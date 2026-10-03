"נקים ממשלה עם רע"ם": יאיר גולן מודה – והימין מתפוצץ

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן חשף הערב (מוצאי שבת) בראיון לתוכנית "פגוש את העיתונות" כי בכוונתו לפעול באופן אקטיבי מול שותפיו הפוליטיים להקמת ממשלה עתידית בשיתוף פעולה מלא עם מפלגת רע"מ. ההצהרה הישירה שוברת את עמום הבחירות ומעניקה למחנה הימין תחמושת חסרת תקדים.
התגובות במערכת הפוליטית מיהרו להגיע. שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', תקף בחריפות את ההצהרה ומסר: "יאיר גולן אומר שוב בקולו את מה ששותפיו איזנקוט וליברמן מנסים להסתיר בכל דרך". לדברי סמוטריץ', השלושה מתכננים להקים "ממשלה מסוכנת" שתישען על המפלגות הערביות ותפגע אנושות בהתיישבות ובים המגן על הזהות היהודית של מדינת ישראל, כשהוא מבהיר כי "רק ציונות דתית גדולה וחזקה תמנע מזה לקרות".
גם במפלגת הליכוד בחרו להעלות את הלהבות והוציאו הודעת גינוי חריפה וחסרת פשרות נגד גולן ושותפו האפשרי, גדי איזנקוט. "יאיר גולן חושף הערב את האמת: הוא ושותפו איזנקוט יקימו ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות", האשימו בליכוד.
לדברי גורמים במפלגת השלטון, מערכת הבחירות הנוכחית מתמקדת בשאלה קיומית אחת בלבד: "זה או ימין או פלסטין – רק הליכוד ימנע הקמת ממשלת שמאל-ערבים של איזנקוט, גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות". ההצהרה של גולן מסמנת את יריית הפתיחה לקמפיין בחירות רווי יצרים, שבו שאלת השותפות עם המפלגות הערביות עומדת במרכז הבמה הציבורית.
הסוגיה אינה חדשה. רע"מ ישבה בממשלת בנט-לפיד, והימין השתמש בכך שוב ושוב ככלי קמפיין. הפעם, עם בחירות באופק, היא חוזרת למרכז הבמה בדיוק כשהאופוזיציה מנסה להציג חזית מאוחדת.
ההצהרה של גולן לא בהכרח משנה את מאזן הכוחות בתוך הגוש – איזנקוט, בנט וליברמן ממשיכים להציב תנאים מחמירים – אבל היא נותנת לימין חומר תעמולה חזק ומציבה את שאלת השותפות הערבית בלב הדיון הציבורי.
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