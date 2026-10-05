מרתיח: פלסטיני הזרים ביוב לנחלים וצילם את עצמו מתגאה | צפו

תושב הכפר דיר סאמת, הסמוכה לחברון בדרום הארץ, בשנות ה-40 לחייו נעצר הבוקר (שני) במסגרת פעילות אכיפה מבצעית והתקפית של יחידת 'חץ יהודה' במחוז ש"י - לאחר שהעלה ברשתות החברתיות תיעודים פרובוקטיביים שבהם נראה מזרים פסולת ביוב גולמית באמצעות משאית ביוב שבבעלותו ישירות אל תוך ערוצי נחלים ביהודה ושומרון.
החשוד, שבסרטון שהפיץ ברשתות החברתיות נראה מתגאה במעשיו ואף מכריז בגאווה כי מדובר בדרכו לפגוע ולחבל בתושבי מדינת ישראל ובשטחי האזור, הפך למטרה של כוחות הביטחון עד למעצרו המהיר. המעצר יצא לפועל הודות להכוונה מודיעינית מדויקת של רכז המודיעין המשטרתי, בשיתוף פעולה הדוק עם לוחמי הזרוע המבצעית יס"מ 'חץ יהודה' ויחידת הפיקוח של המנהל האזרחי.
הבלשים פשטו על ביתו של החשוד, עצרו אותו לחקירה מלאה בגין עבירות חמורות של זיהום מי תהום ופגיעה סביבתית חמורה, והחרימו את משאית הביובית ששימשה לביצוע המעשים להמשך טיפול מנהל התיאום והקישור (מת"ק).
בתיעוד המתפרסם בראש כתבה זו נראה החשוד כשהוא מצלם את עצמו 'סלפי', על רקע שפיכת פסולת הביוב אל הנחל. הוא אומר למצלמה, בערבית: "רואים? אלו המעשים שלנו שאנחנו מתגאים בהם. אלו הם המעשים שלנו".
לצד הפרשה הסביבתית שזכתה להד ציבורי רחב, פעלו כוחות יחידת 'חץ יהודה' במסגרת גל מעצרים רחב וממוקד לסיכול איומים נוספים בגזרה כולה. במסגרת זו, פשטו לוחמי זרוע בילוש ומודיעין של היחידה, יחד עם לוחמי חטיבת עציון של צה"ל ובהכוונת רכז היחידה, על ביתו של תושב בית לחם בן 52. במהלך החיפוש היסודי שנערך במקום, איתרו ותפסו הכוחות אקדח מסוג גלוק לצד מחסנית ותחמושת חיה, והחשוד הועבר מיד לחקירה סמויה ביחידה לקראת הבאתו בפני ערכאות משפטיות להארכת מעצרו.
בפעילות נוספת שביצעו הכוחות בגזרה, נעצר צעיר פלסטיני בן 18 תושב הכפר סעיר, בחשד מעורבות עמוקה בעבירות פח"ע עממי הכוללות יידוי אבנים לעבר כוחות הביטחון. על פי פרטי החקירה, הצעיר חשוד כי ביצע מעשים אלו במספר הזדמנויות שונות – בתאריך 1.7.2026 השליך אבנים מחצר ביתו לעבר רכבים צבאיים וכוחות שחלפו בסמוך, ובתאריך 10.4.2026 ביצע מעשה דומה כאשר יידה אבנים ממרומי גג ביתו לעבר כוחות צה"ל. החשוד הועבר גם הוא לחקירה רשמית ביחידת 'חץ יהודה', ובהמשך יובא בפני שופט בבית המשפט לדיון בבקשה להאריך את מעצרו עד תום הליכי החקירה.