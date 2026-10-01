אירוע קשה ומצער התרחש הבוקר (חמישי) ברחוב העבודה בעיר אשקלון, כאשר תינוקת כבת שלושה חודשים בלבד אותרה בביתה כשהיא ללא הכרה, לאחר שלא התעוררה משנתה. בני המשפחה המודאגים הוזעקו אל המיטה והזעיקו מיד את כוחות החירום וההצלה. צוותי הרפואה שהגיעו במהירות למקום החלו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות וממושכות על מנת להילחם על חייה של הפעוטה, תוך שילוב צוותים של מתנדבים שהגיעו לזירה.

עם סיום המאמצים הראשוניים בשטח, פונתה התינוקת תוך כדי המשך פעולות החייאה אינטנסיביות לבית החולים ברזילי בעיר, כשהיא במצב אנוש. בבית החולים המשיכו הצוותים הרפואיים להיאבק על חייה בחדר הטראומה, אך כעבור זמן קצר, למגינת לבם של בני המשפחה והנוכחים, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה של התינוקת הרכה.

הבשורה המרה עוררה אבל כבד וזעזוע רב, ומיד עם היוודע דבר פטירתה, נכנסו לתמונה נציגי ארגון זק"א במרחב לכיש. במקרים שבהם מתרחשת פטירה פתאומית של פעוטות וילדים בביתם, מקובל כי הגורמים הרשמיים מבקשים לבצע בדיקות מקיפות ואף להעביר את הגופה למכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך הבהרת נסיבות המוות. הליכים אלו כרוכים לעיתים קרובות בדחייה ממושכת של הלוויה ובחשש לפגיעה בכבוד המת, עניין המעורר רגישות הלכתית ורגשית רבה בקרב המשפחה והציבור.

כדי למנוע את הסחבת ולשמור על כבוד הנפטרת, החלה פעילות נמרצת של מפקד זק"א אשקלון, הרב מאיר בוסקילה, בשיתוף פעולה הדוק עם המחלקה המשפטית של ארגון זק"א. המתנדבים והיועצים המשפטיים פועלים במקרים מעין אלה מסביב לשעון מול גורמי המשטרה, פרקליטות המדינה והנהלת בית החולים, תוך הצגת העמדה ההלכתית והמשפטית המבקשת למנוע נתיחה מיותרת ולזרז את סידורי הקבורה.

לאחר מאמצים מרובים ושיחות קדחתניות מול כלל הגורמים המוסמכים, התקבל האישור המיוחל לשחרר את גופת התינוקת לקבורה ישירות מבית החולים ברזילי, מבלי להעבירה למכון לרפואה משפטית. הישג זה איפשר לבני המשפחה להתארגן במהירות לעריכת הלוויה ולמנוע עגמת נפש נוספת מעבר לאסון הכבד שפקד אותם. הלווייתה של התינוקת נקבעה להתקיים עוד היום בשעה 14:30.

בעקבות המקרה והתרחשות האירועים, תיאר יעקב אמזלג, חובש באיחוד הצלה: "כשהגעתי למקום הבחנתי באם ובפעוטה על ידיה כשהיא ללא הכרה, נמסר לי כי היא לא התעוררה משנתה. ביצעתי בה פעולות החייאה ממושכות והיא פונתה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית חולים כשמצבה מוגדר אנוש".

מפקד זק"א אשקלון, הרב מאיר בוסקילה, התייחס גם הוא לטרגדיה ולמאמצים לשחרור התינוקת ומסר: "מדובר במקרה קשה וכואב מאוד. מיד עם קבלת הדיווח, פעלנו יחד עם המחלקה המשפטית של זק"א מול כלל הגורמים כדי למנוע עיכוב בהבאתה לקבורה. לאחר מאמצים מרובים התקבל האישור לשחררה ישירות מבית החולים לקבורה. אני מבקש להודות למשטרת אשקלון על הרגישות, ההבנה ושיתוף הפעולה שאפשרו לזרז את ההליך ולשמור על כבוד המת."