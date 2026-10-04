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"אולי נסע למירון"

חודשיים וחצי של היעדרות: המשטרה ממשיכה לחפש את החרדי שנעלם

משטרת ישראל פרסמה היום שוב את פרטיו של יהודה ספרקה, בן 24 שנראה לאחרונה לפני כחודשיים וחצי ברחוב שערי חסד בירושלים, וביקשה את עזרת הציבור באיתורו. ייתכן ונסע לצפון הארץ, לאזור מירון (בארץ)

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ספרקה

עקבותיו של יהודה ספרקה, חרדי בן 24 מ, שנעלם לפני כחודשיים וחצי - עדיין לא ידועות והחיפושים אחריו נמשכים. היום (ראשון) פרסמה משטרת ישראל את פרטיו פעם נוספת, תוך בקשה מהציבור שיסייע באיתורו.

"משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר, יהודה ספרקה , בן 24, שנראה לאחרונה ברחוב שערי חסד בירושלים בתאריך 20.07.2026", מסרה היום המשטרה.

היא הוסיפה תיאור שלו - גובה 1.70 ס"מ לערך, שיער כהה, עיניים ירוקות, תאור לבוש חולצה לבנה, מכנסיים כהים, כיפה שחורה.

"כל היודע פרטים על מקום הימצאו מתבקש לדווח לתחנת לב הבירה בטלפון: 025381550 או למוקד 100 של משטרת ישראל", הוסיפה המשטרה.

כאמור, ספרקה נראה לאחרונה בירושלים לפני כחודשיים וחצי. מקורביו טענו כי ייתכן ונסע לאזור הצפון, בדגש על טבריה והר מירון, לפני שנעלם. האזור נחשב בעיני רבים ל"משולש ברמודה" הישראלי - לאחר שורה של מקרי היעלמות והיעדרות בו בשנים האחרונות. בולט מכולם אולי הוא הנער מוישי קליינרמן שעדיין גורלו איננו ידוע.

גורם המעורה בפרטים צוטט באתר מאקו לפני ימים אחדים באזר לספרקה: "הוא נעלם מבלי ליצור קשר עם איש, מה שמקשה מאוד לאתר את המיקום שלו. כנראה היה בלי טלפון".

יצויין כי בעבר המשטרה פרסמה את פרטיו של ספרקה, וביקשה את עזרת הציבור באיתורו ובמציאתו. כעת מפרסמת המשטרה את פרטיו פעם נוספת, במסגרת המאמצים הנמשכים להביא לפריצת דרך בפרשה.

ההודעה שפרסמה יכ"ל על ההיעדרות
ירושליםחרדיםנעדריםמשטרת ישראל

2 תגובות

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2
איך יכול להיות שיהודי נעלם כאן בארץ ובקושי שומעים על זה? מה קורה פה???? הזיה!!!!
חודשיים וחצי????????????????
1
לאן הוא יכול כבר להעלם?
אני

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