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סערה פוליטית

"נקים ממשלה עם רע"ם": יאיר גולן מודה – והימין מתפוצץ

בראיון ל"פגוש את העיתונות" הצהיר יאיר גולן כי יפעל להקמת ממשלה עם רע"ם; שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ובכירי הליכוד תקפו בחריפות והזהירו כי מדובר בממשלת שמאל מסוכנת שתקום על חשבון ההתיישבות והזהות היהודית של המדינה (פוליטי מדיני)

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יאיר גולן (צילום: גילי יערי\פלאש90)

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן חשף הערב (מוצאי שבת) בראיון לתוכנית "פגוש את העיתונות" כי בכוונתו לפעול באופן אקטיבי מול שותפיו הפוליטיים להקמת ממשלה עתידית בשיתוף פעולה מלא עם מפלגת רע"מ. ההצהרה הישירה שוברת את עמום הבחירות ומעניקה למחנה הימין תחמושת חסרת תקדים.

התגובות במערכת הפוליטית מיהרו להגיע. שר האוצר ו, בצלאל סמוטריץ', תקף בחריפות את ההצהרה ומסר: "יאיר גולן אומר שוב בקולו את מה ששותפיו איזנקוט וליברמן מנסים להסתיר בכל דרך". לדברי סמוטריץ', השלושה מתכננים להקים "ממשלה מסוכנת" שתישען על המפלגות הערביות ותפגע אנושות בהתיישבות ובים המגן על הזהות היהודית של מדינת ישראל, כשהוא מבהיר כי "רק ציונות דתית גדולה וחזקה תמנע מזה לקרות".

גם במפלגת הליכוד בחרו להעלות את הלהבות והוציאו הודעת גינוי חריפה וחסרת פשרות נגד גולן ושותפו האפשרי, גדי איזנקוט. "יאיר גולן חושף הערב את האמת: הוא ושותפו איזנקוט יקימו ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות", האשימו בליכוד.

לדברי גורמים במפלגת השלטון, מערכת הבחירות הנוכחית מתמקדת בשאלה קיומית אחת בלבד: "זה או ימין או פלסטין – רק הליכוד ימנע הקמת ממשלת שמאל-ערבים של איזנקוט, גולן, ליברמן, והמפלגות הערביות". ההצהרה של גולן מסמנת את יריית הפתיחה לקמפיין בחירות רווי יצרים, שבו שאלת השותפות עם המפלגות הערביות עומדת במרכז הבמה הציבורית.

גדי איזנקוט (צילום: משה שי/FLASH90)

הסוגיה אינה חדשה. רע"מ ישבה בממשלת בנט-, והימין השתמש בכך שוב ושוב ככלי קמפיין. הפעם, עם בחירות באופק, היא חוזרת למרכז הבמה בדיוק כשהאופוזיציה מנסה להציג חזית מאוחדת.

ההצהרה של גולן לא בהכרח משנה את מאזן הכוחות בתוך הגוש – איזנקוט, בנט וליברמן ממשיכים להציב תנאים מחמירים – אבל היא נותנת לימין חומר תעמולה חזק ומציבה את שאלת השותפות הערבית בלב הדיון הציבורי.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (צילום: הלל בן אור\פלאש90)
נפתלי בנטיאיר לפידהליכודבצלאל סמוטריץ'רע"מגדי איזנקוטיאיר גולןפגוש את העיתונותרע"םהדמוקרטיםבחירות 2025

16 תגובות

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10
אין כאן שום חידוש, זו הדרך הידועה של מחנה השמאל לפגוע בלומדי התורה ובצביון החרדי. רק התלכדות גדולה של כל הציבור החרדי והדתי תציל אותנו מהמזימות האלו.
שפיצר
9
מורי ורבותי, צריך להסתכל על הסיפורים בדברי הימים ולראות מה קורה כשהולכים בלי אמונה. הקב"ה מעורר אותנו לראות מי באמת דואג לרוחניות ומי מחפש רק גשמיות ושלטון.
ללום
8
אני לא חרדי מלידה, אבל השבת והזהות היהודית יקרות ללב של כל מי שמאמין. דיבורים כאלה רק גורמים לי להתחזק יותר ולדעת למי להצביע ביום הבחירות.
שמעוני

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