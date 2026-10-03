צוות חקירה ישראלי מיוחד הגיע בימים האחרונים לאיחוד האמירויות, לאחר שטייס המשנה העומאני הומאם אל-חמאמי הועבר לשם מסעודיה להמשך חקירת ניסיון הפיגוע החמור בטיסת פליי דובאי. במקביל לשיתוף הפעולה הבינלאומי, נחשפים פרטים מדאיגים על המחדל המודיעיני שאפשר את האירוע מלכתחילה.

על פי הנתונים שהתגלו, ישראל קיבלה מראש את רשימת אנשי הצוות והנוסעים של הטיסה שבה תכנן אל-חמאמי, בן 28 לאם סורית ואב עומאני, לרסק את המטוס בשטח הארץ. על פי חלוקת האחריות הרשמית, הגופים שאמונים על ניטור ובדיקת צוותי טיסה זרים היו אגף הביטחון במשרד התחבורה והמוסד.

אלא שבפועל, כך מסרו מקורות ביטחוניים, מדובר בכיסוי ריק: האחריות קיימת "על הנייר בלבד", שכן למשרד התחבורה אין שום יכולות מודיעיניות עצמאיות. "היכולות האלה נמצאות רק במוסד או בשב"כ", הבהירו המקורות. בשב"כ מצדם טענו להגנתם כי הם אחראים על אבטחת חברות תעופה ישראליות ונתב"ג בלבד.

חוק שאושר ב-2023 – ומערכת שקרסה

השערורייה מתעצמת לנוכח חקיקה ממשלתית שאושרה בכנסת כבר ב-2023. במסגרת החוק ל"סמכויות לאיסוף ואבחון של נתוני נוסעים", הוחלט על הקמת מרכז ייעודי ברשות המיסים שנועד לבחון מבעוד מועד את רשימות הנוסעים ואנשי הצוות הנכנסים לישראל, כדי "לזהות את אלה מבניהם שעלולים להקים סיכון ביטחוני פוטנציאלי".

החוק מחייב את חברות התעופה להעביר את הנתונים המלאים – כולל שם ואזרחות – 48 שעות מראש. עובדה זו הייתה אמורה להדליק נורה אדומה מיידית בשל האזרחות העומאנית של הטייס. אולם למרות החקיקה, המידע התמסמס בין המשרדים, ומערכות הסינון הישראליות קרסו רגע לפני האסון.

משרד הפנים הסעודי מסר כי הקברניט וטייס המשנה מטיסת פליי דובאי הועברו לאמירויות בליווי צוות ביטחוני אמירותי. על פי פרסומים, האמירותים השתתפו בחקירה בסעודיה, וכי מהחקירה הראשונית עולה שטייס המשנה תקף את הקברניט מה שהוביל לפציעתם.