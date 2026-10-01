בניגוד לשמועות: אירועי שמחת תורה במתחם הנובה יתקיימו כמתוכנן

בעקבות הודעות שקריות שהופצו ברשתות החברתיות ולפיהן האירועים המתוכננים במתחם הנובה בחניון רעים יבוטלו, יצאו המארגנים הערב (חמישי) בהבהרה חד-משמעית: כל האירועים יתקיימו במלואם כמתוכנן.

האירועים במתחם, שנערך לקראת חג שמחת תורה, יצאו לדרך הלילה, ליל הושענא רבה. מחר בבוקר תתקיים במקום תפילה חגיגית, ושיא האירועים צפוי במוצאי שבת, אז ייערכו במקום מעמדי ההקפות השניות המרגשים.

לאירוע צפויים להגיע שורדי השבי בר קופרשטיין ואביתר דוד, שישתתפו בשמחת החג יחד עם אלפים. באירוע לוקחים חלק פעיל גם משפחות שכולות, פצועים בגוף ובנפש, לוחמי צה"ל ותושבי עוטף עזה.

ההשתתפות בכל האירועים פתוחה לקהל הרחב וללא תשלום. המארגנים ביקשו להעביר מסר של אחדות ורגישות, וקראו לציבור לכבד את הדרכים השונות שבהן כל משפחה ומשפחה בוחרת להנציח את יקיריה ולחגוג את החג.