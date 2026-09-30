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סערה פוליטית

לפיד: אירוע המטוס לא הופיע בעדכון • גורם מדיני: קיבל אזהרה

ראש האופוזיציה מבהיר כי אירוע הדקירה בטיסה לא הוזכר בפגישה עם נתניהו • גורם מדיני בכיר מגיב: "עודכן על התגברות משמעותית של פח"ע בחו"ל" | העימות הפוליטי מתלקח (פוליטי מדיני)

4תגובות
יאיר לפיד בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

הסערה סביב אירוע הדקירה החריג בטיסת "פליי דובאי" מדובאי לתל אביב גולשת לזירה הפוליטית ומציתה מחדש את האש בין האופוזיציה לקואליציה. על רקע נחיתת החירום הדרמטית של המטוס בערב הסעודית והתייעצויות החירום בצמרת מערכת הביטחון, יצא ראש האופוזיציה, ח"כ , בחריפות נגד ההתנהלות הממשלתית והניסיונות לקשור בין האירועים לבין מערכת הבחירות.

לפיד פרסם הבהרה חד-משמעית לפיה אירוע המטוס הבוקר לא זכה לשום אזכור בפגישת העדכון הביטחוני שקיים עם ראש הממשלה יממה קודם לכן. "מבהיר. שום דבר שדומה אפילו לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הבטחוני עם ראש הממשלה אמש. לא דומה, לא מזכיר, אפילו לא ברמז", כתב לפיד ברשתות החברתיות.

הוא לא חסך ביקורת קשה והפנה אצבע מאשימה כלפי תומכי הממשלה: "כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו, רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול – שהם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון בטחון ישראל. חבורה מופקרת". דברים אלו מצטרפים למתקפה קודמת של לפיד על כך ש"ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות".

מנגד, בתגובה לדבריו של ראש האופוזיציה, הגיב בחריפות גורם מדיני בכיר והבהיר כי אף על פי שפרטי האירוע המדויקים במטוס טרם התגבשו בעת הפגישה, לפיד עודכן באופן מפורש וחמור על ההחמרה הקיצונית במצב הביטחוני ובאיומים מעבר לים.

"בניגוד לדברי לפיד, המזכירות הצבאית עדכנה אותו אמש על התגברות משמעותית של פח"ע בחו"ל – בהיקף שלא נראה זה שנים", מסר הגורם המדיני. העימות הנוכחי מתלקח על רקע אירוע הטרור החמור בטיסה, שבה לפי הדיווחים דקר טייס המשנה את הקברניט, מה שהוביל לצלילה חדה של 14 אלף רגל, להפעלת קוד חטיפה ולהזנקת מטוסי קרב עד לנחיתת החירום בשטח סעודיה, שם מטופלים כעת הנוסעים הישראלים.

מטוס פלאיי דובאי (צילום: יוסי אלוני - פלאש 90)

העימות הפוליטי מגיע בעת שהמדינה נמצאת בעיצומה של מערכת בחירות, כאשר שני הצדדים מנסים לנצל את הסוגיה הביטחונית לטובתם. בעוד לפיד טוען כי מדובר בניסיון להפחדת הציבור לקראת הבחירות, הגורם המדיני מדגיש כי האיומים הביטחוניים אמיתיים וחמורים.

יצוין כי פגישת העדכון הביטחוני בין נתניהו ללפיד התקיימה אמש, כאשר לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, במהלך הסקירה המודיעינית הוצגו בפני לפיד בפירוט התרעות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת תקופת הבחירות. אולם מיד עם תום הסקירה, פתח ראש האופוזיציה במתקפה על ראש הממשלה.
בנימין נתניהויאיר לפידגורם מדיניפח"עבחירות 2025פליי דובאיטרור בחו"ל

4 תגובות

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4
מטומטם נשאר מטומטם לא למד לא נלחם והיה עתונאי חסר השכלה וחסר פעילות צבאית בושה לעם שהוא הגיע להיות בכנסת
בן משה
3
מסכימה איתך, כל דבר הוא ינצל לתעמולת בחירות לפיד האופוזיה, גם כבר לא מאמינה לך. בנט צולל ואתה איתו.
מיכאל
2
לא הבנתי. ביבי נביא ? הוא ידע שייחטף מטוס ולא אמר ללפיד? למה לא אמר לנוסעים שעתיד להיחטף? היו חוסכים כאב ראש.
דוד

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