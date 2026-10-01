לפני כעשרים וחמש שנים, כילד קטן, נצרב בזיכרוני מעמד רב רושם. היה זה בחול המועד פסח, במעמד הנחת אבן הפינה לשכונת נאות הפסגה במודיעין עילית. בשורת המזרח ישבו סלתא ושמנא של רבנים ועסקנים, ובראשם ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך זצוק"ל, שחבש לראשו שטריימל לכבוד המועד.
פתע פתאום נשבה רוח חזקה מכיוון דרום מזרח והעיפה את השלט הענק שמאחורי בימת המכובדים. כה חזקה הייתה הרוח, עד שהעיפה את כובעי המכובדים, וביניהם את השטריימל של הגר"ש אויערבאך, שנשא את נאומו באותם רגעים.
בעודו מניח את שרוולו על ראשו במקום השטריימל והכיפה שעפו ברוח, מלמל הגר"ש: "חז"ל אומרים שאוירא דארץ ישראל מחכים, נקווה שהאוויר הזה יחכים אותנו".
הרגע הזה צרב בי את תודעת אהבת הארץ של הגר"ש אוירבך זצוק"ל, ואם נרד לפרטים הקטנים, האוויר ההוא הגיע מכיוון הרי בנימין, מהאזור שבו בנויים כיום היישובים חרשה, נריה ודולב.
אמרה מפורסמת נשמרה מהגר"ש אוירבך על בני ברק. כששאלו אותו מה טוב בבני ברק, השיב: "התחנות של קו 402 לירושלים...".
מה טוב במודיעין עילית?!
הדבר הטוב ביותר במודיעין עילית, היא הסמיכות שלה להרי בנימין המופלאים, על שלל המעיינות, הטיולים, התצפיות והתילים הארכיאולוגיים שבהם. מהאזור הזה נושבת רוח אדירים, "אוירא דארץ ישראל מחכים", לכיוון מודיעין עילית כדברי מרן זצוק"ל.
לא רבים יודעים שיש תוכניות על חיבור בנימין עם מודיעין עילית (!). ישוב שדה אפרים קיבל תוכניות ענק להרחבה של 7000 יח"ד לציבור חרדי והוא יתחבר עד למודיעין עילית ויחתוך את גדר ההפרדה.
טיילת הגיבורים - שביל המעיינות מדולב דרך שדה אפרים ויתחבר למודיעין עילית
סמוך לשדה אפרים מתוכנן טיילת גיבורים שחלקה כבר בנויה, והיא עתידה להתחבר עם מודיעין עילית. היא עוברת לצד נחל דולב ובהמשך חוצה את השכונות המזרחיות במודיעין עילית (שם התרחשו מספר אסונות בימי השטפונות). הטיילת הוקמה בשיתוף היישובים שדה אפרים ודולב, והיא מנציחה גיבורי מלחמה שקרוביהם מתגוררים ביישוב.
החיבור למודיעין עילית כבר מתחיל לקרום עור וגידים. אלוף פיקוד המרכז חתם בתמוז תשפ"ו על צו תפיסה לסלילת דרך באורך 6.5 ק"מ, שתחבר את מודיעין עילית לשדה אפרים.
המתישבים היקרים בשדה אפרים עמלו וטרחו בחודשים האחרונים על שיפוץ באר מים עתיקה, נדירה באזור הזה, ועל בריכת מים הצמודה לבור המים. הבאר נקראת "באר מעוז", על שם מעוז מורל הי"ד.
הבאר עגולה ועמוקה, ודפנותיה בנויות אבני גזית מסותתות, נדבך על גבי נדבך. מפתח הבאר יורד סולם מתכת אל המים הצלולים, שמבעדם נשקפות אבני הקרקעית. בסמוך לבאר מרחק הליכה של 8 דקות נמצאת הבריכה: דופן גבוהה מטויחת בגוון אפור, בדמות סלע טבעי, ולצידה דק עץ ומעקה. מעליה משתפלים מדרונות ההר.
המקום עדיין בשיפוצים. אולם עם ישראל תאב לתשוקת מעיינות, ובחול המועד הגיעו למקום מאות. הבאר והבריכה התמלאו.
תודה לאיחוד האירופי
המקום נמצא בשטח C. למרות זאת, גם בימי ממשלת ה"ימין על מלא", הוא היה עד לאחרונה עזוב ומסוכן ליהודים. רק בשנתיים האחרונות נעשה האזור בטוח, הערבים נטשו אותו, ואנשי שדה אפרים היקרים שיפצו אותו לטובת המטיילים. גם תיירות בנימין עזרה וסייעה לשיפוץ המקום.
על הגשר שחוצה את הערוץ, שזורם רק בשיטפונות, עדיין תלוי שלט בערבית של "ואדי חמד" מטעם המועצה הכפרית כפר נעמה. לידו תלוי שלט נוסף, ולפיו מדובר בפרויקט "שיקום ואדי חמד – 'הארץ היא שלנו'", במימון האיחוד האירופי. בשלט נכתב בציניות שזו יוזמה לפרויקטי פיתוח "במה שמכונה שטח C". כוונת התורמים הלא חשודים באהבת ישראל היא, להדיר יהודים משטחי C עליהם הוסכם בהסכם אוסלו שהם תחת שליטה אזרחית וצבאית ישראלית.
ביקור במקום בימים אלה משמח ביותר. דגלי ישראל ומטיילים עברים בכל פינה. השלט בערבית עדין במקום לאות זיכרון על המאבק שעדין בשיאו על חלקי הארץ הזו.
הסרטון שחרך את הרשתות הערביות
זיכרון מסיור שערכתי במקום עם ידיד נפשי ר' עודד לוי הי"ו רק לפני פחות משנה, טרום השיפוץ מבהיל במיוחד.
תיעוד ממנו דלף לעולם הערבי ונצפה במיליוני צפיות. בתקופה האחרונה הצבא סגר את הדרך לרכבים מכיון הכפר נעמה העוין, והמטיילים היהודים חזרו למקום. (עד לאחרונה הציר המוביל לטיילת היה סגור לכלי רכב ישראלים).
יהי רצון שנזכה לטייל ולבקר בכל רחבי ארצנו מתוך ביטחון ושלום.
- ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון', ו'סודות המכבים' | לתגובות, הערות, לשליחת חומרים ורעיונות ולהזמנת הרצאות, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com
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