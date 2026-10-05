התיעוד ממאה שערים - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:32 התיעוד ממאה שערים ( צילום: דוברות המשטרה )

שלושה חשודים נעצרו היום (שני) בשכונת מאה שערים בירושלים, בחשד ליידוי אבנים והפרת הסדר הציבורי במהלך פעילות אכיפה של כוחות המשטרה. אחד המעצרים בוצע באמצעות כוח מסווה של בלשי המשטרה, שתפסו קטין בזמן שיידה אבנים לעבר השוטרים.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, שוטרי תחנת לב הבירה ולוחמי יס"מ ירושלים פעלו יחד עם פיקוח עירוני בפעילות משילות ואכיפה בשכונת מאה שערים. במסגרת הפעילות הוסרו דגלי פלסטין שנתלו ברחובות, ונמחקו כתובות וגרפיטי של דגלי פלסטין שרוססו על גבי קירות במרחב הציבורי. במהלך הפעילות, החלו קומץ מתפרעים ליידות אבנים וחפצים לעבר הכוחות. השוטרים הגיבו בשימוש באמצעים לפיזור המתפרעים, ובעת יציאת הכוחות מהשכונה, זיהו השוטרים חשוד קטין כשהוא מיידה אבנים לעברם. השוטרים ביצעו את מעצרו של הקטין באמצעות כוח מסווה של בלשי המשטרה שפעלו בתוך מפרי הסדר. התיעוד שפורסם על ידי דוברות המשטרה מראה את רגע המעצר, כאשר הבלשים תופסים את החשוד בזמן מעשה.

עימותים במאה שערים - צילום: מ.ר 10 10 0:00 / 0:09 עימותים במאה שערים ( צילום: מ.ר )

בהמשך לכך, בסמוך למקום, התגודדו מפרי סדר סביב קצינת משטרה. תוך זמן קצר הגיעו כוחות משטרה נוספים למקום, פעלו להשבת הסדר על כנו ואיתרו במהרה שני חשודים בני 16 במעורבות באירוע. השוטרים ביצעו את מעצרם של שני החשודים.

כלל החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה. במקביל, מבצעים כוחות המשטרה סריקות ופעולות חקירה גלויות וסמויות לאיתור ולמעצר מעורבים נוספים באירועי התקיפה והפרת הסדר.

מדוברות המשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל ניסיון לפגוע באזרחים, בשוטרים ובגורמי אכיפת החוק המגיעים לבצע את תפקידם. המשטרה תמשיך לפעול בנחישות, ביד קשה ובאפס סבלנות נגד כל פורע חוק שיפעל באלימות, יפר את הסדר הציבורי וינסה לפגוע בכוחות הביטחון".

ההתפרעות במאה שערים ( צילום: דוברות המשטרה )

ההתפרעות במאה שערים ( צילום: דוברות המשטרה )