועוד. אלו רק דוגמאות קטנות.

אם עמית סגל היה הגון, הוא היה מזכיר למשל, שלפני ה-7.10 הייתה רק מפלגה אחת בממשלה שהתריעה על הקונספציה ועל הסכנה מעזה. זו עוצמה יהודית. בשבועות ובחודשים שלפני המלחמה התרעתי מעל כל במה, החרמתי ישיבות כנסת וירדתי לעשות ישיבת סיעה בשדרות במחאה על מדיניות ההכלה מול עזה, הכרזתי שאנחנו עוצמים עיניים מול הסכנה, אבל כמובן שהסגלים לעגו לי. כי הם, ורק הם, יודעים הכל, הכי טוב מכולם.

אגב, אפרופו הטענה של סגל שבכל מקום בו הוא היה בארה"ב דיברו נגדי (חבל שלא הצטרף אלי לביקור בארה"ב, איזו אהדה מטורפת), להזכיר לך כיצד דיברו באותן קהילות בהן ביקרת על מפעל ההתיישבות ביו"ש, הרי גם היום הם טוענים ש"ההתנחלויות" הן פיגוע בינלאומי לישראל. אז אתה, יליד עפרה, פתאום מהדהד אותם?!

אז מדוע סגל כעת משתלח בי? יש לזה מטרה: זו יריית הפתיחה לקמפיין שנועד להכשיר ממשלת אחדות בלי בן גביר. המטרה היא להשאיר אותי מחוץ לממשלה הבאה. הטור של עמית סגל הוא יריית הפתיחה בקמפיין הזה, שנועד לומר בן גביר לא לגיטימי, וכך לאפשר הקמת ממשלת אחדות עם איזנקוט שפוסל אותי.

האמת, שיערתי שהקמפיין הזה יגיע, לא הופתעתי. עצוב לי רק שהסגלים הם כלי שרת בקמפיין הזה. אתם לא מצילים את הימין, אתם פוגעים בימין, פוגעים במדינה, גם אם אתם בטוחים שאתם הכי חכמים.

אני לא מצפה מעמית סגל להתנצלות. אני גם לא חושב שיהיה לו אומץ לשתף את הפוסט הזה אצלו ברשת, כפי שדחף והדהד את מילות הזלזול והגנאי שלו נגדי. אבל אני בטוח שאתם תעשו זאת במקומו".