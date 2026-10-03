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בראשות ראשי הישיבה

נגיל ונשיש: שידור חי מהקפות שניות המרכזיות בישיבת 'בית שמעיה' | צפו

הקפות שניות המסורתיות מישיבת בית שמעיה בבני ברק בראשות ראשי ורבני הישיבה ובהשתתפות מאות תלמידיה ובוגריה | הכנסו לשידור החי (עולם הישיבות)

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בני ברקשמחת תורההקפות שניותבית שמעיהישיבת בית שמעיה

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

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לפחות שימו מודעה לבקש מהבנות לשמור על שקט. עד 4 בבוקר אי אפשר לישון מהצרחות של קבוצת בנות שבאות ויוצאות מהאירוע בצרחות כמו להקות תרנגולים!
שכן

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