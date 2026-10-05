הנשיא מיליי בכותל המערבי ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, הידוע בקשר המיוחד שלו לעולם התורה והחסידות, פרסם בערב שמחת תורה סטורי בעמוד האינסטגרם הרשמי שלו, שבו הוא נראה בפגישה עם הרב לוי מטוסוב, שליח חב"ד למוסדות האיחוד האירופאי.

מה שבלט במיוחד בסטורי היה הניגון שאותו בחר הנשיא לצרף לתמונה. מיליי בחר בניגון ההקפות המיוחד לאביו של הרבי מליובאוויטש, רבי לוי יצחק שניאורסון זי"ע, שבחב"ד נוהגים לנגן אותו במהלך הקפות שמחת תורה. הבחירה בניגון זה מעידה על היכרות עמוקה עם המסורת החסידית ועם לוח השנה היהודי.

הסטורי של הנשיא עם 'הניגון'

הנשיא הארגנטינאי, שמקורב לחסידי חב"ד בארגנטינה, העיד על עצמו בעבר כי הוא לומד את תורת הרבי מליובאוויטש. הקשר המיוחד שלו לחב"ד בא לידי ביטוי גם במנהג שקבע לעצמו לבקר בציון הרבי בקווינס, ניו יורק, בכל פעם שהוא שוהה בעיר. חודשיים וחצי של היעדרות: המשטרה ממשיכה לחפש את החרדי שנעלם נחמן שטרנהרץ | 04.10.26 יריקה על לוחם מג״ב הובילה לקטטת ענק והתגודדות עשרות בלב שכונת חפציבה | צפו קובי ישראל | 09:20 בשבוע שעבר, במסגרת ביקורו בניו יורק להשתתפות בעצרת הכללית של האו"ם, פקד מיליי את ציון הרבי מליובאוויטש ברובע קווינס. הביקור התקיים בערב הושענא רבה, והנשיא הגיע למקום הקדוש לחסידי חב"ד ברחבי העולם. במהלך שהותו בניו יורק, ביקר מיליי גם בישיבת "דרכי תורה", שם נשא דברים בפני תלמידי הישיבה וקיבל מהנהלת המוסד את פרס "אוהב ישראל", כהוקרה על תמיכתו במדינת ישראל ובעם היהודי.

( צילום: לשכת הנשיא )

הקשר של מיליי לעולם היהדות בא לידי ביטוי גם במתנה אישית שהעניק לראש הממשלה בנימין נתניהו באחד מביקוריו בישראל - ציור שבו נראה נתניהו עובר אצל הרבי מליובאוויטש במעמד חלוקת הדולרים המפורסם.

כשנתן את הציור, שיתף נתניהו את מיליי בזיכרונותיו מהרבי. "בפעם ראשונה שבאתי לראות את הרבי, הוא אמר לי, "אתה יודע, אתה הולך לאו"ם, אתה הולך לבית של שקרים, בית של חושך, תדליק נר בודד, אנשים יראו את האור הזה, את האמת מרחוק", נזכר נתניהו.

הוא הוסיף: "הוא רצה שאשאר באו"ם, אמרתי אני חוזר, אמר לי אתה תחזור ותצטרך להאבק עם ה-119, חברי כנסת האחרים (יש לנו 120 חברי כנסת) הוא אפילו לא נתן לי אחד. חשבתי שהוא מגזים, אבל הוא צדק. אך הוא אמר, אל תתייאשו, כי אלוהים עמכם, ואתם צריכים לנצח. זה מוקלט, זה מה שהוא אמר כאן. אז זה מאוד יקר לי. תודה".

מיליי: "אם תראה הנאום שלי באו"ם יש בו הרבה מהרבי".

נתניהו: "בטח, הרבי היה נפלא, נביא, עיני לייזר כחולות, כל כך בהיר, נבואי ממש, אדם מדהים".

למחרת, בנאום במליאת הכנסת בנוכחות נשיא ארגנטינה, אמר ראש הממשלה בין היתר: "אתה חתן פרס בראשית בזכות אהבת ישראל. התרשמתי עמוקות מתמונת הרבי מלובביץ' שתלויה בסלון, מהחנוכייה ומכובעי הניצחון המוחלט. הביקור שלך בישראל תורם להשגת ניצחון זה. חבר אמיתי, חבר נאמן, אני מברך אותך ואת הפמליה שאיתך. יחד נשיג דברים עצומים לטובת ארגנטינה וישראל. יחד נצעד קדימה לעוד שנים של ידידות אמיצה, איתנה ומתמשכת".

בראיון שנתן לאחרונה לכלי התקשורת הצרפתי LCI, התייחס מיליי לחיבורו העמוק לטקסטים מקראיים. "אני תמיד עושה התייחסות לתורה, אולי שמתם לב לכך. ואני מצטט קטעים מן התורה, כולל ספר שמות", אמר הנשיא, והוסיף כי ספר שמות מהווה עבורו את סיפור השחרור החשוב ביותר בהיסטוריה האנושית.

לאחר נאומו בעצרת הכללית של האו"ם, נפגש מיליי עם ראש הממשלה נתניהו, שם הודה לו על תמיכתו האיתנה במדינת ישראל. נתניהו אמר לו: "אתה עומד למען האמת. לא אכפת לך, אתה פשוט מדבר למען האמת. זו הסיבה שאתה תומך בישראל".