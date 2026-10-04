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כוחה של מוזיקה יהודית

"השיר שלי הציל אותה מחתונה עם גוי": הסיפור המרגש של ליפא שמלצר | צפו

הזמר שיתף בסיום הושענא רבה במפגש עם אישה שרצה אחריו ברחוב • השיר שלו שינה את חייה וביטל חתונה מתוכננת עם גוי | "גדלתי על השירים שלך והם החזירו אותי ליהדות" (חדשות חרדים)

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צפו בליפא שמלצר מספר
צפו בליפא שמלצר מספר

הזמר ליפא שמלצר שיתף בסיום תפילת הושענא רבה בסיפור מרגש על כוחה של המוזיקה היהודית, בעקבות מפגש מיוחד עם אישה שרצה אחריו ברחוב וביקשה לספר לו כיצד שיר שלו שינה את חייה לחלוטין.

על פי דברי שמלצר, האישה סיפרה לו כי גדלה על שיריו והאזינה להם מגיל צעיר מאוד. בהמשך חייה יצאה בשאלה ואף תכננה להתחתן עם גוי, אלא שברגע האחרון נתקלה במקרה באחד משיריו בספוטיפיי.

השיר נגע לליבה והיה הצעד הראשון בדרכה חזרה ליהדות. כפי שסיפרה לזמר, היא ביטלה את החתונה המתוכננת עם הגוי — וכיום היא נשואה ליהודי.

שמלצר, שנמצא בתקופה פעילה במיוחד בעולם המוזיקה החרדית, ידוע כמי שמשלב בין מוזיקה חסידית מסורתית לסגנונות מודרניים. לאחרונה הוא הוציא סינגל חדש בשם "שבתראמפ" לכבוד הכרזתו של נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ על 'השבת הלאומית'.

הסיפור שחולק שמלצר מצטרף לשורה של עדויות על השפעתה של המוזיקה היהודית על חיזוק הזהות היהודית והחזרה בתשובה, ומדגיש את הכוח הרוחני הטמון בשירה יהודית אותנטית.
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