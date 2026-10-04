חודשיים וחצי של היעדרות: המשטרה ממשיכה לחפש את החרדי שנעלם

עקבותיו של יהודה ספרקה, חרדי בן 24 מירושלים, שנעלם לפני כחודשיים וחצי - עדיין לא ידועות והחיפושים אחריו נמשכים. היום (ראשון) פרסמה משטרת ישראל את פרטיו פעם נוספת, תוך בקשה מהציבור שיסייע באיתורו.

"משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר, יהודה ספרקה , בן 24, שנראה לאחרונה ברחוב שערי חסד בירושלים בתאריך 20.07.2026", מסרה היום המשטרה.

היא הוסיפה תיאור שלו - גובה 1.70 ס"מ לערך, שיער כהה, עיניים ירוקות, תאור לבוש חולצה לבנה, מכנסיים כהים, כיפה שחורה.

"כל היודע פרטים על מקום הימצאו מתבקש לדווח לתחנת לב הבירה בטלפון: 025381550 או למוקד 100 של משטרת ישראל", הוסיפה המשטרה.

כאמור, ספרקה נראה לאחרונה בירושלים לפני כחודשיים וחצי. מקורביו טענו כי ייתכן ונסע לאזור הצפון, בדגש על טבריה והר מירון, לפני שנעלם. האזור נחשב בעיני רבים ל"משולש ברמודה" הישראלי - לאחר שורה של מקרי היעלמות והיעדרות בו בשנים האחרונות. בולט מכולם אולי הוא הנער מוישי קליינרמן שעדיין גורלו איננו ידוע.

גורם המעורה בפרטים צוטט באתר מאקו לפני ימים אחדים באזר לספרקה: "הוא נעלם מבלי ליצור קשר עם איש, מה שמקשה מאוד לאתר את המיקום שלו. כנראה היה בלי טלפון".

יצויין כי בעבר המשטרה פרסמה את פרטיו של ספרקה, וביקשה את עזרת הציבור באיתורו ובמציאתו. כעת מפרסמת המשטרה את פרטיו פעם נוספת, במסגרת המאמצים הנמשכים להביא לפריצת דרך בפרשה.