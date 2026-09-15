מארגני אירועי ההנצחה בחניון רעים מבהירים כי חגיגות שמחת תורה וההקפות השניות יתקיימו כמתוכנן ויציינו ניצחון רוחני אדיר. שורדי השבי בר קופרשטיין ואביתר דוד יגיעו לחגוג יחד עם משפחות שכולות, פצועים, לוחמים ותושבי העוטף באירוע המרגש (חרדים)
נטליה קסרוטי, אמו של קשת קסרוטי הי"ד שנרצח בטבח במסיבת הנובה, השמיעה במסיבת עיתונאים את שיחתו האחרונה של בנה למוקד החירום | הוא נשמע בה פצוע, מבוהל ומדווח על תאונה שרשרת של עשרות כלי רכב בעודו ממתין לאמבולנס (בארץ)
ראש מועצת קרית ארבע-חברון לשעבר, ששכול את בנו אליקים הי"ד באסון ה-7 באוקטובר, מגיב לראשונה על ההחלטה הדרמטית להצטרף לפוליטיקה | על האבל הכבד, המסר המטלטל מבעד לדמעות והסיבה שגרמה לו להגיד "הנני": "אויבינו רצו לקבור אותנו בחיינו – התשובה שלנו היא הגברת הזהות והחינוך היהודי"