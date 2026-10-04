זירת התאונה ( צילום: איחוד הצלה )

טרגדיה קשה התרחשה היום (ראשון) בשכונת רחביה בירושלים, כאשר אישה חרדית כבת 70 נהרגה בתאונת דרכים קטלנית. על פי דיווחים של אזרחים, נהג המשאית הקשור לתאונה נמלט מהזירה וכעבור שעה קלה נתפס.

הולכת הרגל נפגעה באורח קטלני ממשאית ברחוב רשב"א פינת רמב"ן, וצוותי החירום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותה בזירה. מדוברות איחוד הצלה מחוז ירושלים נמסר כי הולכת הרגל נפגעה מהמשאית באזור הצומת. חיים מזרחי, יהושע דסלר ואלימלך פיליפס, חובשי איחוד הצלה שהגיעו לזירה, מסרו: "לדברי עוברי אורח היא נפגעה ממשאית. בתום מאמצי החייאה למרבה הצער נקבע מותה בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה". על פי עדויות כונני החירום, המשאית שלכאורה ביצעה את הדריסה לא נמצאה בזירה, ועולה החשש כי הנהג שביצע את התאונה הקטלנית נמלט מזירת התאונה. "הבנתי משהו מאוד חשוב": הגיבור מהטיסה: אני לא דתי, אך היה ברור שאגיד 'הגומל' בני סולומון | 12:00 מהמשטרה נמסר עדכון כעבור שעה וחצי מהפיגוע: "בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה על תאונת דרכים קטלנית במעורבות משאית שנמלטה מהמקום, נפרסו שוטרי מחוז ירושלים וביצעו סריקות מהירות, לצד פעולות חקירה שהובילו תוך זמן קצר לאיתור המשאית ומעצר הנהג החשוד (בשנות ה-20 לחייו תושב מזרח ירושלים), בחשד שפגע בהולכת הרגל, גרם למותה ונמלט מהזירה. השוטרים תפסו את המשאית ו​בוחני תאונות הדרכים של מחוז ירושלים ממשיכים בחקירת נסיבות האירוע. החשוד הועבר לחקירה". חובשי רפואת חירום במד"א חקי הר כסף ושלמה מרגליות, סיפרו: "מדובר באירוע קשה, הולכת הרגל שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. עוברי אורח שהיו במקום סיפרו לנו שהיא נפגעה ממשאית. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותה במקום". זק"א: "ירושלים, רח' רמב"ן פינת רשבא ת.ד קטלנית, הולכת רגל כבת 70, נפגעה ממשאית ונהרגה. בטיפול צוות זק"א מחוז ירושלים".

זירת התאונה ( צילום: צוות הצלה )

תפיסת הנהג ( צילום: דוברות המשטרה )

תפיסת הנהג ( צילום: דוברות המשטרה )

דוברות המשטרה: "שוטרי מחוז ירושלים הוזעקו לפני זמן קצר לזירת תאונת דרכים קטלנית בשכונת רחביה בירושלים, ככל הנראה במעורבות משאית והולכת רגל עפ"י דיווחים שהתקבלו. כוחות הרפואה שהגיעו לזירה ביצעו בהולכת הרגל שנפגעה פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותה".

לגבי הטענה שמדובר בתאונת פגע וברח, נמסר מדוברות המשטרה: "בוחני תאונות הדרכים של מחוז ירושלים בדרכם למקום לחקירת נסיבות המקרה, במקביל לסריקות נרחבות של השוטרים לאיתור הנהג הפוגע".

מתנדב 'צוות הצלה' חקי הר כסף מוסיף "כשהגעתי למקום ראיתי הולכת רגל, אשה כבת 70 מוטלת על הכביש מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגעה ממשאית. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד״א התחלנו מיידית לבצע בה פעולות החייאה מתקדמות הכוללות עיסויי לב והנשמות, אך למרבה הצער, עקב הפציעות הקשות מהם סבלה נאלצו הפראמדיקים של מד״א לקבוע את מותה במקום".

התאונה הקטלנית מצטרפת לשורה של אירועי דרכים קשים שהתרחשו בימים האחרונים ברחבי הארץ. לפני מספר ימים נהרגה אישה כבת 90 בתאונת דרכים קטלנית בכביש 3525 סמוך לברור חיל, כאשר גם היא נפגעה ממשאית.

בשבוע שעבר התרחשה תאונת פגע וברח קטלנית בקריית אתא, כאשר הולך רגל כבן 50 נהרג לאחר שנפגע ממשאית ברחוב ז'בוטינסקי. נהג הרכב הפוגע נמלט מהמקום, והמשטרה פתחה בחקירה נרחבת.

נסיבות התאונה הקטלנית ברחביה נמצאות בבדיקת גורמי החקירה של משטרת ישראל. בוחני תאונות הדרכים של מרחב הבירה מטפלים בזירה ובוחנים את נסיבות האירוע הטרגי.