נתניהו והטייס ההודי - צילום: לשכת ראש הממשלה נתניהו והטייס ההודי | צילום: צילום: לשכת ראש הממשלה 10 10 0:00 / 7:19

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב (מוצאי שבת) שיחת טלפון מיוחדת ומרגשת עם קפטן סמית מאצ'האר, הטייס ההודי שמנע אסון כבד בטיסת פליי דובאי לישראל. במהלך השיחה האישית הבהיר נתניהו למאצ'האר כי מעשיו האמיצים מהווים השראה עולמית, והעניק לו הזמנה מכובדת במיוחד.

"אתה גיבור עבור ישראל, הודו והעולם כולו", אמר ראש הממשלה לטייס ההודי. "אני מזמין אותך להשיא משואה ביום העצמאות הישראלי". ההזמנה הרשמית מבטאת את תודת העם בישראל לצוות האוויר שהפגין קור רוח ותושייה יוצאי דופן מול האיום הרצחני בקוקפיט.

במהלך השיחה החמה ביקש נתניהו לשמוע ממקור ראשון על השתלשלות האירועים. "איך הכל התחיל באותו רגע דרמטי באוויר?", שאל ראש הממשלה. קפטן מאצ'האר ניצל את ההזדמנות כדי לחשוף פרטים נוספים מרגע האימה בקוקפיט, שבהם נאלץ להיאבק פנים אל פנים מול טייס המשנה העומאני שניסה לחטוף את המטוס. טראמפ מברך את יניב חיון: 'הוא יכול להיות השרברב שלי' כיכר השבת | 19:51 כזכור, האירוע הדרמטי התרחש בטיסה מדובאי לישראל, כאשר טייס המשנה העומאני הומאם אל-חמאמי תקף את הקברניט ההודי בסכין והחל לצלול עם המטוס לעבר האדמה. הקברניט הפצוע הצליח לפתוח את דלת תא הטייס, מה שאפשר לארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - להסתער פנימה ולהשתלט על התוקף.

הטייס ההודי שנדקר

בריאיון שהעניק מאצ'האר לראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, תיאר הקברניט את רגעי האימה: "באותו רגע נלחמתי על החיים שלי. היו לי כל כך הרבה פציעות, שנפלתי. אני כבר 17 שנה מטיס מטוסים, ב-11 השנים האחרונות אני קברניט. אני יודע, גם כשעיניי סגורות, מה קורה במטוס".

מאצ'האר הוסיף: "הרגשתי את המטוס צולל. הבנתי שאם לא אדחף דחיפה אחרונה – כולם ימותו. אז דחפתי את עצמי, פתחתי את הדלת, והנוסעים נכנסו ועזרו". הטייס ההודי מאושפז כעת באיחוד האמירויות, כשידו השמאלית מגובסת כולה.

המחווה של ראש הממשלה חותמת שבוע סוער שבו הפך הצוות הבינלאומי של הטיסה, לצד הנוסעים הישראלים האמיצים, למוקד ההתעניינות וההערצה הגלובלית. נשיא המדינה יצחק הרצוג כבר הודיע כי בכוונתו להמליץ על הענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" לארבעת הישראלים שפעלו במהירות ובנחישות.

גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם סרטון אישי בטיקטוק שבו שיבח את יניב חיון, הישראלי מנס ציונה שנטל חלק קריטי בהשתלטות על התוקף. "הוא יכול להיות השרברב שלי. הוא יכול להיות כל מה שהוא רוצה להיות. איזו עבודה הוא עשה. הוא גיבור", אמר טראמפ.

הנשיא יצחק הרצוג ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

במקביל, צוות חקירה ישראלי מיוחד הגיע לאיחוד האמירויות לאחר שטייס המשנה העומאני הועבר לשם מסעודיה להמשך חקירה. על פי הנתונים שהתגלו, ישראל קיבלה מראש את רשימת אנשי הצוות והנוסעים של הטיסה, אך נחשפו פרטים מדאיגים על מחדל מודיעיני שאפשר את האירוע מלכתחילה.

ההזמנה להדליק משואה בהר הרצל ביום העצמאות צפויה להפוך לסמל בולט של ברית הגבורה בין ישראל, הודו וכל מי שעמד בפרץ מול הטרור.