קבוצת מפגינים קיצונים ניסו לחסום את רכבו של סגן אלוף במיל' יוסי לוי, שעומד בראש הפעילות לשילוב חרדים בצה"ל, במהלך טקס סיום קורס מפקדי כיתות של חטיבת החשמונאים שנערך במתחם קבר שמואל הנביא | הם צעקו לעברו "יוסי לוי תתבייש לך, גייס שפל" | המשטרה פינתה אותם מהכביש | צפו (חרדים)
30 מ״כים סיימו היום (שלישי) בקבר שמואל הנביא את ההכשרה בה למדו את כל הנדרש כדי להיות מפקדים לוחמים בצה״ל בסביבה המותאמת לאורח החיים החרדי | מכאן הלוחמים ימשיכו למגוון תפקידי פיקוד בבסיס ההכשרות של החטיבה, בגדוד שנלחם בלבנון ובגדוד המילואים שמוקם בימים אלו | צפפו בסיום בטקס (צבא, חרדים)