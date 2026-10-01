הרגעים היפים בווידאו אחד הסרטון שיכניס אתכם לאווירת חג הסוכות בירושלים | צפו רבבות עמך בית ישראל עולים לרגל בימי חול המועד ופוקדים את שריד בית מקדשנו בתפילה | אביגדור כהן הצליח לתעד את כל הרגעים היפים שיכניסו אתכם לאווירת החג | צפו (חרדים) כהכיכר השבת08:51 אווירת חג הסוכות בירושלים - צילום ועריכה: אביגדור כהן10100:00/1:00אווירת חג הסוכות בירושלים (צילום ועריכה: אביגדור כהן) ירושליםהכותל המערביסוכותחול המועד סוכות 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:נס בגילה: צנחה מגובה 5 מטרים לגינה וחולצה בידי הכבאים | צפוכיכר השבת|30.09.26תיעוד עוצמתי; אלפי חסידי באיאן פיזזו לקול שירת 'טאטאלע קום שוין אהיים'חיים רוזנבוים|30.09.26כשרבי איצ'לה התחמק מלנאום במעמד הראי"ה קוקישראל שפירא|29.09.26אולי גם יעניין אותך:הרבי ערך טיש במשך שש שעות רצופות - החסידים עמדו מחוץ לסוכהחיים רוזנבוים|29.09.26נפל מגובה 6 מטרים בעיר העתיקה בירושלים: חילוץ דרמטי של גבר במצב קשהבני סולומון|29.09.26בדבקות ובשמחה: הגאון הרב ליאור גלזר מנענע את הלולב בבית מדרשו בבני ברקחיים רוזנבוים|29.09.26
0 תגובות