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תיעוד מרהיב

חֲבוּקָה וּדְבוּקָה בָּךְ • הושענא רבה בחצה"ק גור

רבבות חסידי גור התרגשו הבוקר כאשר האדמו"ר מגור הופיע בהדרו לתפילות היום של הושענא רבה, וזאת לאחר מספר ימי חולשה • צפו בתיעוד מרהיב, מנטילת לולב ועד חבילת ההושענות (חסידים)

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הושענא רבה בחצה"ק גור
הושענא רבה בחצה"ק גור| צילום: צילום: באדיבות המצלם
הושענא רבה בחצה"ק גור
הושענא רבה בחצה"ק גור| צילום: צילום: באדיבות המצלם
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: באדיבות המצלם)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: באדיבות המצלם)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: באדיבות המצלם)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: באדיבות המצלם)

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האדמו"ר מגורהושענא רבהנטילת לולב

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