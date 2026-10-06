עופר וינטר ( צילום: אבשלום ששוני\פלאש90 )

דוידי בן ציון, מבכירי מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, שוקל לפרוש מהרשימה ועשוי להודיע על החלטתו כבר בימים הקרובים. כך דווח הערב (שלישי) בחדשות 14.

על פי הדיווח, של בועז גולן, פרישתו האפשרית של בן ציון מסתמנת כמהלך של לקיחת אחריות על רקע מצבה של המפלגה בסקרים הפנימיים והסערה שהתעוררה סביב סוגיית המדינה הפלשתינית בעקבות דבריו של יוסף חדאד, שהובילו לאי-נוחות בתוך הרשימה. בן ציון אינו היחיד ששוקל את המשך דרכו במפלגה. לפי הפרסום, שני גורמים נוספים ברשימה בוחנים אפשרות של פרישה, כאשר אחד מהם צפוי להודיע על כך בזמן הקרוב. ברקע נמצאים גם הנתונים המדאיגים מבחינת המפלגה. בסקר פנימי שהתקבל אתמול זכתה רשימתו של וינטר ל-2% בלבד – מתחת לאחוז החסימה. התוצאה, לצד סערת המדינה הפלשתינית והמתיחות שנוצרה בעקבותיה בתוך הרשימה, מגבירות את הלחץ במפלגה ומעלות סימני שאלה בנוגע להרכבה בהמשך מערכת הבחירות. לא הייתה אזהרה: שליח ביידן חושף את האמת על 7 באוקטובר כיכר השבת | 16:18 העירייה שהחליטה: הבחירות הקרובות יהיו רק בדיגיטל; מפלגה שתתלה שלטים - תיקנס קובי אטינגר | 13:14 כזכור, בסקרים שפורסמו בימים האחרונים נרשמה מגמת ירידה חדה במפלגת 'עמך ישראל'. בסקר חדשות 12 שפורסם ביום ראשון, המפלגה לא עברה את אחוז החסימה עם 1.5% בלבד. גם בסקר כאן חדשות שפורסם ביום שבת, המפלגה נותרה לראשונה מזה שבועות מתחת לאחוז החסימה. בנוסף, המפלגה נמצאת תחת מתקפות חריפות מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת הליכוד. בפגישה שהתקיימה לפני כשבועיים בין נתניהו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הזהיר ראש הממשלה כי וינטר מהווה סכנה לגוש הימין. "וינטר הוא סכנה לגוש הימין, הוא לא עובר ומעבירים אותו בערוצים רק בשביל לשרוף קולות", אמר נתניהו בפגישה, על פי דיווח בערוץ 14.

יוסף חדאד ( צילום: באדיבות )

הסערה סביב יוסף חדאד, מועמד מספר 2 ברשימת 'עמך ישראל', התעוררה במיוחד בתחילת השבוע, כשפורסם קטע שלו, מריאיון שהעניק בעבר לערוץ התקשורת "אל ערביה" ובו התייחס לסוגיית הקמת מדינה פלסטינית. הוא לא שלל מדינה כזו.

"כמובן, זה דבר שאני תמיד אומר - שהפתרון הסופי הוא מדינת ישראל לצד מדינת פלסטין", אמר, בריאיון שהתקיים לפני כחמש שנים.

חדאד הגיב לסערה: "ראיתי שהפיצו ברשתות קליפ ערוך מראיון ששודר בטלוויזיה הסעודית לפני יותר מחמש שנים, תחת הכותרת 'יוסף חדאד תומך בפלסטינים ובמדינה פלסטינית'. זו לא הפעם הראשונה שהם מפיצים שקרים נגדי או נגד המפלגה שלי. למזלי, אתם מכירים את העבודה שלי כבר שנים, יודעים מה דעותיי ומכירים את התוכן שלי בעברית, באנגלית ובערבית. באותה צורה הם יכולים לשלוף תמונה של נתניהו לוחץ יד לערפאת, להציג אותה כאילו היא מהיום ולנסות לסובב אותה כך.

"ודרך אגב, באותו ראיון הפרכתי את שקר האפרטהייד, דיברתי על כך שאיראן היא האיום האמיתי, והגדרתי את חמאס כארגון טרור. בנוגע למדינה פלסטינית, כבר אמרתי זאת בעבר: במהלך מבצע שומר החומות, כשראיתי את ההתאחדות של הפלסטינים עם ערבים מבפנים שהציתו את הערים המעורבות, שיניתי את דעתי והבנתי שזה לא הפתרון. ב-7 באוקטובר, אני מאמין שגם האחרונים שעדיין לא הבינו, הבינו מי הפלסטינים באמת.

"מדינה פלסטינית לא תקום, וגם בעקרונות המפלגה דאגנו להבהיר זאת בצורה ברורה: 'מדינה פלסטינית לא תקום בשטחי ארץ ישראל'. ולהפך, אנחנו נפעל להחזיר שטחים לארץ ישראל. אז מי שמנסים להציג אותי היום כתומך בפלסטינים וכאויב המדינה, זו באמת רמה נמוכה. בזמן שאין בחברה הערבית אף אחד שנלחם בהם ובזהות הפלסטינית כמוני בשנים האלה, לא פלא שהוציאו נגדי פתווה בעזה, תקפו אותי ואת משפחתי, ואני האיום מספר 1 בעיני הפלסטינים, שרואים בי משתף פעולה ובוגד. הם יודעים שבהסברה שלי אני חושף את השקרים שלהם בפני העולם ומראה למי הארץ הזאת שייכת באמת."אז אלה שמנסים להציג אותי היום כתומך בפלסטינים וכאויב המדינה, זו באמת רמה נמוכה. די לספינים ולשקרים!".