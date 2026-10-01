השבוע התקיימה בסוכתו של הרב אור זיו, משליחי חב"ד, התוועדות חסידית שמחה ומרוממת לרגל חג הסוכות, שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה.
לאורך הערב הגיעו להתוועדות אורחים ואישי ציבור רבים, ביניהם יונתן אוריך, ינון מגל, שרון גל, רואי כחלון, עמיחי שיקלי, ליאור להב ועוד רבים וטובים.
עם רבים מהם שומר הרב זיו על קשר שוטף לאורך כל ימות השנה - בשיעורי חסידות קבועים ועוד.
האווירה המיוחדת, השמחה והחיבור בין המשתתפים נמשכו עד קרוב לשלוש לפנות בוקר, בערב מלא חיות, תוכן ושמחת חג.
צפו בתיעוד.
(צילום: באדיבות המצלם)
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