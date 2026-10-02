תאונת דרכים מסוכנת התרחשה אמש (חמישי) בכיכר השלוחים בביתר עילית, כאשר אוטובוס פגע בילד. בחסדי שמיים, התאונה שעלולה הייתה להסתיים באסון הסתיימה בנס: הילד נפגע באורח קל בלבד, ומצבו טוב.

כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה במהירות העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים להמשך בדיקות. על פי הנמסר, הילד צפוי להשתחרר מבית החולים בקרוב.

בתיעוד נראה הילד חוצה במהירות את הכביש, במעבר חציה מסומן - אך נהג האוטובוס דהר פנימה לכיכר ודרס את הילד.

למרות שנראה כי האוטובוס פגע קשות בילד, בחסדי שמיים האירוע הסתיים כאשר מצבו מוגדר קל.

התאונה מצטרפת לשורה של אירועי דרכים שהתרחשו בימים האחרונים ברחבי הארץ, ומדגישה את החשיבות של זהירות מוגברת בכבישים ובצמתים עמוסים.