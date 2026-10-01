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הרגעים היפים בווידאו אחד

הסרטון שיכניס אתכם לאווירת חג הסוכות בירושלים | צפו

רבבות עמך בית ישראל עולים לרגל בימי חול המועד ופוקדים את שריד בית מקדשנו בתפילה | אביגדור כהן הצליח לתעד את כל הרגעים היפים שיכניסו אתכם לאווירת החג | צפו (חרדים)

אווירת חג הסוכות בירושלים
אווירת חג הסוכות בירושלים (צילום ועריכה: אביגדור כהן)
ירושליםהכותל המערביסוכותחול המועד סוכות

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