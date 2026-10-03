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הרבי קם לריקוד נלהב

אשורר שירה; תיעוד עוצמתי וראשוני מנעילת החג בחצר הקודש ויז'ניץ - הרס הלהיב את החסידים במהלך הטיש

רבבות חסידי ויז'ניץ זכו לשהות בצילו של האדמו"ר מויז'ניץ במהלך חג שמחת תורה • צפו בתיעוד ראשוני מהשולחן הטהור נעילת החג בראשות האדמו"ר, במהלך הטיש כיבד האדמו"ר את אחד מהחסידים לזמר את הפיוט 'אשורר שירה' • האדמו"ר צפוי להיכנס בשעה הקרובה לריקודים בהיכל ביהמ"ד הגדול, אלפים מצפים בכיליון עיניים (חסידים)

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האדמו"ר מויז'ניץ בריקוד בנעילת החג
האדמו"ר מויז'ניץ בריקוד בנעילת החג| צילום: צילום: מלכות ויז'ניץ בטלגרם
אשורר שירה בנעילת החג בויז'ניץ
אשורר שירה בנעילת החג בויז'ניץ | צילום: צילום: מלכות ויז'ניץ בטלגרם
האדמו"ר מויז'ניץ בטיש נעילת החג (צילום: מלכות ויז'ניץ בטלגרם )
האדמו"ר מויז'ניץ בטיש נעילת החג (צילום: מלכות ויז'ניץ בטלגרם )
האדמו"ר מויז'ניץ בטיש נעילת החג (צילום: מלכות ויז'ניץ בטלגרם )

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האדמו"ר מויז'ניץשמחת תורהטיש נעילת החג

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