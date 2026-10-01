הסבר של ישראל שפירא ברשתות החברתיות על דרכי הגעה לטיילת הגיבורים שביל המעיינות - צילום: אתר מעיינות נדירים 10 10 0:00 / 0:58 הסבר של ישראל שפירא ברשתות החברתיות על דרכי הגעה לטיילת הגיבורים שביל המעיינות ( צילום: אתר מעיינות נדירים )

לפני כעשרים וחמש שנים, כילד קטן, נצרב בזיכרוני מעמד רב רושם. היה זה בחול המועד פסח, במעמד הנחת אבן הפינה לשכונת נאות הפסגה במודיעין עילית. בשורת המזרח ישבו סלתא ושמנא של רבנים ועסקנים, ובראשם ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך זצוק"ל, שחבש לראשו שטריימל לכבוד המועד.

פתע פתאום נשבה רוח חזקה מכיוון דרום מזרח והעיפה את השלט הענק שמאחורי בימת המכובדים. כה חזקה הייתה הרוח, עד שהעיפה את כובעי המכובדים, וביניהם את השטריימל של הגר"ש אויערבאך, שנשא את נאומו באותם רגעים. בעודו מניח את שרוולו על ראשו במקום השטריימל והכיפה שעפו ברוח, מלמל הגר"ש: "חז"ל אומרים שאוירא דארץ ישראל מחכים, נקווה שהאוויר הזה יחכים אותנו". הרגע הזה צרב בי את תודעת אהבת הארץ של הגר"ש אוירבך זצוק"ל, ואם נרד לפרטים הקטנים, האוויר ההוא הגיע מכיוון הרי בנימין, מהאזור שבו בנויים כיום היישובים חרשה, נריה ודולב. בן ה-16 שהיה בקדמת המטוס: "התחלתי לדבר עם אלוקים, אמרתי סליחה" יאיר טוקר | 30.09.26 תיעוד חדש מרגע השלכת המלחייה על בנט במסעדה בבני ברק | הוגש כתב אישום קובי רוזן | 12:21 אמרה מפורסמת נשמרה מהגר"ש אוירבך על בני ברק. כששאלו אותו מה טוב בבני ברק, השיב: "התחנות של קו 402 לירושלים...". מה טוב במודיעין עילית?! הדבר הטוב ביותר במודיעין עילית, היא הסמיכות שלה להרי בנימין המופלאים, על שלל המעיינות, הטיולים, התצפיות והתילים הארכיאולוגיים שבהם. מהאזור הזה נושבת רוח אדירים, "אוירא דארץ ישראל מחכים", לכיוון מודיעין עילית כדברי מרן זצוק"ל. לא רבים יודעים שיש תוכניות על חיבור בנימין עם מודיעין עילית (!). ישוב שדה אפרים קיבל תוכניות ענק להרחבה של 7000 יח"ד לציבור חרדי והוא יתחבר עד למודיעין עילית ויחתוך את גדר ההפרדה.

הגשר שנבנה במימון האיחוד האירופאי על נחל דולב בטיילת הגיבורים ( צילום: ישראל שפירא )

דגל ישראל על שילוט בו הודגש שהאיחוד האירופי מימן את שיפוץ המקום "מה שהישראלים מכנים שטח C" ( צילום: ישראל שפירא )

באר מעוז מורל המחודשת ששופצה בטיילת הגיבורים ליד שדה אפרים ( צילום: אתר מעיינות נדירים )

טיילת הגיבורים - שביל המעיינות מדולב דרך שדה אפרים ויתחבר למודיעין עילית

סמוך לשדה אפרים מתוכנן טיילת גיבורים שחלקה כבר בנויה, והיא עתידה להתחבר עם מודיעין עילית. היא עוברת לצד נחל דולב ובהמשך חוצה את השכונות המזרחיות במודיעין עילית (שם התרחשו מספר אסונות בימי השטפונות). הטיילת הוקמה בשיתוף היישובים שדה אפרים ודולב, והיא מנציחה גיבורי מלחמה שקרוביהם מתגוררים ביישוב.

החיבור למודיעין עילית כבר מתחיל לקרום עור וגידים. אלוף פיקוד המרכז חתם בתמוז תשפ"ו על צו תפיסה לסלילת דרך באורך 6.5 ק"מ, שתחבר את מודיעין עילית לשדה אפרים.

הדק המדהים שנבנה לצד הבריכה המשוחזרת בטיילת הגיבורים ליד שדה אפרים ( צילום: ישראל שפירא )

בריכת המים האקולוגית המשוחזרת בטיילת הגיבורים ( צילום: אתר מעיינות נדירים )

הבריכה בטיילת הגיבורים ליד שדה אפרים ( צילום: אתר מעיינות נדירים )

הבריכה המחודשת בטיילת הגיבורים ליד שדה אפרים ( צילום: ישראל שפירא )

ישראל שפירא בטיילת הגיבורים ליד שדה אפרים ( צילום: אתר מעיינות נדירים )

המתישבים היקרים בשדה אפרים עמלו וטרחו בחודשים האחרונים על שיפוץ באר מים עתיקה, נדירה באזור הזה, ועל בריכת מים הצמודה לבור המים. הבאר נקראת "באר מעוז", על שם מעוז מורל הי"ד.

הבאר עגולה ועמוקה, ודפנותיה בנויות אבני גזית מסותתות, נדבך על גבי נדבך. מפתח הבאר יורד סולם מתכת אל המים הצלולים, שמבעדם נשקפות אבני הקרקעית. בסמוך לבאר מרחק הליכה של 8 דקות נמצאת הבריכה: דופן גבוהה מטויחת בגוון אפור, בדמות סלע טבעי, ולצידה דק עץ ומעקה. מעליה משתפלים מדרונות ההר.

