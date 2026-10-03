עם ישראל רוקד: הרב הראשי עם שורדי הנובה ותהלוכת ענק בת"א

הקפות שניות בעטרס - צילום: קובי ישראל הקפות שניות בעטרס | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:32

הלילה (מוצאי שבת) התקיימו אירועי ההקפות השניות המרכזיים ברחבי הארץ, כשבמרכזם עמד מעמד מרגש במיוחד: הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו נצפה בריקוד היסטורי עם שורדי טבח הנובה במתחם ההנצחה בחניון רעים. לצד זאת, נערכו תהלוכות ענק בתל אביב, בשדרות ובישיבות המרכזיות ברחבי הארץ.

במתחם הנובה בחניון רעים התקיים מעמד הקפות שניות מיוחד במינו, בהשתתפות שורדי השבי בר קופרשטיין ואביתר דוד, משפחות שכולות, פצועים בגוף ובנפש, לוחמי צה"ל ותושבי עוטף עזה. האירוע, שהיה פתוח לקהל הרחב ללא תשלום, סימל את הניצחון הרוחני של עם ישראל.

הקפות שניות בישיבת ההסדר שדרות - צילום: באדיבות הקפות שניות בישיבת ההסדר שדרות | צילום: צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 0:28

האירוע במתחם הנובה יצא לדרך בליל הושענא רבה, והמשיך במוצאי שבת עם מעמדי ההקפות השניות המרגשים. המארגנים הבהירו כי כל האירועים התקיימו במלואם כמתוכנן, בניגוד להודעות שקריות שהופצו ברשתות החברתיות לפיהן האירועים יבוטלו. נגיל ונשיש: שידור חי מהקפות שניות המרכזיות בישיבת 'בית שמעיה' | צפו כיכר השבת | 22:15 בעולם הישיבות התקיימו הלילה מעמדי הקפות שניות אדירים. בישיבת פוניבז' נערך מעמד מרכזי בהשתתפות אלפי תלמידי הישיבה, בראשות נשיא הישיבה הגר"א כהנמן, ובהשתתפות ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, גם בישיבת בית שמעיה בבני ברק התקיימו הקפות שניות מסורתיות בראשות ראשי ורבני הישיבה ובהשתתפות מאות תלמידיה ובוגריה. בתל אביב ובשדרות נערכו תהלוכות ענק שמשכו אלפי משתתפים, כשהשמחה והריקודים המשיכו עד שעות הלילה המאוחרות. האירועים שיקפו את עוצמת הרוח של עם ישראל ואת הקשר העמוק לשמחת תורה, גם בתקופה מאתגרת.

הרה"ר הגר"ד לאו באיירוע קשר יהודי - צילום: קובי ישראל הרה"ר הגר"ד לאו באיירוע קשר יהודי | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:24

המארגנים של האירועים במתחם הנובה העבירו מסר של אחדות ורגישות, וקראו לציבור לכבד את הדרכים השונות שבהן כל משפחה ומשפחה בוחרת להנציח את יקיריה ולחגוג את החג. האירועים סימלו את המשכיות החיים והשמחה של עם ישראל, תוך הנצחת זכר הנופלים והחטופים.

הראב הראשי רבי קלמן בר מרקיד את הציבור בנתניה - צילום: באדיבות הראב הראשי רבי קלמן בר מרקיד את הציבור בנתניה | צילום: צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 0:46

הקפות שניות ברחבת הכותל - צילום: הירושלמית הקפות שניות ברחבת הכותל | צילום: צילום: הירושלמית 10 10 0:00 / 0:14