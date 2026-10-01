הרגעים היפים בווידאו אחד הסרטון שיכניס אתכם לאווירת חג הסוכות בירושלים | צפו רבבות עמך בית ישראל עולים לרגל בימי חול המועד ופוקדים את שריד בית מקדשנו בתפילה | אביגדור כהן הצליח לתעד את כל הרגעים היפים שיכניסו אתכם לאווירת החג | צפו (חרדים)