ישראל שפירא בישוב שדה אפרים. ניתן להבחין באופק הקרוב במודיעין עילית | צולם מעיין החמישה שלא פעיל כרגע ( צילום: באדיבות אתר מעיינות ונחלים נדירים )

ישראל שפירא בישוב שדה אפרים. ניתן להבחין באופק הקרוב במודיעין עילית | צולם מעיין החמישה שלא פעיל כרגע ( צילום: באדיבות אתר מעיינות ונחלים נדירים )

המקום עדיין בשיפוצים. אולם עם ישראל תאב לתשוקת מעיינות, ובחול המועד הגיעו למקום מאות. הבאר והבריכה התמלאו.

תודה לאיחוד האירופי

המקום נמצא בשטח C. למרות זאת, גם בימי ממשלת ה"ימין על מלא", הוא היה עד לאחרונה עזוב ומסוכן ליהודים. רק בשנתיים האחרונות נעשה האזור בטוח, הערבים נטשו אותו, ואנשי שדה אפרים היקרים שיפצו אותו לטובת המטיילים. גם תיירות בנימין עזרה וסייעה לשיפוץ המקום.

ישראל שפירא בישוב שדה אפרים. ניתן להבחין באופק הקרוב במודיעין עילית | צולם מעיין החמישה שלא פעיל כרגע ( צילום: באדיבות אתר מעיינות ונחלים נדירים )

ישוב שדה אפרים ובאופק הקרוב מודיעין עילית ( צילום: ישראל שפירא )

על הגשר שחוצה את הערוץ, שזורם רק בשיטפונות, עדיין תלוי שלט בערבית של "ואדי חמד" מטעם המועצה הכפרית כפר נעמה. לידו תלוי שלט נוסף, ולפיו מדובר בפרויקט "שיקום ואדי חמד – 'הארץ היא שלנו'", במימון האיחוד האירופי. בשלט נכתב בציניות שזו יוזמה לפרויקטי פיתוח "במה שמכונה שטח C". כוונת התורמים הלא חשודים באהבת ישראל היא, להדיר יהודים משטחי C עליהם הוסכם בהסכם אוסלו שהם תחת שליטה אזרחית וצבאית ישראלית.

ביקור במקום בימים אלה משמח ביותר. דגלי ישראל ומטיילים עברים בכל פינה. השלט בערבית עדין במקום לאות זיכרון על המאבק שעדין בשיאו על חלקי הארץ הזו.

הסרטון שחרך את הרשתות הערביות

זיכרון מסיור שערכתי במקום עם ידיד נפשי ר' עודד לוי הי"ו רק לפני פחות משנה, טרום השיפוץ מבהיל במיוחד.

ישראל שפירא ור' עודד לוי בחורף תשפ"ו בדרך למה שמכונה היום טיילת הגיבורים - צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים 10 10 0:00 / 0:41 ישראל שפירא ור' עודד לוי בחורף תשפ"ו בדרך למה שמכונה היום טיילת הגיבורים ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

סרטון שחרך את העולם הערבי. ישראל שפירא ור' עודד לוי בתחילת חורף תשפ"ו בדרכם למה שמכונה היום באר מורל, אז ריק ונטוש - צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים 10 10 0:00 / 0:45 סרטון שחרך את העולם הערבי. ישראל שפירא ור' עודד לוי בתחילת חורף תשפ"ו בדרכם למה שמכונה היום באר מורל, אז ריק ונטוש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

חרך את העולם הערבי. ישראל שפירא בחורף תשפ"ו טובל במה שמכונה היום באר מורל ליד שדה אפרים - צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים 10 10 0:00 / 0:54 חרך את העולם הערבי. ישראל שפירא בחורף תשפ"ו טובל במה שמכונה היום באר מורל ליד שדה אפרים ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

"כמה דקות מקרית ספר". ישראל שפירא ור' עודד לוי במה שמכונה היום באר מורל בטיילת הגיבורים ליד שדה אפרים - צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים 10 10 0:00 / 0:43 "כמה דקות מקרית ספר". ישראל שפירא ור' עודד לוי במה שמכונה היום באר מורל בטיילת הגיבורים ליד שדה אפרים ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

"מתנדנדים במימון האיחוד האירופאי" - הגשר בטיילת הגיבורים ליד שדה אפרים, שכיום מעוטר בדגלי ישראל לפני קרוב לשנה נטוש ועזוב - צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים 10 10 0:00 / 1:10 "מתנדנדים במימון האיחוד האירופאי" - הגשר בטיילת הגיבורים ליד שדה אפרים, שכיום מעוטר בדגלי ישראל לפני קרוב לשנה נטוש ועזוב ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

תיעוד ממנו דלף לעולם הערבי ונצפה במיליוני צפיות. בתקופה האחרונה הצבא סגר את הדרך לרכבים מכיון הכפר נעמה העוין, והמטיילים היהודים חזרו למקום. (עד לאחרונה הציר המוביל לטיילת היה סגור לכלי רכב ישראלים).

רשתות ערביות השבוע מסקרות את ביקורו של כותב השורות ישראל שפירא בטיילת הגיבורים ליד שדה אפרים

"מתנחלים משתלטים על גן ציבורי ב"ואדי חמד" שבכפר כפר נעמה, ממערב לרמאללה, ומציבים בכניסה אליו שער ברזל ודגל הכיבוש" - דיווח מרשתות ערביות על הצבת החסם לכלי רכבים בין כפר נעמה לטיילת הגיבורים ליד שדה אפרים

יהי רצון שנזכה לטייל ולבקר בכל רחבי ארצנו מתוך ביטחון ושלום.