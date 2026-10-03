בראשות ראשי הישיבה נגיל ונשיש: שידור חי מהקפות שניות המרכזיות בישיבת 'בית שמעיה' | צפו הקפות שניות המסורתיות מישיבת בית שמעיה בבני ברק בראשות ראשי ורבני הישיבה ובהשתתפות מאות תלמידיה ובוגריה | הכנסו לשידור החי (עולם הישיבות) כהכיכר השבת | 22:151תגובות מקור מועדף בגוגלסמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו ב-עקבו אחרינו ב -Google News בני ברקשמחת תורההקפות שניותבית שמעיהישיבת בית שמעיה 1 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה1לפחות שימו מודעה לבקש מהבנות לשמור על שקט. עד 4 בבוקר אי אפשר לישון מהצרחות של קבוצת בנות שבאות ויוצאות מהאירוע בצרחות כמו להקות תרנגולים!אימוגים לתגובהשכן23:10 דיווחתגובה תוכן שאסור לפספס:הקפות שניות מרטיטות: הרב לאו עם שורדי הנובה, תהלוכות ענק בכל הארץקובי ישראל|23:01מוצאי שמחת תורה: מעמד הקפות שניות האדיר בישיבת פוניבז' • צפו בשידור חוזרכיכר השבת|20:13בניגוד לשמועות: אירועי שמחת תורה במתחם הנובה יתקיימו כמתוכנןקובי אטינגר|01.10.26אולי גם יעניין אותך:אירוע אלימות חריג בבני ברק: צעיר בן 21 נדקר בבטנו - מצבו בינוניקובי ישראל|01.10.26תיעוד חדש מרגע השלכת המלחייה על בנט במסעדה בבני ברק | הוגש כתב אישוםקובי רוזן|01.10.26שריפה בבית אבות בבני ברק: עשרות נפגעיםקובי ישראל|01.10.26
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