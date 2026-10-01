קובי ישראל בריאיון חגיגי - צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 0:12 קובי ישראל בריאיון חגיגי ( צילום: כיכר השבת )

בעיצומו של חג הסוכות, בזמן שמשפחות רבות ברחבי הארץ ממשיכות את שגרת החג בשמחה, סועדות יחד ומבלות עם הילדים, המציאות בגבול הסורי נראית אחרת לגמרי. כתב "כיכר השבת" יצא במהלך החג לסיור עומק בגזרה, כדי לעמוד מקרוב על פעילותם של לוחמי גדוד שמעון (1200), גדוד המילואים החרדי הראשון בחטיבת החשמונאים, ועל הדרך הייחודית שבה הם משלבים בין המשימה המבצעית הנוקשה לבין אווירת החג.

קובי ישראל בריאיון חגיגי - צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 2:04 קובי ישראל בריאיון חגיגי ( צילום: כיכר השבת )

שמחת בית השואבה בלב המוצב חמאס, ג'יהאד ודחלאן: ברית אלקטורלית מפתיעה יהודה גליקמן | 16:35 החג כמובן לא עוצר את השגרה המבצעית, אך הלוחמים והמפקדים עושים כל שביכולתם לייצר אווירה ביתית וחגיגית. במוצב, לצד עמדות השמירה והציוד הצבאי, הוקמה סוכה כשרה למהדרין. הלוחמים, שמגיעים מרקעים מקצועיים שונים, הביאו איתם את הכישרונות מהבית: קלידן, נגן גיטרה וזמר הפכו את הסוכה הצבאית למקום שבו אפשר היה להרגיש, לפחות לכמה שעות, את שמחת החג. לצד זאת, הסיור כלל כניסה לחמ"ל המבצעים ולבונקר, שבהם נחשפו הלוחמים לפעילות מורכבת מול המרחב הסורי. אחד המפקדים הסביר על ההיערכות בגזרה, הכוללת סיורים ונוכחות מתמדת במטרה לשמור על השליטה ולמנוע איומים והתקרבות לגבול. "צה"ל עושה הכל כדי שהגבול יישאר מוגן", הדגיש. סגן א', מפקד פלוגה בגזרה שעלתה לקו לקראת תקופת החגים, ציין: "אנחנו תופסים פה קו, מגינים על המרחב, על התושבים ועל מדינת ישראל. אנחנו משתדלים לנהל עסקים כרגיל, הן מבחינת תפיסת הקו המבצעי והן במובן הבית-כלכלי, לתת לאנשים את המרווח הזה".

קובי ישראל בריאיון חגיגי - צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 2:41 קובי ישראל בריאיון חגיגי ( צילום: כיכר השבת )

הקונפליקט של אבא במילואים

עבור לוחמי המילואים, רבים מהם בעלי משפחות ואבות לילדים, המרחק מהבית מורגש פי כמה בימי החג. אחד הלוחמים שיתף בכנות על התחושות המורכבות: "כל הזמן שאני בשמירה זה סוג של קונפליקט. מצד אחד אני מרגיש שאני עושה את הדבר הנכון, ומצד שני אני יודע שיש את הקטע של המשפחה שזה קשה להם להיות בחג בלי אבא". הלוחמים משתדלים להסביר לילדים בטלפון את משמעות השליחות, למרות הגעגועים העזים.

גם המפקדים מודעים היטב לקושי. סגן א' ציין כי נעשה מאמץ אדיר לאפשר ללוחמים לצאת להתרעננות בבית ככל שניתן במהלך החג, מבלי לפגוע בכוננות המבצעית ובצורכי הגזרה.

בסופו של הסיור, המסר שעולה מן השטח ברור מתמיד. הלוחמים שעזבו את הבית בוחרים לעמוד בעמדות ובסיורים מתוך תחושת שליחות עמוקה. כפי שמסכם סגן א': "בראש וראשונה צבא הגנה לישראל עושה הכל כדי שעם ישראל יוכל ללכת לישון בלילה בסוכה, בנחת כמו שצריך. חטיבת החשמונאים תעשה הכל כדי להגן על עם ישראל, ולשמור על האחדות. אנחנו אוהבים את עם ישראל ושיהיה חג שמח".