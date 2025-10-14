ישיבת בית שמעיה היא אחת הישיבות המובילות במגזר הספרדי, הממוקמת בבני ברק. הישיבה מנוהלת בראשות הגאון רבי שלמה אנגלנדר, ומשמשת מרכז תורני משמעותי עם מאות תלמידים לומדים בהיכלה. הישיבה ידועה בשקידתה בתורה ובגישתה החינוכית המיוחדת, ומהווה כתובת מבוקשת לבחורים ממגזר הישיבות הספרדיות.

בשנים האחרונות חווה המוסד גידול משמעותי במספר התלמידים, עד כדי כך שנאלצה הנהלת הישיבה להקים גלריות נוספות בבית המדרש כדי להכיל את כל הלומדים. במעמדים מיוחדים כמו כינוס בוגרים והקפות שניות, מתכנסים אלפי בוגרי הישיבה לדורותיה יחד עם תלמידיה הנוכחיים. אירועים אלו מתקיימים במתחמי אירועים גדולים ומשקפים את ההשפעה הרחבה של הישיבה על קהילת בוגריה.

הישיבה ממלאת תפקיד מרכזי בעולם הישיבות הספרדי ומעורבת בסוגיות חינוכיות ציבוריות. ראש הישיבה הגאון רבי שלמה אנגלנדר נוטל עמדות ברורות בנושאים הנוגעים לעולם התורה, ומנחה את תלמידיו בסוגיות שונות הנוגעות לחיי הישיבה והציבור החרדי. הישיבה שומרת על קו חינוכי עצמאי ומקפידה על שמירת אופייה התורני.

במהלך השנים עמדה הישיבה במרכזן של מספר מחלוקות ציבוריות. אחת הפרשות הבולטות התרחשה כאשר פקחי משרד האוצר ערכו ביקורת במהלך שיעור תורה, מה שעורר סערה ציבורית והוביל להתנצלויות רשמיות ממשרד האוצר. האירוע הדגיש את הרגישות הציבורית לנושאי כבוד התורה ולומדיה, והוביל לשינויים בנהלי הביקורת בישיבות.

בתחום הרישום לישיבות, נקטה בית שמעיה בעבר בצעדים עצמאיים שעוררו דיון בקרב ראשי הישיבות הספרדיות. ראש הישיבה הסביר את החלטותיו כנובעות מרצון למנוע אפליה ולשפר את תהליכי הקבלה, אך הצעדים הללו הובילו לדיונים ולפגישות בין ראשי ישיבות לתיאום עמדות משותפות בנושא עונת הרישום.

הישיבה מקפידה על שמירת קו חינוכי ברור בנושאים שנויים במחלוקת בציבור החרדי. ראש הישיבה הבהיר לתלמידיו עמדות ברורות בנוגע להשתתפות בהפגנות ופעילויות שונות, תוך שמירה על אופי הישיבה ועל ריכוז התלמידים בלימוד התורה. גישה זו משקפת את המדיניות החינוכית של המוסד ואת חזונו החינוכי.

במהלך תקופות מיוחדות כמו זמן אלול, נפתחים שערי הישיבה בהתרגשות מיוחדת, כאשר מאות בחורים שבים מחופשת הקיץ בנחישות גדולה. ראש הישיבה נושא משאות פתיחה ממושכים המחזקים את התלמידים לקראת התקופה המשמעותית שלפני הימים הנוראים. אווירת הלימוד והשקידה בישיבה מהווה מודל לישיבות נוספות במגזר הספרדי.