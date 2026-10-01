רוממות רוח וכבוד התורה: מעמד תורני מרומם ורב רושם של 'הקבלת פני רבו' התקיים ברוב פאר והדר, כאשר מאות רבנים, דייני בית הדין הגדול, חברי מועצת הרבנות הראשית, רבני ערים ושכונות, ראשי ישיבות וכוללים, לצד אישי ציבור מכלל החוגים והעדות, נהרו לעבר האולם המפואר לחלוק כבוד התורה ולהקביל את פניו של נשיא בית הדין הגדול והרב הראשי לישראל, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

כבר משעות הערב המוקדמות התמלא היכל האולם עד אפס מקום בהמוני בני התורה, מנהיגי הציבור ועמך בית ישראל, אשר גדשו את הספסלים מתוך תחושת יראת הכבוד והערכה עמוקה לבעל המעמד.

על בימת המזרח המפוארת נראתה גלריה מרוממת של מרנן ורבנן גדולי התורה וההוראה. בראשם נראו הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר; הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי קלמן מאיר בר; ורבה של תל אביב-יפו הגאון רבי זבדיה כהן , לצד שורה ארוכה של דיינים מפורסמים, רבני ערים ורבנים חשובים נוספים.

במהלך המעמד המרומם נשאו מרנן ורבנן גדולי התורה מדברותיהם הרמים, עמדו על כבודה של תורה והעתירו ברכות מאלפות לכבוד בעל המעמד, כשהם מעלים על נס את מנהיגותו הרמה בהרמת קרן התורה והדיינות בישראל.

את המשא המרכזי במעמד נשא בחרדת קודש הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף. בדבריו הלהובים והחוצבים להבות אש, התייחס ברטט ובדמע לזכרם של קדושי טבח שמחת תורה הי"ד, וקרא לציבור הקדוש להתעורר ברחמים שמימה.

בדבריו הקדושים קרא לציבור הרחב להדליק נר זיכרון מיוחד בערב שבת קודש, להרבות בעמל התורה ובלימוד משניות, להרעיף אמירת פרקי תהילים ולהקדיש תפילת 'אשכבה' לעילוי נשמותיהם הטהורות של הקדושים והטהורים שנרצחו על קידוש השם.

המעמד הנשגב נחתם בתחושת רוממות ואחדות נדירה, כאשר מאות המשתתפים מכל העדות והחוגים התלכדו יחד לכבודה של תורה ולכבוד רבם, מתוך תפילה וציפייה לסייעתא דשמיא מרובה למנהיגי הציבור וגדולי התורה בהנהגת העם.