עיריית מגדל העמק הודיעה על החלטה חסרת תקדים לקראת מערכת הבחירות הקרובה: הבחירות יתנהלו באופן דיגיטלי בלבד, ללא שלטי בחירות במרחב הציבורי. ההחלטה, שהתקבלה בהנחיית ראש העיר יקי בן חיים, כוללת אכיפה מחמירה - קנס של 475 שקלים על כל שלט בודד שיוצב בניגוד להנחיות.

המהלך נועד למנוע את התופעה המוכרת של מאות מודעות ושלטי בחירות מפלסטיק וקרטון המכערים את המרחב הציבורי וגורמים לנזק סביבתי. העירייה מבקשת לשמור על חזות העיר ולתת דוגמה אישית לכל הארץ במערכת בחירות נקייה וירוקה.

ראש העיר יקי בן חיים פנה באופן ישיר לכל ראשי המפלגות והסיעות המתמודדות וקרא להם לאמץ את הגישה החדשנית. "אנחנו קוראים לכל המפלגות להתקדם לפרסום דיגיטלי בלבד", מסר בן חיים. "בואו נפיץ את הבשורה הסביבתית ממגדל העמק לכל רחבי הארץ, נימנע משלטי בחירות מזהמים שפוגעים בסביבה, ונעשה את הבחירות האלה לירוקות, נקיות וידידותיות יותר לתושבים".

במסגרת ההנחיה החדשה, פקחי העירייה יטילו קנס של 475 שקלים על כל שלט בחירות בודד שיתפס במרחב הציבורי, בהתאם לחוק העזר העירוני. העירייה הבהירה כי אינה מתכוונת להסתפק בהמלצות בלבד, אלא תפעל באכיפה מלאה.

המהלך צפוי לחסוך לכל הצדדים עלויות הדפסה גבוהות, למנוע מאבקי תליית שלטים ברחובות, ולשמור על עיר נקייה לאורך כל מערכת הבחירות.