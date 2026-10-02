נפל לבור בעומק 20 מטר בירושלים: החילוץ הדרמטי שהסתיים בנס

( צילום: דוברות כבאות והצלה לישראל | מחוז ירושלים )

אדם חולץ היום (שישי) מבור בעומק של כ-20 מטרים באתר בניה ברחוב דרך בית לחם בירושלים, לאחר שנפל לתוך חלל מוקף שדרש פעולות חילוץ מורכבות. האיש פונה לבית החולים שערי צדק במצב אנוש.

הדיווח על האירוע התקבל במוקדי החירום, ומיד הוזנקו למקום לוחמי האש מתחנת מרחב הבירה. כשהגיעו לזירה, התברר כי מדובר באדם שנפל לבור עמוק במיוחד, בתוך חלל מוקף שהקשה על פעולות החילוץ.

- צילום: דוברות כבאות והצלה לישראל | מחוז ירושלים | צילום: צילום: דוברות כבאות והצלה לישראל | מחוז ירושלים 10 10 0:00 / 0:13

לוחמי האש פעלו בשיתוף פעולה עם לוחמי יל"מ האומה - היחידה לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה לישראל. הצוותים השתמשו בעגורן שהיה במקום כדי לחלץ את האדם מעומק הבור. מטוס קל התרסק סמוך לכפר קרע: שני נפגעים במצב קשה דוד הכהן | 09:36 בן ה-16 שהיה בקדמת המטוס: "התחלתי לדבר עם אלוקים, אמרתי סליחה" יאיר טוקר | 30.09.26 לאחר פעולות חילוץ מורכבות, הצליחו לוחמי האש להוציא את האדם מהבור והעבירו אותו לידי צוותי מד"א. מצבו הוגדר כאנוש, והוא פונה לבית החולים שערי צדק להמשך טיפול רפואי.

( צילום: דוברות כבאות והצלה לישראל | מחוז ירושלים )

( צילום: דוברות כבאות והצלה לישראל | מחוז ירושלים )

רמי מאיר, מפקד האירוע, מסר בתום החילוץ: "אני רוצה להדגיש את המסירות והמקצועיות של לוחמי האש, שפעלו במהירות אך גם בזהירות הנדרשת באירוע מורכב מסוג זה. שיתוף הפעולה עם לוחמי היל"מ אפשר לנו לפעול בצורה מדויקת ובטוחה, ובזכות העבודה המשותפת הצלחנו להשלים את החילוץ ולהעביר את האדם לטיפול רפואי".

אירועי נפילה לבורות באתרי בנייה מתרחשים מעת לעת, ודורשים פעולות חילוץ מורכבות במיוחד בשל העומק והמבנה המוקף של הבורות. כוחות החירום פועלים באופן שוטף לשפר את נהלי הבטיחות באתרי בנייה ולהכשיר צוותים לטיפול באירועים מסוג זה.