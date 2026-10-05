תיעוד משמחת חג עם הינוקא 10 10 0:00 / 4:03 תיעוד משמחת חג עם הינוקא

חג הסוכות בשכונת ימין משה בירושלים: אלפים נהרו אל הסוכה שהוצבה מול חומות העיר העתיקה והשתתפו במעמד הגדול של הקבלת פני רבו לגאון הינוקא, הרב שלמה יהודה בארי, בהשתתפות שורה ארוכה של גדולי תורה, פוסקים, מקובלים, משפיעים, אבות בתי דין ותלמידי חכמים מכל החוגים והעדות.

במהלך החג, עלו ובאו; גאב"ד היכל הוראה הגר"מ ברנדסדורפר; הפוסק הגר"מ סירוטה, מו"ץ העדה החרדית; נכד הבבא סאלי, האדמו"ר הגר"ש בוסו; חבר בית הדין הרבני הגדול רבי דוד ברדוגו; הרב הראשי לישראל לשעבר הרב יונה מצגר; אב"ד ירושלים הגאון רבי יששכר מאיר מאזוז; מזכה הרבים הרב מיכאל לסרי; המקובל והמשפיע הרה"צ רבי משה פריש, בעל ה"מתוק מדבש"; ראב"ד "דרכי משפט" הגאון רבי שלמה בארי; הדיינים הרב שמואל פנחסי והרב משה בצרי; רב קהילת "משכן שלמה" הרב אברהם טנג'י; הרב בנימין מזרחי, חברותא של הגר"ש בעדני זצ"ל; והרב שמחה אילן, החברותא של מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל - לצד רבנים ואישי תורה נוספים. התבטאות יוצאת דופן נרשמה מפיו של המקובל והמשפיע החסידי הרה"צ רבי משה פריש, שכינה את הגאון הינוקא "רבן של כל בני הגולה". בדבריו אמר כי הוא חש זכות גדולה בקרבת אל הרב הינוקא והוסיף דברי שבח על פועלו והשפעתו לקירוב לבבות לאביהם שבשמים. ראב"ד "דרכי משפט" במודיעין עילית, הגאון רבי שלמה בארי, הרחיב על גדלותו של הגאון הינוקא והשווה את אש הקודש הבוערת בו ואת דרכו לזו של רבנו נחמן מברסלב. "מה שאמרו על רבי נחמן מברסלב אפשר לומר בפה מלא על הגאון הינוקא", הכריז הגר"ש בארי, "שהאש שלו תוקד עד ביאת משיח צדקנו — והכול צריכים לו".

עם הספר תורה המיוחד 10 10 0:00 / 1:28 עם הספר תורה המיוחד

לאחר דברי הרבנים נשא הגאון הינוקא משא תורני מקיף על מעלת השמחה בחג הסוכות ועל עניינה הנשגב של שמחת בית השואבה בזמן שבית המקדש היה קיים ובימינו אנו. במשך שעה ארוכה פרש יריעה רחבה, כשהוא מביא ראיות ואסמכתאות מכל חלקי התורה. עם תום דברי התורה התעלה הציבור בניגוני קודש ובשמחת חג מרוממת. לאחר מכן עברו ההמונים לפני הינוקא, שבמשך שעה ארוכה האציל מברכותיו על הקהל הקדוש.

אחד מרגעי השיא במעמד נרשם כאשר הובא לפני הגאון הינוקא ספר תורה עתיק בן כ-300 שנה שלדברי תורמיו, הספר שימש במהלך הדורות את מרנן החיד"א, האור החיים הקדוש, חכם אבולעפיה וגדולי תורה נוספים. התורמים ביקשו להפקיד את ספר התורה בידיו של הגאון הינוקא עד לביאת המשיח, מתוך כוונה כי אז יועבר הספר לבית המקדש.

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא

תיעוד ממחת החג בצל הינוקא