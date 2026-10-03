"נקים ממשלה עם רע"ם": יאיר גולן מודה – והימין מתפוצץ

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן חשף הערב (מוצאי שבת) בראיון לתוכנית "פגוש את העיתונות" כי בכוונתו לפעול באופן אקטיבי מול שותפיו הפוליטיים להקמת ממשלה עתידית בשיתוף פעולה מלא עם מפלגת רע"מ. ההצהרה הישירה שוברת את עמום הבחירות ומעניקה למחנה הימין תחמושת חסרת תקדים.

התגובות במערכת הפוליטית מיהרו להגיע. שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', תקף בחריפות את ההצהרה ומסר: "יאיר גולן אומר שוב בקולו את מה ששותפיו איזנקוט וליברמן מנסים להסתיר בכל דרך". לדברי סמוטריץ', השלושה מתכננים להקים "ממשלה מסוכנת" שתישען על המפלגות הערביות ותפגע אנושות בהתיישבות ובים המגן על הזהות היהודית של מדינת ישראל, כשהוא מבהיר כי "רק ציונות דתית גדולה וחזקה תמנע מזה לקרות".

גם במפלגת הליכוד בחרו להעלות את הלהבות והוציאו הודעת גינוי חריפה וחסרת פשרות נגד גולן ושותפו האפשרי, גדי איזנקוט. "יאיר גולן חושף הערב את האמת: הוא ושותפו איזנקוט יקימו ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות", האשימו בליכוד.

לדברי גורמים במפלגת השלטון, מערכת הבחירות הנוכחית מתמקדת בשאלה קיומית אחת בלבד: "זה או ימין או פלסטין – רק הליכוד ימנע הקמת ממשלת שמאל-ערבים של איזנקוט, גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות". ההצהרה של גולן מסמנת את יריית הפתיחה לקמפיין בחירות רווי יצרים, שבו שאלת השותפות עם המפלגות הערביות עומדת במרכז הבמה הציבורית.