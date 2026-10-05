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סערה לילית במודיעין עילית

יריקה על לוחם מג״ב הובילה לקטטת ענק והתגודדות עשרות בלב שכונת חפציבה | צפו

אברך ירק על הלוחם בתחנת האוטובוס, המשטרה איחרה להגיע - וחוגגי בר מצווה שהיו בסמוך הצטרפו למהומה הסוערת שנמשכה שעה ארוכה | תיעוד (חרדים)

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המהומה, אמש
המהומה, אמש| צילום: צילום: ציק צאק

קטטה התפתחה הלילה בסמוך לשעה 23:15 (בין ראשון לשני) בתחנת אוטובוס ברחוב חזון איש בשכונת חפציבה במודיעין עילית, בין לוחם מג״ב לעשרות חרדים.

בתיעוד מהמקום נראה בין היתר לוחם מג״ב שהותקף כשהוא מפעיל כוח כלפי אחד החרדים במהלך העימות.

עד ראייה שהיה במקום מתחילת האירוע סיפר בשיחה עם ״כיכר השבת״ על השתלשלות האירועים. לדבריו, ״אברך שעבר במקום ירק לעבר לוחם המג״ב, ובעקבות זאת החל ביניהם עימות. הלוחם הזמין את המשטרה והמתין להגעתה״.

לטענת עד הראייה, המשטרה לא הגיעה במשך זמן ממושך. במקביל, בסמוך למקום התקיימה שמחת בר מצווה באולם אירועים, ובעקבות העימות התקבצו באזור אנשים רבים, בהם עשרות חרדים, והחלה מהומה במקום.

״התחיל שם מהומה קצת גדולה. כמה דקות ארוכות, באזור חצי שעה, העסק התחיל להירגע כשהלוחם זז מהמקום ואז המשטרה הגיעה״, סיפר עד הראייה.
מודיעין עיליתמודיעין עליתקטטה

1 תגובות

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גועל נפש. לא מתנהגים ככה
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