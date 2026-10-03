הרבי קם לריקוד נלהב אשורר שירה; תיעוד עוצמתי וראשוני מנעילת החג בחצר הקודש ויז'ניץ - הרס הלהיב את החסידים במהלך הטיש רבבות חסידי ויז'ניץ זכו לשהות בצילו של האדמו"ר מויז'ניץ במהלך חג שמחת תורה • צפו בתיעוד ראשוני מהשולחן הטהור נעילת החג בראשות האדמו"ר, במהלך הטיש כיבד האדמו"ר את אחד מהחסידים לזמר את הפיוט 'אשורר שירה' • האדמו"ר צפוי להיכנס בשעה הקרובה לריקודים בהיכל ביהמ"ד הגדול, אלפים מצפים בכיליון עיניים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 23:23